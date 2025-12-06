Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O passado toca o presente e algo desperta de novo no seu caminho. As energias de hoje indicam que seus esforços silenciosos começam a ecoar no Universo — e você sente isso no ar. Há um movimento raro se aproximando, justamente onde tudo antes parecia impossível…Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O estilo de vida que você deseja já começa a ganhar forma. O céu pede foco, disciplina e leitura inteligente das situações ao redor. O ciclo favorece a limpeza energética e a retirada de tudo que pesa — e é nesse espaço livre que algo realmente valioso começa a se aproximar. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Os aspectos astrais ativam sua mente, trazendo respostas rápidas para desafios que antes travavam seu ritmo. Hoje, a fluidez domina quando você usa o melhor das suas ideias. Afaste-se de conversas negativas — é nesse silêncio que o dia mostra o que pode acontecer. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A pressão emocional começa finalmente a perder força. As peças do seu dia se alinham e metas antigas voltam a ganhar forma. Apenas evite ironias e ruídos; um pedido simples pode abrir portas que você ainda não percebeu — e o Universo observa sua postura. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A energia do dia traz sinais positivos, especialmente na vida pessoal. Você enxerga decisões importantes com clareza renovada. Afaste-se de ambientes tóxicos e aproxime-se de quem vibra alto — é nesse campo energético que algo grande começa a se mover ao seu favor. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje a sensação é de capacidade total: nada parece fora do seu alcance quando você se concentra. Priorize seus projetos e ignore distrações. O céu abre espaço para quem acredita no próprio potencial — e um desafio que parecia imenso revela um caminho surpreendente. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O dia abre um portal especial para sua vida pessoal: uma vibração que atrai chances raras. Uma inspiração intensa pode despertar talentos que você vinha guardando. Entre 14h e 17h, a energia ganha força — e algo nesse período pode mudar a direção dos seus planos. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A intensidade de hoje te entrega foco cirúrgico para resolver o que estava parado. Sua forma de se antecipar estará ativadaça — e seguir esse faro será decisivo. Entre 9h e 12h, a energia se concentra… e uma escolha simples pode ter impacto muito maior do que parece. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O céu pede movimento: romper a rotina e abrir espaço para experiências que elevam sua vibração. A reinvenção está no ar, chamando você para agir conforme seus desejos. Entre 15h e 18h, a atração ganha potência — e é nesse intervalo que algo novo começa a se desenhar. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O Universo amplia suas possibilidades e pede que você faça o mesmo. Não limite seu olhar; há algo maior se aproximando quando você expande expectativas. No fim da tarde, entre 17h e 19h, a sorte toca seus caminhos — e um detalhe percebido nesse período pode redefinir seus próximos passos. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A energia do dia traz um impulso inesperado capaz de destravar projetos que pareciam estacionados. Seu jeito espontâneo atrai boas vibrações e inspira quem está ao redor. Entre 19h e 21h, seu campo energético se expande — e uma surpresa positiva pode surgir exatamente nesse intervalo. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O clima do dia envolve você em uma névoa intuitiva poderosa, onde pensamentos revelam sinais e sentimentos apontam direções. Não ignore esses movimentos internos; eles são o recado direto do Universo. Entre 1h e 3h, a sensibilidade atinge o auge — e um insight desse período pode transformar tudo. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

