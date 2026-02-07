Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A sua previsão hoje diz que quando se trata de fazer ajustes e buscar o apoio que precisa, é essencial transmitir suas ideias com clareza. Nesta fase astral, favoreça o planejamento dos próximos passos; só assim você terá as soluções e as condições de que precisa na vida pessoal...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O horóscopo pede para que em matéria de resolução de assuntos pessoais, não fique ansioso; a sua vez está chegando. Mantenha o entusiasmo, independentemente do que esteja acontecendo. Não se preocupe com uma demora que parece eterna — será apenas de curta duração...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Os astros mostram que apesar do ressurgimento de coisas boas se aproximando, não desperdice recursos nem compre itens desnecessários. Este é o momento de estabilizar a vida pessoal e a organização, para então se abrir ao mundo como deseja. Horário útil para ações: entre 10h e 12h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Seu horóscopo mostra que a vida pessoal e boa parte dos sonhos contidos nela passam por renovação; você recupera tempo perdido. O que parecia impossível de alcançar torna-se viável nos próximos dias. Os acontecimentos abrirão seus olhos. Horário ideal para Câncer entre 19h e 21h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A previsão indica um movimento cósmico com duas faces: há um aspecto muito positivo que reacende algo após decepção, e outro que mostra o caminho certo para começar a ter sucesso. Horário de ação recomendado para Leão: entre 15h e 17h, para as coisas que precisa fazer acontecer...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Situação inesperada, resolvida com lucidez é o que mostra a previsão. Provavelmente você enfrentará um imprevisto, mas lidará com rapidez e clareza. O essencial é não se deixar levar por impulsos ou maus conselhos; confie na sua inteligência e intuição. Horário propício de Virgem: entre 8h e 11h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Nos próximos dias, algo que antes parecia impossível se tornará realidade — uma boa realidade para você. Existem boas vibrações e afinidade entre o que você precisa, deseja e o que o Universo está atraindo. Para potencializar os resultados, o melhor horário do dia para Libra é pela manhã, entre 9h e 11h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Devido aos aspectos planetários, você pode entrar num ambiente de fantasia onde enxergará várias possibilidades positivas, especialmente em assuntos que tiram a sua paz. Coloque a sua criatividade em prática, preferencialmente durante a tarde, entre 15h e 17h, para transformar visões em ações...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Para Sagitário, a ordem é crucial: sentir que tudo está bem organizado fará diferença. No entanto, neste dia você terá muitas atividades; se não se organizar cedo, pode enfrentar complicações. O horário ideal é pela manhã, entre 8h e 10h, para estruturar a agenda e evitar conflitos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Em breve você pode sair de uma situação incômoda e ganhar conforto e poder para perseguir seus sonhos. O que parecia complicado não é mais, e tudo está sendo renovado. Se estiver esperando uma viagem, boas notícias podem chegar. O melhor horário para Capricórnio é entre 12h e 14h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A energia cósmica ao seu redor neste ciclo é muito boa e intensa. Você se encontrará diante de um cenário pessoal novo, mais emocionante e misterioso; nesse clima, você dá um jeito no que mais deseja agora. O período ideal é entre 14h e 16h, quando a curiosidade se transforma em oportunidades...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Sua atitude de superação não passa despercebida por pessoas que você não consegue ver claramente, mas que estão observando você de perto. Nos próximos dias, algo o levará a adotar uma postura diferente em uma situação que poderá trazer o que você quer. O horário favorável para Peixes é entre 17h e 19h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

