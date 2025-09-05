Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A sorte está do seu lado para você ir além. Hoje a sorte vem com tudo para dar aquele gás nos seus objetivos. Sua determinação vai ser o seu maior trunfo — as conquistas que você tanto corre atrás estão muito mais perto do que imagina. Hoje o universo tá pedindo pra você não vacilar com a grana, hein! Nada de deixar o coração mandar na hora das compras, mesmo que uma promoção seja...Números da sorte: 1 - 20 - 46 - 58 |Lua Crescente em Aquário

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Estabilidade e crescimento balançando ao seu favor. Seus esforços constantes estão criando uma base sólida para o sucesso. A sorte hoje bate na sua porta especialmente em questões financeiras e na vida pessoal. Manda ver no dinheiro com estratégia, tipo um jogador que sabe cada passo pra fazer o gol. Deve ser mais esperto(a) ao cuidar das finanças e o resultado será aquele ciclo...Números da sorte: 10 - 3 - 24 - 56 | Lua Crescente em Aquário

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Comunicação e conexões que abrem portas. Sua habilidade de se adaptar vai ser essencial para atrair sorte. Os astros indicam que sua rede de contatos e a troca de ideias vão fazer a diferença. O dia tá trazendo um toque importante: não se deixe levar por promessas fáceis ou algo um pouco arriscado. Gastos por impulso são uma armadilha que tira você do eixo rapidinho. Então...Números da sorte: 2 - 57 - 26 - 44 | Lua Crescente em Aquário

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Intuição e emoção guiando seu sucesso. Sua sensibilidade é seu farol hoje. Relacionamentos fortes e projetos que mexem com seu coração ganham força e sorte. Se o seu desejo tem a ver com família ou crescimento pessoal, confie. Na sua frente podem surgir aquelas propostas que parecem mágicas, prometendo multiplicar seu dinheiro do nada e rápido. Mas, na real, o...Números da sorte: 27 - 30 - 6 - 18 | Lua Crescente em Aquário

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O Momento de brilhar com confiança e atitude. Leonino, o carisma está em alta e a sorte vem junto com ele. Sua coragem para agir com ousadia vai gerar conquistas impressionantes. É dia de se destacar, de buscar reconhecimento e mostrar seu talento. Fica ligado(a), pode aparecer gente tentando te convencer a gastar com coisas que parecem incríveis, mas que, no fundo, não vão acrescentar...Números da sorte: 30 - 17 - 4 - 29 | Lua Crescente em Aquário

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Detalhismo que garante resultados poderosos. Virginiano, seu jeito cuidadoso e atento vai chamar muita atenção positiva hoje. O esforço meticuloso no trabalho ou em qualquer projeto vai ser recompensado. Agora é a hora certa pra dar aquele upgrade na sua forma de administrar o dinheiro. Ser mais flexível e estar aberto a novas ideias pode evitar perrengues depois. Até...Números da sorte: 8 - 33 - 26 - 45 | Lua Crescente em Aquário

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Harmonia e equilíbrio que fazem a sorte sorrir. Libriano, sua capacidade de ver diferentes pontos de vista está afiada, e isso traz sorte nas parcerias e negócios. Se quiser conquistar algo em relacionamentos, justiça ou beleza, o dia está totalmente favorável.

Se você tem um insight guardado que pode dar um upgrade na sua carreira, não deixa mais pra depois. Hoje é o dia...Números da sorte: 8 - 26 - 15 - 30 | Lua Crescente em Aquário

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Intensidade e foco que atraem sucesso profundo. Escorpiano, sua energia intensa é um ímã para a sorte hoje. Confie nos seus instintos para alcançar conquistas importantes, seja na vida pessoal ou profissional. Aquela luzinha de criatividade pode acender agora, trazendo soluções novas pra sua vida financeira. Confia no seu taco, na sua intuição, e bora colocar essas ideias em prática...Números da sorte: 7 - 28 - 41 - 36 | Lua Crescente em Aquário

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Aventura e otimismo que abrem novos caminhos. Sagitário, o otimismo está em alta e a sorte aparece para quem busca expandir horizontes. Seja uma viagem, aprendizado ou até uma mudança de mindset, o universo está do seu lado. Quando mudanças econômicas baterem na sua porta, não precisa pirar! Aproveita qualquer desafio pra transformar isso num trampolim pra crescer...Números da sorte: 40 - 18 - 24 - 31 | Lua Crescente em Aquário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Persistência que garante a vitória. Capricorniano, sua disciplina está em sintonia com a sorte. Projetos de longo prazo e carreira recebem um impulso forte, principalmente se você mantiver o foco. Hoje é o dia perfeito pra repensar e reformular como você lida com suas finanças. Com organização e atenção nos detalhes, você vai sacar melhor onde e quando vale a pena investir seu dinheiro...Números da sorte: 5 - 12 - 36 - 23 | Lua Crescente em Aquário

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Inovação e originalidade na vibe da sorte. Aquariano, ideias novas e causas sociais ganham força hoje. Sua singularidade é seu maior diferencial — explore sua criatividade e seu desejo de ajudar o mundo. O seu bom senso é a ferramenta mais poderosa pra descobrir jeitos novos de aumentar a grana. Pode até parecer complicado no começo, mas cada passo que você der com a cabeça no...Números da sorte: 57 - 20 - 48 - 36 | Lua Crescente em Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Sensibilidade e criatividade que iluminam seu caminho. Pisciano, sua intuição e arte são seu passaporte para sorte no dia de hoje. Atividades criativas e espirituais têm tudo para prosperar. Se você tava numa fase de altos e baixos, o cenário finalmente dá sinais de mais equilíbrio na sua vida econômica. É o momento ideal pra aproveitar o rolê que você teve que segurar antes. Essa...Números da sorte: 6 - 47 - 11 - 28 | Lua Crescente em Aquário

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

