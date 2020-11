Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/11) para o seu signo

Áries

Você se moverá para cumprir seus sonhos e isso vai distraí-lo no presente. Concentre-se no pormenor prático. Sua força não é um poço sem fundo. Você está exagerando sem perceber e precisa ir mais devagar!

Touro

Urano está levando você na direção certa. Faria bem acabar com um caso em andamento. Seu amor pela comida o está levando a fazer refeições muito pesadas. Você precisa pensar no seu físico e isso iria melhorar seus níveis de energia.

Gêmeos

O clima é construtivo e gratificante no que diz respeito às relações pessoais e a sorte vai permitir que você faça novos contatos. Você está desperdiçando tempo demais com assuntos insignificantes e isso é desgastante. Você não precisa olhar longe para encontra razões para o seu cansaço.

Câncer

Você terá uma tendência a idealizar o passado. Não entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, sua tendência a exagerar poderia prejudicar sua saúde e suas relações com os outros. Você corre perigo de levar as coisas longe demais.

Leão

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Virgem

Aproveite o tempo para pensar cuidadosamente sobre todos os aspectos antes de tomar decisões definitivas hoje. Custa-lhe muito fazer esforços e você sente isso, a fadiga é real. Você chegou ao seu limite. Descanse.

Libra

Você será capaz de se expressar de forma espontânea e com mais liberdade. Não perca esta oportunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se como você é, juntamente com as suas necessidades reais.

Escorpião

Você vai ter que se mover para resolver algumas questões urgentes. Sua eficiência é formidável hoje! Você precisa de equilíbrio em conformidade com as exigências do seu corpo: o estado de ânimo e a saúde física, atividade e relaxamento; ação e descanso.

Sagitário

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Capricórnio

Cuidado com distrações ou negligências de qualquer tipo. Concentre-se em seus cálculos. Você vai mostrar mais cautela em questões de dinheiro hoje e não haverá um retorno ao seu equilíbrio anterior.

Aquário

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo que você sentia que faltava.

Peixes

Faça um balanço de sua vida hoje. Pare e siga adiante com calma. Você precisa relaxar e se desprender dessas preocupações mundanas que o tem preocupado o dia todo.

