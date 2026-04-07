Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje o universo está a seu favor, trazendo um fluxo de sorte e protagonismo acima do normal. É um excelente momento para colocar seus planos em prática e agir com confiança. Seus desejos tendem a se concretizar com mais facilidade, especialmente quando você segue sua intuição. Aproveite esse impulso...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O dia promete leveza e bem-estar. Hoje, quase tudo se alinha aos seus planos. Você sentirá mais prazer nas pequenas coisas e terá facilidade para se desligar de preocupações. É um momento perfeito para cuidar de si mesmo, relaxar e valorizar o que te faz feliz. A energia favorece experiências agradáveis...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Os astros te enchem de otimismo e entusiasmo logo cedo, abrindo portas para sucessos no trabalho, amizades e rotina diária. Tudo tende a fluir com naturalidade, trazendo boas oportunidades e conexões positivas ao longo do dia. Confie nessa energia e veja os resultados incríveis chegarem...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Sorte pura ao seu lado neste dia! Mesmo que o dia comece de forma discreta, ele guarda uma grande vitória emocional. Você resolve aquele assunto pessoal que te incomodava há tempos, ganhando uma paz profunda e libertadora. Os céus confirmam: a prosperidade está contigo. Celebre essa vitória!...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia será dinâmico, cheio de movimento e decisões importantes. Sua energia estará em alta, favorecendo iniciativas e até viagens, seja a trabalho ou lazer. Apesar da sorte estar presente, seus resultados virão principalmente do esforço e da dedicação que você vem demonstrando. É hora de colher frutos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sua mente estará clara, analítica e muito eficiente, permitindo tomar decisões assertivas. Além disso, sua intuição também estará fortalecida, ajudando a enxergar além do óbvio. É um excelente momento para resolver pendências e organizar planos futuros. Confie no seu discernimento...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje você poderá desfrutar de um dia equilibrado, produtivo e tranquilo. As energias favorecem negociações, acordos e decisões importantes. Seus esforços começam a dar resultados concretos, ou pelo menos abrem caminhos promissores para o futuro. É um bom momento para agir com estratégia...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Mantenha sua atenção em alta e evite se deixar abalar por provocações ou energias negativas. Mesmo vivendo uma fase de conquistas, é importante agir com cautela diante de possíveis invejas ou desafios ocultos. Continue firme no seu caminho, sem dar espaço para interferências externas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O dia traz boas perspectivas, pequenas conquistas e momentos de satisfação vão tornar sua rotina mais leve e agradável. Problemas recentes começam a perder força, abrindo espaço para novas oportunidades. Aproveite essa energia positiva para manter o otimismo e seguir construindo um caminho melhor...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, será essencial agir com bom senso. Evite tomar decisões impulsivas, especialmente em questões financeiras ou propostas aparentemente vantajosas. Analise tudo com calma e não se deixe levar apenas pela emoção. Com equilíbrio e reflexão, conseguirá evitar riscos desnecessários...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje você poderá desfrutar de momentos de paz, serenidade e equilíbrio. Será um dia ideal para cuidar de suas tarefas com tranquilidade, sem pressões externas. Aos poucos, uma nova fase mais feliz começa a se desenhar em sua vida. As mudanças virão de forma gradual, mas consistentes...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Você se sentirá motivado a realizar atividades que tragam satisfação, como mudanças, projetos ou até exercícios físicos. Uma energia interna impulsiona suas ações, favorecendo produtividade e bem-estar. Além disso, suas relações estarão em destaque, facilitando contatos e conexões importantes...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

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