Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Pode haver alguns desafios para coordenar ou equilibrar seu senso de independência com os outros hoje, querido Áries, e você pode experimentar uma energia complicada. Você está em um ciclo solar que é bom para colocar mais energia em ouvir os outros e cuidar de seus relacionamentos. É um ciclo geralmente atencioso e comprometedor. No entanto, o trânsito Sun-Chiron de hoje pode revelar áreas vulneráveis. Embora você possa não querer agitar questões passadas, pode ser purificador fazê-lo, desde que haja vontade de crescer e superar as áreas problemáticas. Concentre-se em melhorias para obter melhores resultados. Embora a atenção extra que você tem dado a outras pessoas em sua vida hoje em dia seja positiva e benéfica, se você exagerar, pode deixar de reconhecer plenamente suas próprias necessidades e desejos. Tente o seu melhor para superar atitudes ou padrões de pensamento que são muito negativos para lhe fazer bem. A Lua transita em seu setor de alma o dia todo, e você pode sentir o melhor funcionamento nos bastidores apenas por enquanto.

Touro

Trabalho, saúde e hábitos são temas fortes em sua vida com os trânsitos atuais, querido Touro. Hoje, seu relacionamento com qualquer uma dessas coisas pode ser complicado. O Sol se opõe a Quíron, expondo seus pontos fracos. Pode haver desvios, uma situação de atraso no trabalho ou um pequeno problema de saúde que interfira na produtividade. Felizmente, uma atitude positiva e a determinação de não deixar as pequenas coisas te derrubarem podem muito bem salvar o dia. Pode haver desconforto inicial, mas a chance de mais autocompreensão é real. Com a Lua em sua décima primeira casa solar, um setor do mapa que rege nossas aspirações mais elevadas, a chave primária para a realização emocional agora pode ser focar em seus desejos, esperanças e sonhos especiais.



Gêmeos

Você tem um forte setor de romance e criatividade nos dias de hoje, querido Gêmeos, e geralmente é um bom momento para se divertir e se expressar. No entanto, as energias de hoje são um pouco complicadas no departamento social ou romântico devido a uma oposição Sol-Quíron. Pode ser desafiador colocar fé completa em algo ou alguém agora, e provavelmente é aconselhável não fazê-lo até que você tenha mais confiança sobre o assunto. As circunstâncias puxam as áreas problemáticas para a luz, o que pode levá-lo a lidar com sentimentos de culpa ou insegurança. É possível que você se sinta desencorajado antes de encontrar a motivação para fazer mudanças positivas. As influências de hoje podem ser desconfortáveis, mas reveladoras, mostrando as áreas de sua vida que precisam de mais trabalho. Às vezes você precisa de um pequeno impulso que o lembre de cuidar melhor de sua vida, e o trânsito lunar de hoje serve como um lembrete.

Câncer

Seu setor doméstico e familiar tem poder extra nos dias de hoje, querido Câncer. A vida está se adaptando a você, ou você está buscando mais paz ou previsibilidade. Mesmo assim, hoje pode ser complicado, pois incertezas ou inseguranças relacionadas ao trabalho, carreira ou direção da vida podem interromper ou obscurecer sua diversão no tempo de inatividade, na família ou na vida doméstica. É temporário, no entanto. Se algo – ou alguém – tocar um nervo, preste atenção especial, pois isso pode ser exatamente o que você precisa abordar para tornar sua vida mais confortável, menos culpada e segura. É um período para buscar mais conforto e nutrir sem se sentir mal por isso! Hoje, tente superar uma corcunda e lidar com incertezas ou inseguranças. Coloque o progresso e o autoaperfeiçoamento no topo da sua lista para obter melhores resultados.

Leão

As energias de hoje às vezes podem ser delicadas, querido Leão, mas também podem ajudá-lo a identificar áreas problemáticas. Você descobriu recentemente uma necessidade mais forte de alcançar e ramificar um pouco mais, se comunicar e fazer conexões. Com uma oposição Sol-Quíron hoje, as circunstâncias podem parecer irritá-lo ou desenterrar uma frustração enterrada, particularmente relacionada à inteligência, ideias e crenças. Algo comunicado pode frustrá-lo, mas também pode ajudá-lo a ver coisas que precisam de atenção especial. Uma liberação é possível agora. Temporariamente, as decisões não são fáceis de obter. Você pode se sentir frustrado com os outros em relação a ideias e crenças, ou pode haver algum distanciamento emocional em relacionamentos íntimos. No entanto, você está em boa forma para fazer suas próprias coisas. Na verdade, é um bom momento para se concentrar em seu mundo interior e entrar em contato com sentimentos mais profundos.



Virgem

Seu setor de recursos tem mais força e poder nos dias de hoje, querido Virgem. Temas fortes de construção, desenvolvimento, segurança, dinheiro, talentos e recursos continuam a crescer em sua vida agora. No entanto, pode haver alguns assuntos de propriedade ou compartilhamento que parecem complicados hoje. Questões complicadas de dinheiro ou dinâmicas de poder podem atingir o auge, e seria uma boa ideia procurar atividades terrenas que o ajudem a se curar e se centrar. Valores centrais divergentes podem ser gritantes agora, ou sentimentos de dívida podem interferir em interações saudáveis. No entanto, este é um momento para aprender com as vulnerabilidades que parecem se revelar agora. Você pode ser capaz de resolver um problema, particularmente do tipo interpessoal, encerrar um debate ou simplesmente se aproximar um pouco mais de alguém especial.

