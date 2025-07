Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje pode marcar o início de um novo capítulo emocional na sua vida. Um sentimento de pertencimento e conexão com quem você ama será mais evidente, tornando o dia propício para fortalecer relações e reconstruir pontes afetivas. Ao se abrir para esse fluxo de afeto, você também inicia uma jornada interna de maior equilíbrio e autoconhecimento.

Números da sorte: 33 - 25 - 8 - 16 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Há um brilho especial em você esperando para ser compartilhado. Ao permitir que sua essência venha à tona, você não só eleva sua energia pessoal como também contagia os outros com alegria e inspiração. Siga sua intuição e confie em seus talentos. Mesmo pequenos gestos hoje podem gerar grandes resultados no futuro, principalmente se forem feitos com amor.

Números da sorte: 5 - 60 - 19 - 46 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

As conversas tenderão a ser mais empáticas e acolhedoras hoje, mas é importante olhar para dentro e refletir sobre o que ainda está pesando emocionalmente. Libertar-se de memórias e sentimentos antigos pode ser o que falta para que novas possibilidades se revelem. A vida está tentando abrir uma nova porta — só falta você girar a chave da disposição interior.

Números da sorte: 48 - 9 - 30 - 27 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Sua energia emocional está mais sensível e receptiva, o que pode torná-lo um verdadeiro farol para os outros. Mas antes de continuar iluminando, é preciso eliminar o que bloqueia seu próprio caminho. Experiências passadas, ressentimentos ou padrões antigos precisam ser deixados para trás. O universo tem planos maiores, mas exige que você esteja pronto.

Números da sorte: 10 - 58 - 36 - 1 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Este é um momento fértil para projetar o futuro, mas com a leveza de quem se diverte no presente. Criar lembranças agradáveis em família ou com quem ama será essencial para manter sua motivação elevada. Confie mais no que você é capaz de realizar e vibre em sintonia com o que sonha. Alinhe suas ações com os sentimentos e os resultados virão naturalmente.

Números da sorte: 11 - 20 - 7 - 46 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Nem todo dia será marcado por grandes coisas. Se hoje parecer diferente, não force. Às vezes, a pausa estratégica é o que nos ajuda a ver o caminho com mais clareza. Recolha-se, respire fundo e perceba o que precisa ser ajustado internamente. Essa autoconsciência será o ponto de virada que faltava para retomar sua trajetória com mais sabedoria e equilíbrio.

Números da sorte: 3 - 26 - 58 - 40 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

A energia do dia favorece os relacionamentos e as conexões afetivas. Palavras doces e gestos sinceros têm o poder de transformar qualquer momento em algo especial. Porém, é essencial falar com o coração, evitando que o ego assuma o controle. Ao se expressar com verdade, você cria laços mais profundos e espalha uma vibração de paz e empatia por onde passa.

Números da sorte: 2 - 11 - 58 - 47 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje você se sentirá mais disposto a agir com foco e clareza. Esse impulso pode trazer soluções para questões pessoais e emocionais que vinham se arrastando. Conflitos tendem a se dissolver quando há disposição para o diálogo e o entendimento mútuo. Use sua energia para avançar com firmeza e deixar a sensação de dever cumprido guiar seu dia.

Números da sorte: 45 - 30 - 56 - 8 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Com o coração inspirado, você pode enxergar novas possibilidades se abrindo. Este é um momento ideal para se despedir do que não serve mais e abraçar um novo ciclo com leveza e esperança. O universo conspira a favor de quem está disposto a mudar. Confie em sua intuição e dê os primeiros passos rumo a uma fase mais próspera e alinhada com seus valores.

Números da sorte: 15 - 3 - 25 - 41 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje você pode surpreender até a si mesmo com a força que brota de dentro. Encare os desafios com coragem e aceite que o passado já cumpriu seu papel. Ao acolher suas emoções sem julgamentos, você abre espaço para a cura e a leveza. Tudo começa com o perdão — seja para si, seja para os outros. Este é o momento ideal para se libertar e florescer.

Números da sorte: 40 - 37 - 8 - 16 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Talvez o dia comece devagar, mas aos poucos trará sinais de crescimento emocional. Escutar o que o seu coração diz pode ser a chave para desbloquear situações que parecem estagnadas. Dê voz às suas emoções e permita-se sentir. A verdadeira mudança nasce de dentro, e o primeiro passo é reconhecer o que precisa ser transformado.

Números da sorte: 9 - 10 - 26 - 38 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O dia pede mais entrega e menos controle. Ao invés de tentar prever tudo, permita-se viver o presente com espontaneidade. Compartilhe momentos simples com pessoas que te fazem bem e deixe a vida fluir. Soltar as rédeas por um instante pode ser libertador. Grandes alegrias surgem quando você se permite apenas estar — inteiro, presente, verdadeiro.

Números da sorte: 46 - 11 - 2 - 57 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

