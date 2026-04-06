Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Algo sairá exatamente como esperava e você sentirá um entusiasmo e alegria que pensou que estava perdido. Você recuperará, pelo menos em grande medida, sua fé em si mesmo. Você deve estar atento aos sinais com os quais a vida lhe mostrará o caminho certo a seguir a partir de agora. Não duvide...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Algo que deseja muito se tornará realidade no momento menos esperado, a alegria vai invadir você. O sucesso que anseia está dentro de você, mas às vezes não acredita em suas próprias habilidades e por isso acaba se boicotando. Os maiores aprendizados que você vai ter neste ciclo estão relacionados a você...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Seu humor facilitará as coisas, será um bom momento para enfrentar uma conversa difícil que você deve ter. Hoje é um bom dia para fazer planos tranquilos e não correr de um lugar para outro. Você precisa de um pouco de calma e tranquilidade, é hora de pensar em como melhorar certas coisas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Principalmente nesta semana, precisa prestar mais atenção aos eventos e cenários dos seus sonhos. Você pode receber informações intuitivas que o ajudarão a resolver as coisas da sua vida. Sua felicidade dependerá mais da sua atitude mental, daquilo que é capaz de fazer do que das circunstâncias ao seu redor...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Durante a maior parte deste dia seu senso de intuição estará poderoso. Você terá alguns poderes psíquicos e hoje é possível que receba algumas impressões importantes. Talvez você sinta algo de positivo que está prestes a acontecer em sua vida. Você saberá como direcionar seus passos para alcançar o que procura...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje ao mesmo tempo que precisa tomar cuidado, saiba receber boas vibrações, isto porque você pode absorver a energia de outra pessoa quando entra em uma ambiente. Você pode entender o que alguém tem em mente sem dizer uma única palavra. A energia astral deste dia aumenta sua sensibilidade...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: É hora de se abrir, de deixar claro o que quer, de aprende a dizer não, de deixar-se guiar pelos sentimentos e pelo que mais lhe atrai no seu mundo em volta, talvez você encontre magia em pessoas que você não acreditou. Hora de dizer o que precisa. As respostas que você espera são apresentadas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Bênçãos e felicidade se aproximam de seu mundo. Você será capaz de se encher de coragem e assumir mudanças que lhe permitirão deixar o passado de uma vez por todas para se abrir para aventuras que lhe darão grande satisfação, e acima de tudo despertarão a vontade de viver com mais intensidade...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Se apresenta uma chance de realizar algo que está na sua mente o tempo todo, que lhe permitirá fluir positivamente, porém, não demore para entrar de corpo e alma nessa oportunidade. Você superará uma situação desconfortável e com isso virão as respostas que tanto precisa...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Há para você um período de tranquilidade que se estende nesta semana. O principal é que encontre momentos para descansar e deixar de lado o autocontrole, deixando sua mente fluir como deve. Durante este dia tenha cuidado ao abrir suas questões pessoais para alguém que você mal conhece...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O crescimento que você quer ver virá na medida em que você agir com vontade e determinação. Desafios interessantes que exigirão sua paciência e foco mental para superar os obstáculos. Se abre um ciclo em que você recupera o equilíbrio e decide dar novos passos para seu bem-estar e felicidade...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Uma situação oculta vem à tona para que você possa enfrentá-la de uma perspectiva mais clara e atrair soluções definitivas. É hora de estabelecer limites e direcionar prioridades para que você tenha uma vida em paz, para isso precisará deixar de lado o passado para poder apreciar as oportunidades do presente...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

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