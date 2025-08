Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Neste dia, você pode enfrentar um desafio crucial que terá um impacto significativo no seu futuro pessoal. Este é o momento de se preparar meticulosamente, pois assuntos tão importantes não devem ser deixados ao acaso. Lembre-se de que o sucesso não vem apenas da sorte, mas do esforço constante e da perseverança.

Números da sorte: 20 - 36 - 57 - 14 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é propício para investir em seus projetos pessoais, mesmo que isso signifique enfrentar desafios ao longo do caminho. Cada obstáculo superado trará um senso de orgulho e satisfação, reforçando sua capacidade de superar adversidades. A vida frequentemente nos coloca à prova, e é nesses momentos que devemos demonstrar força e inteligência.

Números da sorte: 47 - 16 - 28 - 31 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A partir de hoje, você estará entrando em uma fase de evolução. Abra sua mente para novas perspectivas e permita-se explorar cenários desconhecidos, pois é assim que você descobrirá quem realmente é e o que deseja. Estabeleça metas elevadas e comprometa-se a cumpri-las, mas lembre-se de ouvir as opiniões alheias, pois elas podem oferecer insights valiosos.

Números da sorte: 48 - 16 - 50 - 22 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Pare um pouco para refletir sobre seu desejo genuíno de crescer e se encontrar. Se essa é realmente sua intenção, saiba que será necessário sair da sua zona de conforto. Este é um período propício para a autodescoberta e para traçar um caminho claro rumo ao futuro que você deseja. Lembre-se de que o controle do seu destino está em suas mãos.

Números da sorte: 36 - 28 - 40 - 13 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Este pode ser um dia especial em termos pessoais, repleto de oportunidades para crescimento e autoconhecimento. Aproveite um momento de solidão para revisar erros passados e pensar em como compensá-los. Este é o momento de se reconectar consigo mesmo e buscar aquele equilíbrio emocional que precisa. Desse modo, você encontrará as respostas que busca.

Números da sorte: 55 - 29 - 46 - 18 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Para que seus sonhos se tornem realidade, é essencial dedicar-se a eles diariamente. Se perceber que alguém está influenciando negativamente sua vida, considere manter distância para preservar sua energia e bem-estar. Mantenha-se positivo e feliz, pois uma atitude mental saudável é fundamental para o sucesso. Cultive seus objetivos com determinação e otimismo.

Números da sorte: 9 - 45 - 20 - 18 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

As estrelas estão alinhadas para trazer-lhe vitalidade e energia renovada. Isso ajudará a dissipar as preocupações que têm marcado sua vida recentemente. Em breve, você entrará em um estado de relaxamento, deixando para trás os momentos difíceis. Concentre-se no futuro com esperança e confiança, sabendo que os desafios passados foram etapas de crescimento.

Números da sorte: 40 - 16 - 28 - 33 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

É hora de deixar de lado a sobrecarga que tem carregado nos últimos dias. Embora questões familiares possam influenciar seu estado emocional, foque em determinar o que realmente deseja para sua felicidade. A chave para o seu bem-estar está em suas mãos, então dedique-se a cuidar de si mesmo e a buscar equilíbrio.

Números da sorte: 39 - 60 - 45 - 27 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

Descubra o que o Universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

O dia é excelente para praticar a adaptação e a flexibilidade, qualidades que você possui, mas ainda não colocou em ação. Além disso, você pode conhecer alguém com experiência que o ajudará a crescer em áreas que são importantes para você. Este ciclo trará crescimento pessoal, desde que você se dê o tempo necessário para absorver essas mudanças.

Números da sorte: 19 - 25 - 37 - 50 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Evite agir de forma impulsiva e busque ser mais ponderado em suas decisões. Pode ser que você precise de apoio para lidar com as demandas que enfrenta. Procure encontrar consenso em seu ambiente familiar, pois a união fortalecerá sua capacidade de enfrentar desafios. Quando todos estiverem alinhados, será mais fácil superar obstáculos.

Números da sorte: 47 - 59 - 21 - 30 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este é um bom momento para quebrar barreiras e se aproximar de alguém com quem você está distante. O orgulho nem sempre é o melhor caminho, então, se sentir vontade de se reconciliar, tome a iniciativa. Aprender a controlar suas emoções será benéfico para seu crescimento pessoal e para seus relacionamentos.

Números da sorte: 13 - 28 - 55 - 34 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Nas primeiras horas do dia, você pode ter uma conversa profunda e esclarecedora com um colega, resolvendo questões que os mantinham distantes. Certas situações exigirão que você pense com cuidado antes de agir. Evite riscos desnecessários, pois já experimentou caminhos que não funcionaram. Opte por um terreno mais seguro e seguro.

Números da sorte: 38 - 47 - 52 - 19 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também