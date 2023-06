Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Fazer o que você quer e nada além é completamente possível, mas tudo tem um custo, e é sobre esse que sua alma precisaria refletir antes de se lançar à aventura, porque uma vez que essa iniciar, não haverá como a deter.

Touro

A expectativa de que, agora, tudo seria tranquilo e pacífico, não pôde ser satisfeita. Isso agrega cansaço, mas é melhor não se estender demais em lamentos e queixas de como tudo deveria ser diferente. Em frente.

Gêmeos

Há certos conflitos que são inevitáveis, porque não são pessoais, são representativos do que anda acontecendo no mundo, e que se intromete nos relacionamentos pessoais como se estivessem desconectados da realidade maior.

Câncer

Cuide de seus recursos, porque as pessoas andam por aí ávidas e ambiciosas, sem pudor de exigir mais do que deveriam. Cuide de seus recursos sem, no entanto, se desconectar do mundo, porque há muito para fazer.

Leão

Enfrentar pessoas que representam forças é assustador, a alma se intimida, mas ao mesmo tempo ela é motivada por uma ambição de poder, por um querer mais e, inevitavelmente, se mete nesse tipo de relacionamento.

Virgem

As reflexões íntimas são duras e realistas, porém, seria melhor você não se circunscrever a elas, porque ainda há vida mais abundante para ser experimentada, de um tipo que, neste momento, parece inalcançável.

Libra

Enquanto as pessoas teorizam sobre como tudo deveria ser, a vida parece fácil, mas como elas continuam teorizando sem nada fazer, a facilidade prometida se transforma num verdadeiro caos. O que importa é o que é feito.

Escorpião

Dominar tudo é impossível, sempre haverá pontas soltas que não foram previstas em qualquer estratégia que você elaborar, não importa quão astuta e sofisticada essa seja. Pretender o impossível não é um bom caminho.

Sagitário

Em muitos casos, é preferível a ignorância, porque essa é suave e doce, porém, uma vez que a alma percebe o que percebe, não há como voltar atrás, e isso provoca um choque doloroso que faz despertar com rapidez.

Capricórnio

Diante de tudo que anda acontecendo, sua alma precisa ser mais astuta e flexível, porque se ficar fazendo oposição a tudo e a todos, ficará estagnada num lugar desagradável, o do conflito eterno. Melhor isso não.

Aquário

É lindo quando a mente se abre a novas perspectivas, renunciando, mesmo que temporariamente, aos pontos de vista arraigados, tanto que já tinham começado a se transformar em preconceitos. Isso acontece.

Peixes

Imaginar perspectivas amargas é o prato onde a angústia come, melhor não enveredar por esse caminho nem tampouco martelar frases otimistas que ecoam sem sentido. Há dureza, mas não somente ela, também há doçura.

Leia Também