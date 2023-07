Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Agora sua alma pode fazer muito mais com muito menos recursos e tempo, mas para isso será necessário manter a mente atenta e se desapegar dos resultados, apenas se interessando em desembaraçar o que estava amarrando tudo.

Touro

Aproveite o dinamismo maior que circula através de sua presença, e se dedique a colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado para um futuro incerto. O futuro incerto é aqui e agora, e você pode dar conta de tudo.

Gêmeos

As complicações acontecem e seria melhor as enfrentar o quanto antes, para que não se estendam por mais tempo do que o necessário. Mesmo que a responsabilidade das complicações não seja sua, faça o necessário.

Câncer

Seria melhor que tudo estivesse devidamente esclarecido, mas isso não é algo que acontecerá como obra dos mistérios da vida, será necessário alguém tomar a iniciativa esclarecedora. Parece que esse alguém é você.

Leão

As pessoas temem o desconhecido, esse é um clássico da natureza humana. Portanto, se as suas ideias e atos contrariarem a normalidade que elas tanto prezam, é certo que elas interpretarão tudo de forma errada.

Virgem

Da mesma forma com que as pessoas falam em alto e bom som a respeito dos defeitos e erros alheios, é preciso equilibrar a balança e também apontar com clareza o que as pessoas fazem direito, e que merece elogios.

Libra

As ideias mais loucas não podem ficar rondando a mente sem nunca serem testadas na realidade prática, porque isso enlouqueceria a alma que, cheia de desejos insatisfeitos, passaria a tratar tudo e todos com desleixo.

Escorpião

A reação das pessoas importa, e muito. Portanto, ainda que você pretenda seguir em frente sem se importar com o que as pessoas pensem ou digam, valeria a pena refletir novamente sobre a natureza dessa atitude.

Sagitário

A tensão que paira no ar é o sinal que há de deixar sua alma atenta a tudo que acontece, porque o cenário é complicado e não seria sábio de sua parte se distanciar e fingir que não tem nada a ver com isso.

Capricórnio

Se você não se atreve a experimentar o que deseja, resta torcer para que outras pessoas o façam e ver como elas se dão. A experiência dos outros pode se tornar sua própria experiência também, é comunhão.

Aquário

A má vontade faz com que tudo seja mais difícil do que deveria e, ao contrário disso, a magia da boa vontade é tornar fácil o que em outros tempos seria considerado impossível. Vale ou não a pena ter boa vontade?

Peixes

Tudo tem conserto, mas nenhum conserto acontece de forma espontânea, é preciso prestar atenção e se dispor a fazer o necessário para que o conserto aconteça. A percepção dos erros é que dispara o gatilho.

Magos Online

