Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/05) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Sua energia estará voltada para a organização. Essa habilidade será crucial para que você se antecipe em tarefas importantes. No entanto, é essencial que você não se deixe levar pela busca pela perfeição, pois o foco deve ser o progresso contínuo. Você poderá contar com um apoio inesperado em seus projetos. Use este dia para tomar decisões claras e objetivas.

Números da sorte: 28 - 21 - 46 – 45 | Lua Crescente em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Esta quinta-feira é boa para refletir sobre suas metas a longo prazo e fazer os ajustes necessários para alinhar seus planos com seus verdadeiros desejos. É possível que você tenha uma revelação significativa em sua vida emocional, o que facilitará a compreensão do que precisa ser feito. Enfrente os desafios com serenidade e mantenha-se firme em sua jornada.

Números da sorte: 38 – 41 - 11 - 22 | Lua Crescente em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Pode surgir uma oferta inesperada, e você pode se encontrar no lugar ideal para aproveitá-la. É um dia para trocar ideias e colaborar, pois as conexões entre as pessoas estarão mais fortes. Contudo, é importante evitar decisões precipitadas; algumas situações pedem um pouco mais de reflexão. Em termos emocionais, você estará mais conectada com uma nova pessoa.

Números da sorte: 39 - 36 - 14 – 17 | Lua Crescente em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Neste dia há vários momentos alegres e de uma conexão intensa. Você poderá colher os frutos de seus esforços, o que servirá como um impulso para seguir em frente. É um período propício para dar vida a novas ideias ou projetos que você tem em mente. Conversas abertas e sinceras promoverão um entendimento mais profundo entre as pessoas ao seu redor.

Números da sorte: 20 - 27 - 4 – 32 | Lua Crescente em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Quinta-feira promete ser um dia repleto de energia, ideal para impulsionar suas ideias e buscar soluções criativas. Você pode se sentir mais aberto e sociável, o que favorece interações e colaborações. Contudo, é fundamental equilibrar esse entusiasmo com foco, garantindo que suas ações estejam alinhadas com suas prioridades e objetivos principais.

Números da sorte: 34 - 9 - 12 – 31 | Lua Crescente em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, você se sentirá mais introspectiva do que o habitual, o que facilitará a tomada de decisões mais acertadas e conscientes. É um dia para concluir pendências e deixar para trás tudo o que não agrega mais valor à sua vida. Se houver tarefas que você vem empurrando com a barriga, este é o momento ideal para finalizá-las e abrir espaço para que o melhor venha.

Números da sorte: 13 – 30 - 23 - 26 | Lua Crescente em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O dia de hoje promete ser propício para que você avance com agilidade em suas atividades. A comunicação fluirá de maneira natural e honesta, facilitando a resolução de qualquer mal-entendido ou tensão que possa existir ao seu redor. É uma ótima jornada, com algumas coincidências, para dar um passo à frente em seus projetos mais audaciosos.

Números da sorte: 21 - 14 - 26 – 10 | Lua Crescente em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje pode surgir uma situação que o levará a reavaliar algumas escolhas que fez. É um momento perfeito para ajustar seus planos e enxergar as coisas sob uma nova luz, permitindo que você descubra o que realmente deseja. Nos relacionamentos, a empatia estará em alta, e você poderá receber uma proposta interessante que merece sua atenção.

Números da sorte: 6 – 34 - 25 - 53 | Lua Crescente em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, as interações que você terá podem mostrar novas opções em sua vida pessoal. É essencial que você mantenha o foco e evite distrações. Os laços com amigos e familiares estarão repletos de alegria e descontração, criando um ambiente perfeito para compartilhar suas ideias e deixar sua criatividade brilhar. Aproveite este dia para se conectar e se expressar!

Números da sorte: 60 - 4 - 29 – 17 | Lua Crescente em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A energia deste dia sugere que você deve avançar com firmeza. Se estiver envolvido em projetos, é hora de se dedicar ao máximo para que cada detalhe esteja impecável. No âmbito pessoal, a comunicação com os outros fluirá de maneira clara, criando um ambiente para decisões importantes que podem impulsionar sua vida. Este é um momento bom para você!

Números da sorte: 3 - 38 - 42 – 51 | Lua Crescente em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se há algo que você deseja resolver, este é o momento para enfrentar essas questões e buscar soluções práticas. Seus relacionamentos estarão envoltos em harmonia e compreensão. O apoio que você precisa pode surgir, ajudando a impulsionar seus projetos. Lembre-se de que a paciência será essencial para manter a serenidade e fazer escolhas acertadas.

Números da sorte: 18 - 56 - 58 – 16 | Lua Crescente em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Nesta quinta-feira, as energias estarão alinhadas para que você avance em seus objetivos pessoais. No âmbito material, é um excelente período astral no seu signo para focar nas suas tarefas e começar a planejar algo valioso que deseja. Durante a manhã, principalmente, mantenha-se atento e não permita que distrações desviem sua atenção do que importa.

Números da sorte: 40 - 46 - 37 – 15 | Lua Crescente em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

