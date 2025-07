Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia propício para se libertar de tudo que te cansa e enfrentar aqueles problemas que parecem intermináveis. Seu horóscopo indica que mudanças estão a caminho, e você as aceitará com serenidade e intuição. No ambiente de trabalho ou estudo, você encontrará uma harmonia inesperada com pessoas com quem não se dava bem anteriormente.

Números da sorte: 14 - 11 - 52 - 32 | Lua Crescente em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Este dia pode marcar o início de uma fase de prosperidade em sua vida. Além disso, você pode descobrir ou revelar talentos artísticos que estavam adormecidos. No que diz respeito ao bem-estar, uma melhora significativa pode surgir. É um momento para se distanciar de algumas pessoas que, embora não sejam más, não trazem boas influências para o seu bem-estar.

Números da sorte: 18 - 38 - 34 - 30 | Lua Crescente em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Uma situação que exigirá sua total atenção pode surgir, e se você se envolver, a vitória será sua. As estrelas estão alinhadas para que você encontre soluções para os problemas. No entanto, é essencial se afastar de pessoas negativas que possam estar ao seu redor. Hoje, procure não agir impulsivamente, mesmo que as emoções tentem dominar suas reações.

Números da sorte: 21 - 11 - 56 - 34 | Lua Crescente em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Os assuntos que você escolher focar hoje trarão facilidades para sua vida. A sorte estará ao seu lado, tornando as coisas mais leves. Este é um dia especialmente favorável para interações sociais. Não desista de conquistar aquilo que deseja, mesmo que o medo de falhar te assombre; as condições estão favoráveis para que você alcance seus objetivos.

Números da sorte: 23 - 8 - 43 - 30 | Lua Crescente em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

É um excelente momento para implementar mudanças e inovações ao seu redor. Esteja aberto a ideias criativas e colabore com outras pessoas para alcançar a transformação desejada. Sua originalidade pode ter um impacto significativo, e as estrelas indicam que você estará mais intuitivo e espiritual hoje, revelando também eventos especiais na sua vida familiar.

Números da sorte: 26 - 46 - 36 - 57 | Lua Crescente em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Aceitar a realidade como ela é, em vez de como você gostaria que fosse, é fundamental neste período. Essa aceitação permitirá que as coisas comecem a fluir rapidamente. O dia pode ser intenso, mas se você mantiver a consistência em suas ações, boas surpresas aguardam tanto nos negócios quanto em questões pessoais.

Números da sorte: 32 - 43 - 53 - 31 | Lua Crescente em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Durante a manhã, você estará focado em um único objetivo, mas ao longo do dia, sua atenção pode se dispersar em várias direções, o que pode resultar em perda de tempo. No entanto, a sorte estará ao seu lado, e mesmo que cometa erros, tudo será perdoado com leveza, evitando que as situações se tornem explosivas.

Números da sorte: 32 - 6 - 49 - 19 | Lua Crescente em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Questões pessoais que parecem distantes ou difíceis de resolver podem ganhar destaque hoje. Há uma energia favorável que facilita a navegação por esses desafios. Você poderá enfrentar uma decisão difícil que exigirá não apenas análise cuidadosa, mas também uma dose extra de inspiração e determinação para seguir em frente.

Números da sorte: 33 - 40 - 14 - 22 | Lua Crescente em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

O dia de hoje será marcado por uma atenção especial aos detalhes e ao perfeccionismo. Aproveite suas habilidades para solucionar problemas e avançar em seus projetos. Você pode ter a chance de colaborar com um grupo, mas é bom que esteja atento a cada pequena mudança no ambiente, pois isso permitirá que você reaja de forma certa e no momento certo.

Números da sorte: 37 - 51 - 26 - 35 | Lua Crescente em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A estabilidade e a satisfação estarão em alta hoje. Foque em seus objetivos e busque os resultados que tanto almeja. Informações valiosas sobre seus compromissos pessoais podem surgir, mas é importante não apressar as mudanças. Adote uma abordagem gradual e cuidadosa para alcançar suas metas.

Números da sorte: 39 - 14 - 41 - 2 | Lua Crescente em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste dia, você pode se sentir apressado e emocional, o que pode levar a ações impulsivas. É fundamental desacelerar e refletir antes de agir. Seus desejos têm potencial para se concretizar, mas é crucial que você acredite em suas habilidades. Valorize-se e, assim, poderá desfrutar das conquistas que virão.

Números da sorte: 39 - 48 - 16 - 42 | Lua Crescente em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, a busca por liberdade e novas oportunidades será forte. Não se limite a sonhar; mantenha uma atitude otimista e acredite que é possível expandir seus horizontes. O dia trará clareza sobre o sucesso em suas questões pessoais, e você encontrará o apoio necessário para transformar suas aspirações em realidade.

Números da sorte: 42 - 17 - 12 - 22 | Lua Crescente em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

