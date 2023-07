Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Faça o que seja mais seguro hoje, deixe de lado o espírito de aventura por um tempinho, para se dedicar ao que, mesmo não tendo muito glamour, faz parte das necessidades básicas, sem as quais tudo o mais degringola.

Touro

Quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, o normal é a alma ficar desconcertada. Porém, dessa vez será diferente, há muito dinamismo circulando através de sua presença, e dará para fazer muita mais coisa que o normal.

Gêmeos

É muito comum ficar na linha de tiro e acabar com a responsabilidade sobre suas costas de assuntos com os quais sua alma não tem nada a ver. Procure aceitar esse eventualidade e seguir em frente sem problemas.

Câncer

Tome a iniciativa de propor reuniões que tenham em vista apaziguar os ânimos e esclarecer tudo, porém, não espere receptividade imediata à sua proposta, mas vale a pena insistir, para passar tudo em pratos limpos.

Leão

Há ideias que são virtualmente incomunicáveis, porque as pessoas não saberiam como as interpretar, e quando isso acontece é certo que as interpretações e opiniões seriam muito negativas, já que as pessoas temem o desconhecido.

Virgem

Circulam propostas e ideias através dos relacionamentos sociais, portanto, é melhor você sair da toca e se expor um pouco mais do que o habitual, porque com a alma escondida em casa nada disso poderá ser vivido.

Libra

Aquilo que vinha sendo tão difícil que parecia impossível, neste momento apresenta seu lado simples e sua alma se torna capaz de fazer algo útil a respeito. O tempo mostra seu lado amigo, uma oportunidade irrecusável.

Escorpião

Valorize as pessoas com que você se relaciona, mesmo que os conflitos tenham tomado conta do cenário do relacionamento e pareça nada haver para valorizar. Os conflitos também precisam ser valorizados, são relacionamento.

Sagitário

O cenário apresenta toda a complexidade que já existia, mas que sua alma tentava desconsiderar. Agora é necessário você dar conta do recado, e se dedicar a amarrar cada uma das pontas que foram ficando soltas.

Capricórnio

Por mais que as pessoas tentem tomar distância umas das outras e se convencerem de que cada uma delas há de cuidar exclusivamente de seu mundo, continuará havendo muito mais em comum entre elas do que elas desejariam.

Aquário

Diante das inúmeras tarefas que se apresentam, o melhor a fazer é sua alma se munir de boa vontade, porque sem ela tudo seria difícil, inclusive as coisas simples que, com boa vontade, sua alma tiraria de letra.

Peixes

Sua percepção do que está errado é, também, uma responsabilidade que recai sobre suas costas, a de fazer alguma coisa para consertar os erros, mesmo que sua alma não tenha sido a protagonista da história equivocada.

