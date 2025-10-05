Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Áries, a palavra da vez é paciência. Nada de querer tudo na hora, porque o universo está conspirando a seu favor, mas na velocidade certa. Hoje, sorria para a vida que ela sorri de volta — esse momento pede calma e tranquilidade. Sua sorte vai aparecer mais forte à tarde, entre 15h e 18h, quando suas conquistas poderão florescer. Aproveite para praticar a gratidão. Aproveite para fechar aquele projeto que estava pendente; a sorte vem pra quem persiste.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, este é o seu momento de colher frutos. Se algo não saiu como esperado, encare com maturidade, aprenda e siga firme. Sua palavra tem poder, então puxe energia positiva para o seu ambiente, harmonizando relações. A sorte bate à porta especialmente entre 10h e 13h, então invista suas forças nesse horário para garantir ganhos e realizações. Acredite: as portas que antes pareciam trancadas agora se abrem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos, seu carisma está em alta! Aproveite essa vibe para enxergar além do óbvio e aumentar sua tolerância com as diferenças. Hoje é dia de receber elogios e estar em evidência — seu pico de energia acontece no fim da tarde, das 17h às 20h. Mantenha a confiança que nada nem ninguém vai te derrubar. Sua energia está em alta e a criatividade flui solta, veja tudo sob novas perspectivas. Reconhecimento e aplausos chegam, basta ter fé.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Câncer, prepare-se porque boas notícias de viagem ou mudanças estão no ar. Você está reconstruindo sua trajetória e a determinação será seu maior trunfo. Seu horário de sorte é no período da manhã, entre 8h e 11h, ideal para iniciar projetos ou planejar seus passos. Confie no ritmo do universo que ele vai te surpreender com o melhor. Recuperar terreno perdido é a missão, então confie no feeling e vá em frente!

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Leão, nada de perder tempo com discussões sem sentido! Sua energia está renovada, seu corpo e mente agradecem. Faça tudo no seu tempo, sem pressa, e os resultados aparecerão com brilho. O melhor momento do dia para você brilhar é à noite, entre 19h e 22h, quando sua vitalidade atinge o auge. Viva com leveza e celebre suas conquistas! Comece o dia com um treino rápido, ou algo nesse sentido e sinta a diferença.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Virgem, a partir de hoje você sentirá portas se abrindo. Acredite na sua força e na capacidade incrível de encontrar soluções. A vida está bonita e em harmonia, com tudo conspirando para o seu sucesso. Seu horário chave é entre 14h e 17h, quando suas ideias fluem com mais clareza. Use essa energia para criar e conquistar seus objetivos! Mercúrio em trígono com Saturno favorece planejamento detalhado e execução de metas.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, foco no que realmente importa! Evite dispersões e cuide da raiz dos seus problemas antes que cresçam demais. Disciplina para a saúde e para seus compromissos será fundamental. O pico da sua sorte está entre 9h e 12h, momento perfeito para tomar decisões que vão garantir seus avanços. Mantenha o equilíbrio para colher grandes resultados. Vênus harmoniza relacionamentos e incentiva hábitos equilibrados.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpião, prepare-se para uma fase intensa! Pode rolar um pouco de irritação, mas aproveite essa energia para cuidar do seu bem-estar. Seu magnetismo pessoal está lá em cima, e isso abre portas! À tarde é o momento ideal, das 16h às 19h, para usar esse poder a seu favor. Sua vitalidade vai contagiar e atrair oportunidades. Plutão intensifica o magnetismo pessoal e favorece momentos de introspecção profunda.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário, quando o inesperado pintar, mantenha a calma. Não alimente o pior cenário, porque sua energia hoje traz resolução. Seu ponto forte é durante a manhã, entre 7h e 10h, hora perfeita para lidar com desafios sem estresse. Essa vibe positiva garante que você supere qualquer bloqueio, transformando dificuldades em vitórias. Se algo te tirou do eixo, respira fundo. A energia do dia dissolve obstáculos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, sua sorte está te iluminando! Ideias novas florescem e uma transformação positiva acontece no seu jeito de encarar os desafios. Seu radar para o que é certo está afiado, confie na intuição. O melhor momento para agir é à tarde, entre 13h e 16h — use essa energia para desenvolver planos e dar passos firmes rumo ao sucesso. Sua estrela de sorte brilha forte, trazendo transformações positivas.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Aquário, uma nova fase começa para você! Suas decisões estarão alinhadas com a sabedoria e os seus sonhos mais profundos começam a se realizar. Diz adeus ao que te prende e receba o que vem com alegria. Seu tempo de sorte é ao entardecer, das 18h às 21h, ideal para refletir, planejar e agir com equilíbrio. Urano estimula originalidade e inspirações. Compartilhe um gesto solidário nas redes e sinta a energia positiva retornar.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Peixes, é hora de afastar os pensamentos negativos e focar no estudo das suas opções. Com calma e cabeça fria, você vai alcançar conquistas importantes que refletem seu esforço. A energia positiva bate forte pela manhã, entre 6h e 9h. Com o astral lá em cima, você vai se sentir realizado e preparado para conquistar ainda mais. Netuno favorece a imaginação e a clareza mental. Dedique esse intervalo a revisar metas ou aprender algo novo.

Leia Também