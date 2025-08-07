Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/08) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Hoje é um daqueles dias em que tudo conspira a seu favor. Você terá disposição de sobra, energia de conquista e uma vontade quase incontrolável de colocar a vida em ordem. Seja no trabalho, nos estudos ou em assuntos pessoais, qualquer passo que você der hoje terá grandes chances de sucesso. Aproveite para iniciar aquele projeto que estava engavetado.
Números da sorte: 49 - 28 - 16 - 37 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Sua produtividade tende a estar alta nas primeiras horas, mas é importante não se acomodar. À tarde, algumas tensões podem surgir, testando sua paciência e resiliência. Contratempos e desentendimentos mais foco e controle emocional. Tenha sempre em mente de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mantenha o equilíbrio para ter um dia completo.
Números da sorte: 13 - 28 - 49 - 36 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
A autoconfiança será seu maior trunfo hoje. Sua mente estará clara, prática e objetiva, o que permitirá que você tome decisões com segurança e execute tarefas com precisão. Mesmo que opiniões divergentes tentem desviar seu foco, confie no seu discernimento. Ao final do dia, você perceberá como é satisfatório seguir sua própria verdade e ver os resultados positivos.
Números da sorte: 50 - 33 - 26 - 18 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Talvez precise agir com firmeza em alguns assuntos, mas também com sabedoria e justiça. A energia do dia favorece quem trabalha com clareza, ética e foco. Você saberá como defender seus interesses sem ultrapassar os limites dos outros, o que fortalecerá sua imagem. Unindo força de vontade com inteligência emocional, você conseguirá conquistar o que deseja.
Números da sorte: 10 - 38 - 49 - 22 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Chegou a hora de dar um ponto final a pendências, projetos incompletos ou conversas difíceis pedem resolução agora. O dia oferece a energia ideal para colocar tudo em ordem, mesmo que alguns desafios surjam pelo caminho. Use sua organização, paciência e senso prático para superar os obstáculos. Inclusive, pode acabar solucionando situações que pareciam sem saída.
Números da sorte: 40 - 13 - 29 - 58 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Em meio à correria do cotidiano, hoje é bom que reserve um tempo só para você para se equilibrar e colocar a cabeça no lugar. Simplesmente descanse. Evite conversas densas ou julgamentos apressados, pois há chance de mal-entendidos. Cuide-se com carinho, sem se sentir culpado – esse autocuidado vai recarregar suas forças para os próximos dias.
Números da sorte: 13 - 9 - 46 - 27 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
É um ótimo momento para aprofundar conhecimentos, buscar informações e expandir seus horizontes. Atividades como leitura, cursos, debates produtivos ou até mesmo pesquisas online podem trazer insights poderosos. Sua curiosidade estará aguçada, e isso pode render boas ideias para o futuro. Aproveite esse impulso mental para aprender e crescer.
Números da sorte: 36 - 18 - 27 - 55 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Neste dia, sua mente estará analítica e seu senso de organização, elevado. Mesmo que o dia traga algumas situações confusas ou complicadas, você terá todas as ferramentas para lidar com elas. Evite agir por impulso ou se deixar levar por pressões externas. Ao manter a calma, você terá clareza para analisar tudo com objetividade. Use esse momento para fazer ajustes.
Números da sorte: 13 - 42 - 5 - 36 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Hoje, você terá uma energia poderosa voltada para o seu desenvolvimento interior. Seu entusiasmo estará contagiante, o que pode inspirar quem está ao seu redor. Aproveite para se aproximar de pessoas queridas, trocar experiências e fortalecer vínculos afetivos. Também será um ótimo momento para fazer algo por você mesmo, como iniciar um sonho antigo.
Números da sorte: 28 - 54 - 40 - 11 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
É fundamental que hoje entenda que algumas coisas levam tempo para amadurecer. Por isso, continue firme em seus propósitos, mas sem precipitações. Emoções intensas podem surgir, por isso, canalize essa energia em algo construtivo, como atividades criativas, arte ou meditação. Ao permitir que o fluxo da vida siga seu ritmo natural, você ficará mais calmo.
Números da sorte: 20 - 59 - 18 - 26 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Você tem tudo para alcançar bons resultados hoje, principalmente se conseguir manter a calma diante de situações tensas. Seu desempenho tende a ser positivo em diversas áreas, mas o segredo estará no controle emocional. Não se deixe levar por impulsos ou reações exageradas. Em vez disso, analise e siga sua intuição evitando preocupações desnecessárias.
Números da sorte: 58 - 47 - 30 - 12 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
A energia de hoje favorece a criação, o planejamento e a visualização de objetivos. Suas ideias estarão inspiradas e sua motivação para crescer será evidente. Mas atenção: não precisa sair fazendo tudo de uma vez. Este é o momento de sonhar alto. Sonhar é o combustível da alma, e planejar com consciência é o primeiro passo para transformar esses sonhos em realidade.
Números da sorte: 55 - 17 - 49 - 26 | Lua Crescente, que entra em Aquário.
Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo horóscopo do dia!