Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/05) para o seu signo

ÁRIES

O recado para hoje é simples e direto: vá com muita calma para não se estressar, Áries! A Lua migra para a sua 8ª Casa, atiça seu lado esquentado e ainda briga com Saturno e Urano, apontando um dia tenso e desafiador para o seu signo. Trabalhar em equipe não será uma boa opção hoje, então, procure se concentrar em suas atividades e faça a sua parte sem depender de ninguém. O desejo de mudança vai aumentar e você precisará de liberdade para colocar suas ideias em prática, mas não espere facilidades. Evite se indispor com colegas e com gente do seu convívio, especialmente pessoas mais experientes. Respeite as diferenças, ok? À tarde, pode pintar uma grana inesperada. A Lua realça sua sensualidade e promete esquentar o clima na paquera e no romance. Realize suas fantasias

TOURO

Hoje tem mudança da Lua, que começa a agir em seu signo oposto durante a madrugada. A energia lunar coloca os seus relacionamentos em destaque e lembra a importância das outras pessoas em sua vida. A união faz a força e você verá isso claramente se puder de aliar aos colegas por um objetivo em comum. Porém, a Lua se desentende com Saturno logo cedo, apontando obstáculos e disputas. A concorrência vai ser grande e você terá que se dedicar para valer até conquistar o lugar que merece. Não é hora de esmorecer e sim de perseverar! No amor, há chance de iniciar um romance ou assumir um compromisso mais sério, desde que você não force a barra nem tente resolver as coisas ao seu modo. Tensões podem marcar presença na união, portanto, evite impor as suas vontades e faça a sua parte para não brigar.

GÊMEOS

A Lua ingressa em sua 6ª Casa e traz à tona o seu lado guerreiro. Você vai focar nas responsabilidades e terá pique de sobra para cumprir seu trabalho com muita garra e determinação. No entanto, a Lua briga com Saturno e Urano, sinal de contratempos e aborrecimentos pela frente. Pode ter dificuldade para aprender uma nova tarefa ou função, mas seja persistente e concentre-se bem nas suas atribuições para vencer essa parada. Também valerá a pena ouvir os mais velhos e se espelhar nas experiências alheias, assim, logo dará conta do recado. Na saúde, precisará controlar o estresse e o nervosismo para não prejudicar seu bem-estar. Romance com colega ou pessoa conhecida vai exigir discrição e talvez até segredo: evite comentar. Na relação a dois, é o momento de apoiar o par em tudo que puder.

CÂNCER

Circulando no ponto mais positivo do seu Horóscopo a partir de hoje, a Lua traz sorte, criatividade e entusiasmo extras para você. Pode até faturar uma grana extra em jogos e sorteios, mas deve ter cautela ao investir o dinheiro para não sair no prejuízo. O recado vem do aspecto difícil que a Lua faz com Saturno no período da manhã, o que vai requerer muito juízo e prudência da sua parte. No trabalho, se lida com pessoas, aposte na simpatia para agradar a clientela, mesmo que seja online ou por telefone. À tarde, pode ter surpresas com amigos, mas a Lua se opõe à Urano e recomenda a pegar mais leve, sobretudo se surgir alguma desavença com alguém que estima. Na paquera, jogue charme e aguarde novidades nos seus contatos. Com a pessoa amada, fase romântica, carinhosa e companheira.

LEÃO

Os interesses domésticos passam a ocupar papel destacado em seu dia a dia com o ingresso da Lua em sua 4ª Casa. Assuntos de casa e família vão exigir atenção ao longo dessa quarta-feira e nem tudo pode fluir do jeito que você espera. É que a Lua forma quadratura com Saturno, apontando divergências com gente próxima e dificuldade para entrar em consenso, portanto, faça sua parte e semeie harmonia. Quem tem compromissos profissionais com parentes deve fazer tudo para evitar conflitos: controle suas reações. Pode retomar uma antiga função ou um antigo projeto no trabalho. Na paixão, seu pique está mais caseiro e há tendência de deixar as paqueras meio de lado hoje. Quem já achou seu par vive uma fase estável. Só tenha cautela com palpites dos outros. Não aceite intromissões de parentes.



VIRGEM

Seu signo é do tipo discreto e não gosta muito de se expor, mas hoje você vai se comunicar com facilidade e pode fazer ótimas negociações ao longo do dia. O recado é da Lua, que começa a se movimentar em sua 3ª Casa, estimulando seu poder de expressão e sua energia mental. No entanto, a Lua arma encrenca com Saturno e isso pode indicar alguns abacaxis para você descascar nessa quarta. Evite perder tempo com fofocas e conversas inúteis nas redes sociais, pois isso pode prejudicar a sua produtividade e concentração no trabalho. Virgem sabe levar o serviço a sério, então, foco e mãos à obra. Na paquera, será mais fácil se soltar e você pode conhecer alguém bem interessante, desde que não julgue o crush apressadamente. No romance, é hora de valorizar o diálogo e reforçar as afinidades com seu bem.

