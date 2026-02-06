Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Querido Áries, as estrelas colocam o controle total da sua vida nas suas mãos. Impulsionando conquistas por esforço próprio, enquanto oportunidades pessoais chegam via conexões inesperadas; tudo dependendo da sua ousadia marcial.... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Os astros tecem influências benéficas ao seu redor Touro adorado(a), abrindo portais grandiosos em todos os âmbitos da vida. Porém, fique atento(a) à inveja sutil que ronda como sombra; evite compartilhar planos com certos círculos... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos curioso, Mercúrio desperta sua atividade entusiástica e otimista, enchendo você de paz interior profunda, com a convicção de que o caminho está claro e iluminado pelas estrelas gêmeas. Às 9h, é bom para tratar de assuntos complicados ou ter conversas que podem ajudar no seu futuro... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A Lua pode iniciar o dia devagar canceriano(a) sensível, mas ascende para um clímax emocional satisfatório, onde o bem-estar lunar se constrói com foco e dedicação intuitiva. Das 16h às 17h, o cosmos eleva seu sexto-sentido, com o qual poderá tomar outros caminhos para finalizar certos assuntos... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Leão radiante, o Sol desperta estímulos internos ferozes, motivando você a resolver problemas com mais garra solar do que nunca, priorizando seu bem-estar para uma energia régia imbatível. Entre12h e 13, o meio-dia solar potencializa sua vitalidade; exercite-se ou planeje metas pessoais... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje é um dia favorável para lançar aquela ideia há tanto guardada virginiano(a) meticuloso(a), dissolvendo pensamentos negativos mercuriais. Você sabe que sua precisão virginiana conquista tudo. Das 8h às 9h, Mercúrio abre portas mentais; organize tarefas para um dia de realizações práticas... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra equilibrado, o cosmos ativa grande atividade física e mental, com caminhos abertos apesar de uma inquietação passageira – um dia favorável para seus objetivos harmoniosos. Às 15h, Vênus suaviza todo tipo de tensão; busque parcerias ou arte para alinhar energias e avançar com graça... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpião intenso, Plutão reacende sua motivação para lutar por sonhos profundos. Nunca desista, pois, a materialização astral está próxima, revelando mudanças boas. Das 18h às 19h, o crepúsculo intensifica foco; visualize metas ou medite em segredo para ver como manifestar seu poder...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Para você sagitariano(a) aventureiro(a), Júpiter garante sucesso pessoal como deseja, com o destino protegendo de ameaças. De manhã poderá sentir uma grande energia e motivação para fazer o que precisa. Entre 11h e 12h, poderá avançar em projetos pessoais para um dia blindado pela sorte... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Com a sua determinação capricorniana, Saturno favorece que assuntos fluam como planejado, com iniciativas de bem-estar levando a sucessos importantes. Mantenha o foco no caminho. Das 13h às 15h, o cosmos estrutura vitórias; defina rotinas ou metas pessoais para ter bons resultados... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Caro(a) aquariano(a) visionária(a), Urano torna este período ideal para pensar ou refazer projetos destacados, cheio de entusiasmo e otimismo. Desfrute cada instante dando o melhor de sua inovação. Às 10h, os planetas eletrificam ideias; inove algo que pode estar parado para brilhar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Netuno enche você de vitalidade para iniciativas em todos os aspectos Peixes sonhador, com a sorte nadando ao seu lado em um dia ótimo e inspirado. Das 9h às 10h, tome aquelas decisões especiais para fechar o dia em êxtase. Flua com a corrente pisciana e abrace as maravilhas cósmicas... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

