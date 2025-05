Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, sua percepção estará à flor da pele, como se conseguisse captar tudo antes mesmo de acontecer. Assuntos antigos podem ressurgir, pedindo uma solução definitiva. Você tem o necessário para dar conta disso, então confie em si mesmo. Se perceber um mal-estar entre você e alguém, não guarde para si: conversar pode evitar um rompimento desnecessário.

Números da sorte: 21 - 43 - 9 - 37 | Lua Crescente em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Uma troca de ideias interessante poderá destravar algo que vinha te preocupando, graças a isso seu caminho ficará livre. A calma voltará a reinar, deixando-o mais leve. Não se desgaste tentando agradar quem não reconhece seu valor; concentre-se em quem te respeita. Seu brilho interior está mais forte do que nunca — não o apague por causa de críticas vazias.

Números da sorte: 34 - 17 - 41 - 29 | Lua Crescente em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Alguém pode tentar desestabilizar seu humor, mas o segredo hoje está em não reagir. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer resposta. Assim, você poderá ver como essa pessoa se afasta. Sua calma e inteligência podem despertar sentimentos contraditórios em outros — continue sendo você e não absorva essa negatividade.

Números da sorte: 56 - 7 - 39 - 48 | Lua Crescente em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A energia positiva ao seu redor tem o potencial de mudar o rumo do seu dia trazendo coisas boas até você. Uma ligação talvez traga uma ótima notícia. Se manter o coração aberto, pode acabar recebendo uma boa surpresa, até mesmo um desejo antigo pode se realizar. Proteja sua mente contra pensamentos pessimistas, eles podem bloquear oportunidades incríveis.

Números da sorte: 9 - 28 - 60 – 11 | Lua Crescente em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O ritmo acelerado do dia a dia pode te fazer esquecer que descanso também é uma forma de produtividade. Se você continuar colocando o trabalho acima de tudo, a exaustão pode bater à sua porta mais cedo do que imagina. Reavaliar suas prioridades agora pode te poupar de desgastes lá na frente. O momento é apropriado para você equilibrar os seus horários.

Números da sorte: 43 - 28 - 36 – 51 | Lua Crescente em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje é o dia ideal para se posicionar com firmeza. Se tiver que falar algo importante não guarde essas palavras para depois. Às vezes, o momento certo é agora. Sua autenticidade será sua maior aliada para deixar tudo bem claro. Seja cuidadoso ao expor planos pessoais; há quem prefira torcer contra em vez de apoiar. Lembre-se que a inveja está em todo lugar.

Números da sorte: 1 - 50 - 27 - 46 | Lua Crescente em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Com um pouco de perseverança e uma dose de gentileza poderá conquistar o reconhecimento que deseja, especialmente de alguém que valoriza seu talento, mesmo que ainda não tenha demonstrado isso. Não se apresse em querer tudo de imediato. Às vezes, o segredo está em confiar no ritmo natural da vida e deixar que as coisas amadureçam no tempo certo.

Números da sorte: 21 - 30 - 57 – 3 | Lua Crescente em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Sua sensibilidade hoje estará mais aflorada do que o normal, o que pode fazer com que situações simples te toquem de forma mais intensa. Cuide para que isso não te leve a agir por impulso ou a dizer algo que depois possa pesar. Em breve, alguém com quem você teve conflitos pode te surpreender com uma mudança de atitude, será mais calmo e positivo.

Números da sorte: 54 - 37 - 40 - 16 | Lua Crescente em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, sua paz interior será sua maior arma contra provocações que podem vir de alguém invejoso. Continue agindo com honestidade, mesmo quando os outros não fizerem o mesmo. O que parece pequeno agora pode abrir uma porta enorme lá na frente. Há uma energia positiva se aproximando, pronta para transformar sua realidade de forma leve e promissora.

Números da sorte: 10 - 2 - 55 - 37 | Lua Crescente em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Respire antes de tomar qualquer decisão que envolva emoção demais e razão de menos. Reagir por impulso hoje pode criar situações difíceis de desfazer depois. Em vez disso, abra espaço para conversas sinceras e trocas de pensamentos construtivos. Quando você age com calma e escuta outras opiniões, as soluções aparecem naturalmente. Então, fale menos.

Números da sorte: 4 - 58 - 27 – 14 | Lua Crescente em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O ideal hoje é praticar o desapego emocional: deixar no passado aquilo que já não te acrescenta mais. Se houve conflitos, que fiquem como aprendizado. Ao escolher o caminho mais leve, você atrai não apenas tranquilidade, mas também acontecimentos muito bons. Não se complique ao querer fazer algo difícil, a simplicidade pode ser sua maior aliada agora.

Números da sorte: 15 - 27 - 46 – 9 | Lua Crescente em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Manter sua palavra e agir com integridade será essencial neste dia para que tudo corra bem. Você está em um momento propício para fortalecer vínculos com quem realmente importa. Trocar experiências, ouvir mais e se fazer presente pode transformar pequenos gestos em grandes alianças. Foque no que te aproxima das suas metas e deixe de lado o que te distrai.

Números da sorte: 6 - 27 - 19 – 48 | Lua Crescente em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

