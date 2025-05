Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje traz muitas tentações que você achará difícil resistir, tente se concentrar em uma delas, a que cultiva seu lado pessoal, e comece a fazê-la acontecer. Hoje, uma energia especial pode fazer com que você descubra um talento que estava adormecido dentro de você. Você ficará surpresa com as realizações que podem surgir a partir disso.

Números da sorte: 8 - 31 - 14 - 49

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Use a energia de hoje para iniciar um projeto pessoal, visto que terá o poder de assumir o controle e fazer algo por si mesmo. As estrelas favorecem o ambiente para começar a alinhar as coisas rumo a uma etapa mais favorável. Os problemas de todos os tipos têm uma solução e você os superará. Um novo ciclo começa em que você vai desfrutar do bem-estar.

Números da sorte: 8 - 23 - 19 - 35

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje é melhor esperar e encontrar um momento tranquilo para pensar cuidadosamente sobre suas decisões. Não deixe que seu ânimo caia por causa de preocupações que estão fora do seu alcance ou por causa do que os outros dizem. Foque em viver sua vida e confie que tudo se resolverá da melhor forma. Mantenha uma atitude prática para enfrentar os desafios.

Números da sorte: 4 - 57 - 18 - 26

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Não queira fazer tudo sozinho, aproveite para conversar com alguém de sua confiança sobre suas necessidades. Se você se sente insatisfeita com o rumo das coisas, é hora de considerar uma mudança. Você terá a condição para saber o que realmente deseja e como pode canalizar suas energias de forma eficaz. Permita que as boas vibrações te guiem nesta jornada.

Números da sorte: 3 - 57 - 25 - 16

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Não se surpreenda hoje se até as conversas mais simples levarem a mal-entendidos. Abaixe um pouco a intensidade das palavras e tudo se acalmará. Hoje, ao se ver diante de uma decisão, é bom reunir todas as informações necessárias para evitar erros ou injustiças. À medida que tudo vai se encaixando, aproveite para buscar aquilo que faz seu coração vibrar.

Números da sorte: 3 - 53 - 27 - 36

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje não haverá nada que possa impedir, apenas a oportunidade, que você pode ou não querer aproveitar. Harmonize seu desejo maior com um esforço para levar tudo isso adiante de uma forma mais decisiva e forte. Hoje você se sentirá cheio de confiança consigo mesmo e poderá separar todos os planos que têm em mente.

Números da sorte: 28 - 17 - 21 - 19

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O aumento da confiança permitirá que você ultrapasse limites. Você terá sucesso porque terá a convicção de conseguir o que deseja. Está se aproximando um momento interessante em sua vida. Foque em sua intenção de avançar, pois ela pode guiá-lo em direções inesperadas. O tempo para agir é agora; não deixe para depois o que pode ser o início de uma nova jornada.

Números da sorte: 1 - 59 - 35 - 31

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Se sentirá com a confiança suficiente para ver algo de bom em qualquer resultado de uma decisão que venha a tomar. Se conecte com aquilo que realmente ressoa com seu espírito e seu bem-estar. Uma nova energia está surgindo, influenciando seus desejos e aspirações. Deixe o passado para trás, para uma nova rotina que será muito mais produtiva e gratificante.

Números da sorte: 18 - 60 - 48 - 12

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Seus pensamentos não estarão todo focados. Eles tendem a sonhar, se entregar a ilusões ou a facilmente criar falsas expectativas. Hoje promete ser um dia singular, repleto de momentos de alegria que surgem e desaparecem rapidamente. Aproveite cada um deles assim que se manifestam, e que trazem consigo a expectativa de que o melhor ainda está por vir.

Números da sorte: 2 - 14 - 36 - 50

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você verá mais claramente o que não funciona mais. Tome os problemas como uma pista para reestruturar sua vida. Agora libere espaço em sua vida, eliminando o que já não serve mais. Ao se desfazer de cargas desnecessárias, você cria um ambiente para algo novo. Observe como pequenos sinais começam a surgir, indicando que mudanças estão a caminho.

Números da sorte: 7 - 46 - 19 - 38

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Bem provável que você hoje se sinta numa encruzilhada. O antigo termina e um novo começa, de criar um outro presente. É o momento de transformar suas ideias e conhecimentos em ações concretas. Utilize toda a criatividade que você possui para abraçar novas oportunidades e desafios em sua vida pessoal, em direção aos seus objetivos mais ambiciosos.

Números da sorte: 6 - 34 - 26 - 59

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Sinta-se à vontade para mostrar simpatia pelas pessoas de quem você gosta, e elas responderão com mais simpatia ainda. Hoje, a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor pode ter um impacto significativo. Se você se mostrar generoso, certamente superará as expectativas que os outros têm de você. Isso dará um impulso ao que você deseja.

Números da sorte: 5 - 19 - 47 - 53

Lua do Dia: Lua Crescente em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

