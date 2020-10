Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/10) para o seu signo

Áries

As suas inseguranças na área sexual poderão dominar seus pensamentos e impedir que desfrute de bons momentos. Esteja aberto às críticas e busque identificar e aperfeiçoar o que pode estar incomodando. Para quem tem um parceiro fixo, uma conversa franca sobre o assunto pode renovar a vida sexual. Os solteiros devem evitar se envolver com pessoas muito críticas.

Dias: 12, 19 e 28

Touro

Estará em busca de diversão e namoro, quer curtir bons momentos entre quatro paredes. Porém procure entender as necessidades do parceiro, que poderá não estar na mesma energia que você. Se estiver solteiro, a tendência é que acabe atraindo pessoas com pendências emocionais. Por isso, avalie bem com quem você está se relacionando, para não se frustrar na hora H.

Dias: 3, 5, 14, 21 e 22

Gêmeos

As contradições geminianas poderão interferir na forma como vive a sua vida sexual. Curioso, Gêmeos precisa de novidades para se sentir estimulado. Porém, neste período, se sentirá mais acomodado e seleto em suas relações sexuais. O seu prazer estará nas posições simples e conhecidas. Quem está solteiro poderá ter vontade de repetir um encontro que foi prazeroso.

Dias: 7, 24 e 27

Câncer

O romântico canceriano estará interessado em organizar as suas emoções e entender de forma prática os seus desejos. Isso favorece a comunicação direta com o seu parceiro e, como consequência, a satisfação das suas necessidades sexuais. Pois não ficará esperando que o outro adivinhe quais são as suas fantasias eróticas.

Dias: 8 e 9, 18, 25 e 26

Leão

Quer movimentar a vida sexual e deve buscar aprimorar o seu conhecimento sobre o assunto. Você quer prazer e exigirá o mesmo empenho do parceiro, quer alguém para compartilhar suas brincadeiras e criatividade. Rapidinhas ou sexo casual não irão satisfazer as suas necessidades.

Dias: 12, 19 e 28

Virgem

Aproveite que Vênus está circulando em seu signo e invista em você, no seu bem-estar físico. O autocuidado é fundamental para um virginiano se sentir confiante e bem consigo. Isso ajudará a superar a timidez e a investir em quem você deseja. Além de colaborar para que tenha coragem de falar sobre o que gosta entre quatro paredes, melhorando a sua performance sexual.

Dias: 12, 19 e 28

Libra

As suas inseguranças em relação ao parceiro poderão atrapalhar a sua desenvoltura sexual. A autoconfiança não está ligada necessariamente às medidas corporais ou a idade. Reforce seus pontos fortes, assim se sentirá mais à vontade na cama para tentar novas posições. Porém, não esqueça de considerar os seus desejos.

Dias: 7, 24 e 27

Escorpião

O desejo do escorpiano vai ser de estar circulando socialmente e se relacionando com vários contatinhos. No entanto, a sua libido estará sendo consumida pelas tarefas diárias. Em vez de ficar irritado ou frustrado, procure organizar a sua agenda, reservando um espacinho para momentos prazerosos. Escorpião precisa de uma vida sexual ativa para estar bem.

Dias: 8 e 9, 18, 25 e 26

Sagitário

A sua libido estará em alta, mas poderá ter dificuldades de se conectar ao parceiro pelo seu excesso de exigências. Cuidado para não colocar muita força em detalhes sem significância na hora H. Para uma noite perfeita, nem sempre é necessário chegar às estrelas. Lembre-se: menos é mais.

Dias: 12, 19 e 28

Capricórnio

O desejo será de relaxar e aproveitar a vida em boa companhia. Porém questões domésticas poderão frustrar os seus planos. Para evitar que uma área interfira na outra, planeje uma viagem sozinho ou acompanhado. Para aqueles que estão num relacionamento estável, poderá ser a oportunidade de acender a libido novamente.

Dias: 12, 19 e 28

Aquário

Famoso por se envolver, mas não se apegar, Aquário estará em um momento diferente. O desejo por estímulos novos dará lugar à necessidade de intensidade na área sexual. E como se faz isso? Comece tendo consciência de quais são seus desejos eróticos e do parceiro, depois se concentre no momento presente e deixe a química rolar.

Dias: 7, 24 e 27

Peixes

Use seu charme e poder de sedução na direção de quem você quer. Peixes, às vezes, fica à deriva esperando que o outro tome a iniciativa por ele. Confie no seu poder de atração e invista em relações reais, onde possa falar das suas preferências eróticas. Se tem um parceiro estável, faça uma proposta direta e quente para movimentar a vida sexual.

Dias: 8 e 9, 18, 25 e 26

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também