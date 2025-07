Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Sua aura está brilhando mais forte hoje. Você tem uma aura muito especial neste momento, e as energias do universo favorecem a expressão das suas habilidades únicas. Aproveite o dia para se destacar e mostrar aquilo que o torna diferente dos demais. No entanto, atenção com o cansaço: o estresse pode interferir na sua vibração energética. Tire um tempo para descansar e evitar desgastes físicos e emocionais.

Números da sorte: 13 - 18 - 33 - 19 | Lua Crescente em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Um momento de introspecção será essencial. O dia pede um pouco mais de recolhimento e autocuidado. Você precisa urgentemente de tempo para si mesmo. Afaste-se da agitação, desligue-se de obrigações que podem esperar e recarregue suas energias. Dias agitados estão por vir, e esta pausa será fundamental para sua estabilidade emocional e mental.

Números da sorte: 9 - 54 - 11 - 26 | Lua Crescente em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Desconecte-se do caos e foque no essencial. É hora de prestar atenção às questões fundamentais da sua vida. Preocupações que você não pode resolver agora só drenam sua energia. Faça uma pausa, respire, e movimente seu corpo. A prática de atividades físicas trará equilíbrio e clareza para enfrentar desafios futuros com mais disposição.

Números da sorte: 6 - 35 - 60 – 26 | Lua Crescente em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Guarde seus planos com cautela hoje. Evite expor seus projetos pessoais ou ideias muito cedo. O momento pede discrição e análise cuidadosa antes de qualquer passo importante. Mantenha o foco nos seus objetivos e elabore estratégias seguras. A proteção dos seus sonhos começa com o silêncio estratégico.

Números da sorte: 56 - 45 - 3 – 28 | Lua Crescente em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Expresse seu dom com autenticidade. Você possui talentos únicos que merecem ser compartilhados. Use mais daquilo que tem como dom natural e não tenha medo de se expressar. Suas ideias podem inspirar outras pessoas e gerar conexões verdadeiras. A autenticidade será sua aliada para conquistar espaço e respeito.

Números da sorte: 51 -7 - 27 – 41 | Lua Crescente em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Boas vibrações no ar, preserve seu humor. Seu humor está em alta e isso influencia positivamente todas as áreas da sua vida. Não permita que a negatividade de terceiros roube sua alegria. Se ouvir críticas ou julgamentos, ignore. Confie na sua essência e deixe que o tempo revele a verdade para quem precisa ver.

Números da sorte: 28 - 49 - 8 - 36 | Lua Crescente em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Dia de leveza e superação de tensões. Hoje pode ser um daqueles dias em que as coisas fluem com mais suavidade. Você sentirá uma renovação de forças internas e um alívio em situações que antes geravam tensão. Aproveite essa onda positiva para eliminar obstáculos e seguir com mais confiança rumo aos seus objetivos.

Números da sorte: 29 - 2 - 15 - 24 | Lua Crescente em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Novos contatos podem mudar sua rotina. Este é um excelente momento para abrir sua mente e permitir que novas pessoas entrem em sua vida. Trocas significativas podem surgir e revelar afinidades surpreendentes. Conexões espontâneas trarão mais intensidade e dinamismo à sua rotina.

Números da sorte: 42 - 46 - 17 - 35 | Lua Crescente em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor e carinho fortalecem sua alma. Valorize quem está perto de você. O amor e a amizade fortalecem sua alma e contribuem diretamente para o seu equilíbrio emocional. Fique longe de pessoas negativas ou invejosas. Rodear-se de boas vibrações é essencial para manter sua essência leve e vibrante.

Números da sorte: 30 - 6 - 18 – 48 | Lua Crescente em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Pese bem suas palavras e evite confrontos. Evite se estressar com conflitos desnecessários. Nem toda opinião precisa ser debatida, especialmente se isso gerar tensão. Use sua inteligência emocional para abordar conversas com leveza e empatia. Um sorriso e boas intenções podem resolver mais do que o confronto direto.

Números da sorte: 3 - 42 - 38 - 29 | Lua Crescente em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Um espírito aventureiro desperta dentro de você. Hoje, o desejo de sair da rotina e experimentar algo novo pode falar mais alto. Siga esse impulso e explore caminhos diferentes, mesmo que sejam simples. Novas experiências trazem alegria, renovam sua energia e podem ser o início de mudanças incríveis.

Números da sorte: 18 - 56 - 39 – 42 | Lua Crescente em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Permita-se momentos de prazer e descontração. Nem tudo precisa ser levado tão a sério hoje. Afaste-se um pouco das responsabilidades e dedique-se a atividades que tragam prazer e leveza. Seu espírito precisa respirar, rir, se aventurar ou simplesmente descansar. Valorize os momentos que alimentam sua alegria de viver.

Números da sorte: 19 - 57 - 24 - 29 | Lua Crescente em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

