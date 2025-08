Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Não permita que a ansiedade tome conta: as mudanças virão devagar e de forma positiva. Processos que estavam travados começam a andar, trazendo esperança e avanço. Mantenha a calma e deixe que o tempo mostre as oportunidades que o universo está preparando para você. Ansiedade sob controle: boas notícias a caminho!

Números da sorte: 1 - 14 - 20 - 18 |Lua Crescente em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, a tranquilidade predomina, permitindo que você sinta gratidão pelo que já conquistou. Mesmo sem grandes eventos, a satisfação interna será profunda, fornecendo a base para novas conquistas. Valorize esse momento de equilíbrio e serenidade. Paz interior: gratidão pelo que já tem e crie uma atmosfera positiva em volta de você.

Números da sorte: 15 - 20 - 42 - 34 | Lua Crescente em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

As energias do dia são mais do que perfeitas para você se conectar com seus verdadeiros desejos. É hora de alimentar a alma e traçar planos para um futuro desejado. Se houver algum desentendimento, ele poderá se resolver, abrindo espaço para um caminho mais leve e harmonioso. Energia positiva: hora de reconhecer seus desejos.

Números da sorte: 2 - 19 - 50 - 34 | Lua Crescente em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Se o seu caso é superar barreiras e começar a ver uma luz em algo que muito deseja, prepare-se para um ciclo de vitória. Os obstáculos serão superados com facilidade e seus esforços trarão reconhecimento e ganhos além do esperado. Confie no seu poder; as estrelas vão iluminar seu caminho para um sucesso vibrante. Supere obstáculos e vá além.

Números da sorte: 36 - 14 - 43 - 10 | Lua Crescente em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Você está num momento poderoso, capaz de conquistar o que desejar. Caso esteja em busca de soluções, fique atento porque oportunidades podem surgir. Controle a ansiedade para não perder o foco e aproveite o impulso dos astros para alcançar grandes conquistas. Momento imbatível: confie que o sucesso vem para você.

Números da sorte: 4 - 17 - 28 - 49 | Lua Crescente em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Evite decisões importantes até o meio-dia, pois sua mente estará confusa e as relações um pouco tensas. Use a manhã para organizar pensamentos e evite conversas delicadas. Depois do almoço, a clareza volta, e você poderá agir com segurança e equilíbrio. Decisões esperam: jornada especial para organizar a mente.

Números da sorte: 48 - 19 - 3 - 32 | Lua Crescente em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Não se deixe levar pela pressa ou lentidão alheia. O segredo do seu sucesso hoje é respeitar seu tempo e seu ritmo. Fazer isso evita estresse desnecessário e mantém sua produtividade alta, fazendo com que os resultados apareçam sem sacrifícios excessivos. Defina seu ritmo: evite ser puxado pelo movimento dos outros.

Números da sorte: 5 - 26 - 44 - 31 | Lua Crescente em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Nos assuntos que mais pegam atualmente, o dia está perfeito para fortalecer seus contatos. Conviver com pessoas que compartilham suas ideias abre portas e cria oportunidades. Aproveite encontros e conversas para expandir sua rede, garantindo suporte importante para seus próximos passos. Sucesso nos negócios: networking é a chave.

Números da sorte: 6 - 34 - 23 - 59 | Lua Crescente em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Um novo ciclo começa trazendo força e clareza para você avançar em seus projetos. A determinação estará em alta, impulsionando movimentos decisivos em direção ao que deseja. Não hesite: os astros do seu lado para que suas ações de hoje ganhem frutos reais e duradouros. Hora do recomeço: dê passos firmes para seus sonhos.

Números da sorte: 6 - 17 - 54 - 12 | Lua Crescente em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Mesmo que as coisas pareçam paradas, há uma energia oculta facilitando respostas para seus problemas. Preste atenção aos mínimos detalhes e não desperdice a chance de encontrar soluções. A paciência e um olhar cuidadoso podem transformar desafios difíceis em vitórias. Atenção aos detalhes: soluções estão ao seu alcance.

Números da sorte: 9 - 34 - 52 - 28 | Lua Crescente em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O céu indica uma tendência à impulsividade na sua comunicação hoje, que pode causar desentendimentos. Antes de falar, respire fundo e reflita: nem tudo precisa ser dito. Valorize o silêncio como proteção para sua paz e para evitar desgaste com pessoas queridas. Silêncio é ouro: evite soltar tudo que passa na cabeça.

Números da sorte: 8 - 24 - 17 - 43 | Lua Crescente em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, sua energia estará a mil, fazendo você agir rápido e com intensidade. No entanto, essa força emocional pode trazer explosões inesperadas, principalmente ao tratar da sua vida pessoal. Aproveite esse movimento para ser sincero, mas modere a intensidade para não ferir ninguém – inclusive você mesmo.

Números da sorte: 60 - 42 - 31 - 49 | Lua Crescente em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral |O mais completo horóscopo do dia!