Libra

As energias de hoje tendem a provocar alguma tensão ou problemas antigos, mas também ajudam a expor os problemas, querido Libra. Há um foco particular em seus planos, necessidades e programação desses dias com o Sol em seu signo. No entanto, com uma oposição Sol-Quíron, você pode precisar lidar com um medo ou insegurança antes de se sentir mais confiante. Você pode se sentir um pouco desconfortável quando está no centro das atenções, mas frustrado se for esquecido! Você pode lutar com sentimentos relacionados a seus relacionamentos, apegos e senso de independência. No entanto, ao fazê-lo, você aprende mais sobre si mesmo e sobre as áreas problemáticas que podem se beneficiar de algum fortalecimento. Este é um bom dia para cumprir suas metas que envolvem a vida diária e rotinas.

Escorpião

Pode haver problemas e preocupações irritantes para gerenciar hoje cedo, querido Escorpião, com o Sol oposto a Quíron. Você pode lutar para encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Problemas antigos podem ressurgir e as pessoas estão mais sensíveis do que o normal. Com uma poderosa décima segunda casa solar, você tem uma necessidade mais forte de se recuperar, relaxar, curar e renovar suas forças nos dias de hoje. No entanto, algumas feridas antigas podem se abrir hoje, interrompendo temporariamente o fluxo e, embora o processo possa ser um pouco pesado, os resultados devem ser excelentes. Observe se a culpa está corroendo suas ações, decisões e relacionamentos agora. Aproveite esta oportunidade para trabalhar com essas questões.



Sagitário

Sua décima primeira casa solar tem muito poder nos dias de hoje, querido Sagitário, encorajando você a se ramificar e procurar outros. Amizade, networking e metas de felicidade estão em foco para você, mas pode haver algumas complicações de tempos em tempos. Hoje, você pode estar lutando para ir sozinho ou pedir ajuda em um assunto. Você pode achar difícil ver claramente um amigo ou amante, ou algo pode levantar dúvidas ou inseguranças em relação a um amigo ou amante. Uma antiga área problemática pode surgir e, embora isso possa sobrecarregar você, é um momento importante para chegar a uma melhor compreensão de si mesmo e dos outros. As experiências agora podem levá-lo a expressar seus sentimentos mais profundos de forma criativa ou artística, o que seria uma excelente maneira de canalizar frustrações ou raiva.

Capricórnio

Sua décima casa solar tem mais poder hoje em dia, querido Capricórnio, e você está em boa forma para reconhecer e honrar seus objetivos e ambições. Seus instintos de avanço são geralmente aguçados. No entanto, o trânsito Sun-Chiron de hoje pode sinalizar a necessidade de superar uma corcunda. Pode haver alguns desafios em equilibrar seus objetivos mundanos com sua vida pessoal, situação de vida ou assuntos familiares. Alguma hesitação em expressar seus afetos ou rigidez em suas comunicações e interações podem resultar dos trânsitos de hoje. Seu tempo está um pouco errado, mas é temporário – você só precisa de mais tempo com seus sentimentos antes de abraçá-los. Procure fortalecer as áreas problemáticas em vez de supercompensar. Preste atenção na defensiva e tente aprender com suas interações com os outros, mesmo que as pessoas pareçam estar atingindo um nervo!

Aquário

Há mais atividade e poder em seu setor espiritual hoje em dia, querido Aquário. Você geralmente está em boa forma para explorar diferentes opções, configurações e ideias. Mesmo assim, você pode lutar para cuidar de negócios ou assuntos diários de tempos em tempos, e o trânsito Sun-Chiron de hoje pode trazer inseguranças à mistura, provavelmente relacionadas a falar o que pensa, comunicar ou aprender algo novo. As interações com outras pessoas tendem a desencadear antigas áreas problemáticas, mas o que surge agora pode muito bem precisar de sua atenção antes de prosseguir. Faça o seu melhor para abordar questões relacionadas à culpa ou inseguranças hoje.



Peixes

Na primeira metade do dia, você pode lutar com inseguranças ou incertezas sobre sua renda, talentos ou o que você tem a oferecer, queridos Peixes. Áreas problemáticas em torno de valores, dinheiro, intimidade e propriedade podem surgir, provavelmente por meio de interações carregadas com outras pessoas. Tenha em mente que todo mundo está um pouco sensível com o trânsito Sun-Chiron de hoje, mas também considere que é hora de abordar as áreas problemáticas antes que elas cresçam. A iluminação de um assunto complicado ou uma frustração enterrada pode ser reveladora, embora irritante. Pode ser melhor buscar maneiras de construir seu senso de autoestima, valor, segurança e conforto em vez de se concentrar no que está faltando.

