Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/09) para o seu signo

Os virginianos apreciam muito viver seus momentos de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregarem as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para o virginiano a produtividade é um ponto alto a considerar.

Quem nasceu hoje

Tem uma grande capacidade de concentração e memorização. Conseguirá sucesso em trabalhos no qual possa comandar. A família exercerá grande influência sobre sua vida. Inteligente, livre e com muita força.

Alerta

A segunda-feira é negativa para os nativos de Touro. Controle seu gênio forte para não magoar as pessoas a sua volta. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, evite impor seu ponto de vista. Saúde neutra.

Áries – Líder por natureza, comunicativo, quer tudo do seu jeito doa a quem doer, até com seu amor. Possui um brilho especial, não é de trair. Terá um bom dia com a família e com seu amor. C. 587 M. 0838

Touro – O mais determinado dos signos, é sensível e o objetivo é viver em paz. Adora o conforto, é paciente, mas teimoso. Dia de alerta, evite se desentender com a família e amigos. C. 154 M. 4289

Gêmeos – Pertence ao signo dos amigos. Tem facilidade para se adaptar a qualquer situação. As vezes é ansioso o que pode atrapalhar seu sucesso. Facilidade na conquista afetiva. Dia para ficar com a família. C. 429 M. 2376

Câncer – Sensível, vive pelas emoções e pode passar dos limites. As vezes um pouco pessimista. Dia muito especial, saia da rotina, pode aceitar convites para estar ao lado da família. C. 271 M. 5493

Leão – Sua vida sempre será rodeada de bons negócios e amigos. Seu espírito de liderança lhe traz sucesso. Vênus, passa a transitar no seu signo, dia será especial. Fase de viagens e encontros de amigos. C. 092 M. 8615

Virgem – Pessoas perfeccionistas, são muito inteligentes, detalhistas e sabem de tudo um pouco. Quase sempre se perdem por serem críticos demais. O Sol o protege, mas Vênus, traz problemas financeiros e afetivos. C. 335 M. 9142

Libra – Sabe pesar os prós e contras, sua indecisão o faz perder muitas oportunidades. São os artistas do zodíaco, a vida social é muito intensa. O período é de rotina, evite se magoar com a sua família. C. 682 M. 0197

Escorpião – Plutão, faz sua vida ser muito intensa. Tem forte magnetismo, coragem e espiritualidade. São desconfiados e rancorosos. Dia para estar com a família e seu amor. C. 763 M. 6950

Sagitário – Pessoas otimistas, que amam a liberdade, estão sempre em busca de aventuras e conhecer o mundo. Alegres, mas as vezes desligadas das necessidades emocionais da família. Amor e paz. C. 804 M. 1525

Capricórnio – Faz tudo com muita análise, é lento, mas responsável. Nem sempre diz o que sente. São apegados aos bens materiais. Hoje seu amor esta exigente. C. 178 M. 7702

Aquário – Esta cem anos à frente do seu mundo, vive fora da realidade atual. São extremamentes emotivos. Voltados para a família e seus interesses. Amor com muita paixão. C. 510 M. 4631

Peixes – O mais sonhador dos signos, vive no mundo da fantasia, são inteligentes, mas aceitam serem dominados. Amam com todas as forças do mundo. Procure alguém especial para seu coração. C. 946 M. 3064

