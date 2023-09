Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/09) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo

Áries

Com Marte, seu regente, em aspecto peculiar com o planeta dos sonhos hoje, amado Áries, você pode se sentir incerto na primeira metade do dia. Talvez esteja em dúvida sobre um tópico, talvez um romance ou uma busca criativa, pois pode questionar se isso alinha com seus ideais ou sonhos. Conforme o dia avança, seu humor melhora e tudo fica mais claro. Você pode fazer descobertas fascinantes, especialmente sobre casa, dinheiro ou assuntos domésticos.

Touro

Na primeira metade do dia, um trânsito Marte-Netuno pode te deixar um pouco pra baixo ou sem motivação, querido Touro. À medida que o dia avança, você se expressa com mais fluência do que o normal. É um bom momento para discutir um tópico que requer mentes abertas.

Gêmeos

Sua abertura e senso de humor atraem oportunidades hoje, caro Gêmeos, mas a primeira metade do dia pode ser de pouca energia. À medida que o dia avança, vamos em direção a um trânsito Mercúrio-Urano, facilitando a comunicação.

Câncer

A primeira metade do dia pode ser um pouco confusa ou tenso, caro Câncer. À medida que o dia avança, você deve se sentir menos pressionado. Na verdade, é um bom momento para expressar seus pontos de vista.

Leão

Sentimentos complexos podem surgir na primeira metade do dia, querido Leão. No entanto, conforme o dia avança, seu entusiasmo e confiança aumentam. Seu pensamento é especialmente criativo e inventivo.

Virgem

Na primeira metade do dia, a tendência para algo se esgotar quase tão rapidamente quanto começou é alta, querido Virgem. À medida que o dia avança, você recupera a capacidade de se concentrar e seu ponto focal tende a ser algo positivo.

Libra

Na primeira metade do dia, as distrações podem atrapalhar seu trabalho ou negócios, querido libriano. No entanto, mais tarde hoje é forte para auto-expressão e surpresas agradáveis.

Escorpião

Preencher os espaços em branco pode ser um desperdício de tempo e energia na primeira metade do dia, caro Escorpião. À medida que o dia avança, as conversas podem inspirar e te animar.

Sagitário

Os desejos podem surgir repentinamente na primeira metade do dia, mas podem não durar, caro Sagitário. No entanto, à medida que o dia avança, você pode desfrutar de forte intuição com métodos de trabalho ou questões de saúde.

Capricórnio

Na primeira metade do dia, alguns impulsos confusos são prováveis, querido capricorniano. À medida que o dia avança, você se sente mais leve e comunicativo. Suas ideias causam agitação positiva, ou outros buscam seu conselho.

Aquário

Na primeira metade do dia, você pode se sentir um pouco fora de sintonia, querido Aquário. Mais tarde, as coisas estão mais claras. Na verdade, é mais provável que você expresse suas preocupações e expresse suas ideias.

Peixes

Na primeira metade do dia, distrações ou preocupações vagas podem fazer você se sentir um pouco fora do centro, querido pisciano. No entanto, esse pode ser um momento forte para a energia mental, especialmente à medida que o dia avança.

