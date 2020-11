Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/11) para o seu signo

ÁRIES

Você conseguirá defender suas ideias com diplomacia no trabalho. As finanças vão bem e a lua favorece poupar ou investir na sua profissão. Se está só, pode se decepcionar em um encontro às escuras.

TOURO

Dê uma geral nas contas para não deixar nenhuma vencer. Talvez tenha vontade de mudar de cidade, mas planeje bem. O par pode fazer uma proposta interessante para vocês – embarque na ideia e seja feliz!

GÊMEOS

Preste mais atenção aos outros para receber sugestões que te ajudarão no trabalho. Sua agenda para hoje está cheia. Pode sentir uma forte atração por alguém atencioso. O desejo ficará à flor da pele

CÂNCER

O trabalho em equipe deve render mais. Busque também a ajuda de alguém mais experiente. A união pode estar passando por mudanças, iniciando uma nova fase com maior cumplicidade entre o casal.

LEÃO

Use sua sensibilidade no trabalho. Se tiver uma função onde lide com o público, ofereça soluções. Limpe armários, arrume gavetas, organize sua vida. Evite criticas ao(à) paquera, pois pode assustar de cara.

VIRGEM

A Lua, junto com uma pitada de ousadia, estimula seu desenvolvimento. O trabalho em casa poderá render se conseguir privacidade. Você perceberá as qualidades do seu par e o clima será de romance.

LIBRA

Pode ficar mais quieto(a), talvez por sentir o cansaço desse fim de ano. Respeite seu momento e sua precisão. No romance, vocês podem se aproximar mais cuidando de assuntos de casa e da rotina.

ESCORPIÃO

Evite confrontar superiores hoje. A Lua pede para pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, pois pode acontecer um mal-entendido. Tenha mais ousadia na paquera e tome a iniciativa com seu alvo.

SAGITÁRIO

Otimize sua agenda e faça o dia render. Comece pelas tarefas mais chatas. Isso vale para limpeza da casa ou o serviço na empresa. Mantenha o foco na pessoa que deseja namorar, e envie mensagens sutis.

CAPRICÓRNIO

Bem diplomático, poderá hoje promover acordos ou negociar vantajosamente no trabalho. E já que hoje você é todo(a) coração, faça uma declaração de amor a(o) parceira(o), e receba muito carinho de volta.

AQUÁRIO

No setor profissional os contatos serão muito importantes e poderão abrir portas. Evite exigir do cônjuge um comportamento de amigo(a), pois nesse momento ele(a) parece estar com preocupações mais concretas.

PEIXES

Talvez uma preocupação familiar tire sua concentração do trabalho. Deixe a emoção de lado e aja racionalmente. Você e o seu podem discutir por conflito de opiniões em relação a família, pegue leve.