LIBRA

A Lua se despede do seu signo e ingressa em sua Casa da Fortuna durante a madrugada, indicando um ótimo astral para ganhar dinheiro, rever suas contas e planejar os gastos. Pode até incrementar a sua renda com um bico, negociar um aumento ou conquistar uma gratificação inesperada. Só não conte apenas com a sorte: terá que batalhar e vencer os desafios que podem surgir. Como a Lua fica em conflito com Saturno, instabilidades podem rolar e convém dobrar a atenção com as despesas. Cautela para não gastar por conta de uma grana que ainda não está em suas mãos. No amor, você sabe bem o que quer e só dará chance a quem provar que pode atender as suas expectativas. Será exigente nas paqueras e com seu bem. Mas controle a sua possessividade.

ESCORPIÃO

Boas surpresas chegam da Lua, que começa a circular em seu signo nesta quinta-feira, anunciando novos horizontes em sua vida. No entanto, você terá que agir com tato e sabedoria, pois contratempos também estão previstos para hoje. Lua e Saturno se desentendem, sinal de que tensões vão rondar seu convívio com a família pela manhã. Controlar as suas reações será essencial para evitar as brigas, portanto, não tente impor as suas vontades e opiniões. No trabalho, é o momento de você usar toda sua energia e determinação para brilhar. Pode conter com o apoio de alguém à tarde, mas não meça forças com quem pensa diferente. No amor, capriche na sedução para atrair quem deseja ou apimentar o romance. Reforce a confiança e o companheirismo.



SAGITÁRIO

Hoje o sinal está vermelho para o seu signo sair da zona de conforto ou se abrir muito com os outros. A Lua ingressa em seu inferno astral e briga com Saturno, recomendando mais prudência e jogo de cintura em seus contatos e relacionamentos. Ter cautela e agir com discrição são os conselhos do céu para você. Procure falar pouco e ficar no seu canto para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Só revele seus planos para quem realmente puder colaborar. A Lua também forma oposição com Urano e essa energia tensa pode interferir em seu bem-estar: é hora de respeitar seus limites e cuidar bem da saúde. Na paixão, talvez queira manter um novo romance em segredo, ainda mais se for com colega. A dois, busque privacidade e compartilhe seus planos.

CAPRICÓRNIO

Novidades marcam presença entre os astros e a principal chega da Lua, que hoje passa a se movimentar em sua 11ª Casa, incentivando seus projetos e ambições. O momento pode ser oportuno para retirar um antigo plano da gaveta, mas convém esperar o período da tarde. É que a Lua cutuca Saturno com vara curta pela manhã, apontando instabilidades e até dificuldades com grana. Seja paciente e, se precisar, recorra ao apoio dos colegas, que pode ser importante para você nesta quarta. Você também pode receber uma baita força de pessoa amiga, só evite misturar dinheiro com amizade, pois tudo indica que pode dar zica. Conversas e contatos virtuais podem render boas surpresas, especialmente para quem está em busca de um novo amor. Se você já achou a sua alma gêmea, divirtam-se juntos e valorize a união.

AQUÁRIO

A Lua sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, incentivando seus propósitos e suas metas nesta quarta-feira. Graças ao apoio lunar, você terá mais disposição para vencer obstáculos e vai querer se destacar em tudo que fizer. É o momento de usar todo seu potencial para brilhar no trabalho, ainda mais se estiver de olho em uma oportunidade para assumir novas funções. No entanto, a Lua forma aspecto tenso com Saturno nas primeiras horas do dia e revela que será preciso ter cuidado para não impor demais as suas opiniões e decisões: fuja de conflitos. A família vai dar força para os seus planos. Capriche no visual para fazer sefies lindas e impressionar o crush, mas é bem provável que hoje você se mostre bem exigente na paquera. Na união, bom dia para elaborar projetos e pensar no futuro com seu amor.

PEIXES

O dia pode começar um pouco azedo por causa de uma trombada astral entre a Lua e Saturno, o que vai exigir paciência, serenidade e perseverança para lidar com possíveis imprevistos. Nem tudo pode fluir como você espera nas primeiras horas dessa quarta-feira, mas as coisas devem melhorar logo em seguida. Hoje a Lua promete novos horizontes, além de acentuar o seu desejo de evoluir e se aperfeiçoar. Há tendência de se interessar por tudo o que possa contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Aposte em seus ideais, busque cursos online e procure se aprimorar naquilo que faz. Também é o momento certo para reforçar sua fé e espiritualidade. Se você está livre, é hora de entrar em contato com pessoas diferentes e conhecer gente nova nas redes sociais. No romance, abra-se mais para o diálogo e invista na sintonia com quem ama.

