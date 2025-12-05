Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A energia de hoje pede cautela, Áries; nada de entrar em temas profundos sem respirar antes. Os astros afiam sua força interior, mas só funcionam se você não agir no impulso. Entre 9h e 11h, a sorte abre um corredor seguro para tarefas complexas. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, o céu abre um cenário positivo, mesmo que a expectativa oscile um pouco. Uma mudança forte se aproxima e exige mente leve para receber o melhor. Entre 16h e 18h, sua energia estabiliza e a sorte responde rápido às suas iniciativas. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje, a vibração astral fortalece sua capacidade de assumir responsabilidades, Gêmeos. Coragem e inteligência ganham destaque, pedindo ação estratégica. Das 14h às 16h, sua sorte se equilibra e favorece diálogos sérios. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A Lua ativa sua intuição com intensidade, Câncer, criando um clima ideal para estabilizar emoções. O bem-estar vira prioridade e abre caminhos silenciosos, mas decisivos. Das 15h às 17h, sua sorte atinge o pico e amplifica seu magnetismo pessoal. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O Sol reacende sua coragem, Leão, e coloca em movimento uma fase de retomada poderosa. O dia pede atitude firme para avançar onde antes parecia travado. Entre 11h e 13h, sua confiança se combina à sorte e impulsiona resultados. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Os astros pedem conforto, ordem e autocuidado, Virgem; tudo começa dentro. Pequenos ajustes internos podem transformar o resto do dia. Das 8h às 10h, sua sorte se fortalece e ajuda a colocar cada detalhe no lugar certo. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A harmonia planetária eleva sua autoconfiança, Libra, criando um clima perfeito para agir com elegância mesmo em cenários incertos. Obstáculos ficam mais acessíveis quando você se ancora nas próprias forças. Das 15h às 17h, a sorte favorece suas relações sociais. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Um ciclo de renovação começa a se mover, Escorpião, trazendo mudanças internas profundas. Disciplina no descanso será sua arma secreta para não dispersar energia. Entre 9h e 11h, a sorte vibra alto e ajuda a atrair apenas o que soma. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O cosmos incentiva você a apostar na própria verdade, Sagitário, coragem é o segredo. Equilibrar impulso e serenidade fará toda diferença. Das 10h às 12h, a sorte abre espaço para iniciativas audaciosas e avanços pessoais. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Você exala confiança hoje, Capricórnio, e isso transforma tudo ao redor. O céu indica expansão emocional e prática, criando oportunidades sutis. Das 13h às 15h, sua sorte favorece contatos que impulsionam avanços. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia desperta planejamento e organização, Aquário, ideias novas pedem estrutura imediata. É hora de traçar sonhos e dar forma ao futuro. Entre 16h e 18h, a sorte sobe e favorece projetos e conexões influentes. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, você encontra impulso para resolver pendências, Peixes, e liberar o que bloqueia sua fluidez. As conquistas ganham caminho quando você age com coração aberto. Das 8h às 10h, sua sorte se eleva e sua intuição guia passos certeiros. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

