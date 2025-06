Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

07 Jun 2025 - 06h02 Por Jessica C R

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

A energia do dia pode trazer um certo nervosismo ao se encontrar com alguém que pode impulsionar sua carreira. No entanto, se você conseguir manter a calma, terá a chance de alcançar todos os seus objetivos. Sua agilidade mental e conhecimento serão seus aliados, guiando-o ao sucesso em qualquer área. Este é um dia propício para agir e colher bons frutos.

Números da sorte: 32 - 24 – 57 - 19 | Lua Crescente em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Você pode se sentir mais sensível às situações ao seu redor, mas é importante relaxar e não se deixar levar por tudo o que ouve. Mantenha-se firme em suas convicções e avance com confiança, pois hoje é o seu dia. Qualquer atividade que você escolher se concentrar trará resultados positivos, especialmente se você não esperar ajuda externa.

Números da sorte: 3 - 12 - 56 - 43 | Lua Crescente em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A confiança será sua melhor amiga hoje, pois suas ações terão um papel crucial no seu sucesso. Esteja preparado para uma surpresa da deusa da Fortuna, que pode surgir a qualquer momento. O dia promete ser tranquilo, permitindo que você administre qualquer situação com facilidade e sabedoria.

Números da sorte: 14 - 25 - 38 - 59 | Lua Crescente em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você terá um dia repleto de equilíbrio, aproveitando cada momento de forma harmoniosa. Uma notícia inesperada pode surgir, trazendo mudanças significativas. Contudo, evite se deixar levar por situações que não acrescentam nada de bom. Ela traz consigo uma energia aventureira e curiosa. Tendo consequências positivas e outras um pouco mais desafiadoras.

Números da sorte: 12 - 51 - 24 – 55 | Lua Crescente em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, é melhor que você mantenha a serenidade, pois algumas situações podem testar sua paciência. Evite reações impulsivas e respire fundo antes de responder a qualquer provocação. Ao adiar a resolução de conflitos, você permitirá que sua mente descanse e evitará preocupações desnecessárias.

Números da sorte: 8 - 2 - 42 - 59 | Lua Crescente em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Se você se deparar com desafios, use seu carisma para conquistar as pessoas ao seu redor. Cultivar uma mentalidade positiva será essencial para abrir portas que você nunca imaginou. Acredite em si mesmo e veja como isso pode transformar sua realidade. O dia traz uma energia leve e tranquila, ideal para tomar decisões significativas.

Números da sorte: 48 - 13 - 23 - 17 | Lua Crescente em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Para que o otimismo e a perseverança se tornem parte do seu cotidiano, é necessário fazer alguns ajustes. Essas mudanças podem gerar um impacto positivo duradouro, e você se sentirá realizado após tanto tempo buscando essa sensação de conquista. A partir deste dia procure focar no que realmente importa e não se deixe distrair por trivialidades.

Números da sorte: 34 - 23 - 10 - 14 | Lua Crescente em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é um dia em que a felicidade e a motivação estarão em alta, impulsionando você a realizar suas tarefas com entusiasmo. Aproveite essa energia positiva para se dedicar ao que realmente ama, pois estar em sintonia com as forças ao seu redor trará um bem-estar significativo. Organize sua vida de maneira que tudo encontre seu lugar.

Números da sorte: 24 - 13 - 15 - 44 | Lua Crescente em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

É fundamental lembrar-se de respirar fundo e cultivar a calma em meio à agitação deste dia. Indicado para hoje se desconectar das obrigações e se permitir momentos de tranquilidade. Ao manter a mente longe do estresse, você perceberá que seu corpo responde de forma mais positiva. Reconheça seus limites e não permita que ninguém os ultrapasse.

Números da sorte: 20 - 34 - 23 - 46 | Lua Crescente em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Este será um dia propício para abraçar novas oportunidades e mudanças. Se você está pensando em se mudar, aprender algo novo ou até mesmo viajar, agora é o momento ideal para agir. Esteja receptiva às transformações que a vida traz, mas fique atenta a tentações que podem surgir ao seu redor; evite-as para não complicar sua jornada.

Números da sorte: 2 - 29 - 18 - 23 | Lua Crescente em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje é um dia para pensar em si mesma e tomar decisões importantes. Você possui muitos sonhos, alguns desafiadores, mas todos são alcançáveis. Ao esclarecer suas dúvidas, você estará eliminando o que é impossível e se preparando para o que é viável. Esteja receptivo às boas mudanças que estão por vir e não se feche para as oportunidades que a vida lhe oferece.

Números da sorte: 18 - 21 - 33 - 50 | Lua Crescente em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Neste período astral, você pode se livrar de algo que tem te incomodado. É um momento propício para enfrentar novos desafios, e com um pouco mais de paciência, as soluções que você busca começarão a aparecer. Mantenha a calma e busque a harmonia, pois essa dor de cabeça que parece interminável logo será apenas uma lembrança.

Números da sorte: 10 - 36 - 8 - 26 |Lua Crescente em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

