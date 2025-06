Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/06) para o seu signo

Hoje, você vai sentir uma vontade enorme de se movimentar e quebrar a rotina. As estrelas estão pedindo para você se jogar em novas experiências e deixar sua criatividade brilhar. Prepare-se, porque surpresas boas estão a caminho, com algo que você luta para que aconteça, e podem deixar todo mundo de queixo caído!

Números da sorte: 9 - 55 - 48 – 14 | Lua Crescente em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

É um dia em que a ansiedade pode querer tomar conta, mas não deixe isso acontecer. O céu sugere que confiar em seus instintos é o melhor caminho. Que tal dedicar um tempo a algo que te faz feliz, como cuidar das plantas? Isso pode trazer uma paz interior que você precisa.

A dica astrológica é manter a esperança e lembrar que tudo tende a se resolver.

Números da sorte: 37 - 2 - 52 - 18 | Lua Crescente em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Você pode se sentir mais sensível hoje e insatisfeito com algumas situações. É normal, mas não vale a pena se prender ao que não pode mudar. A dica é manter a esperança e lembrar que tudo se ajeita no final. Não deixe que pensamentos negativos dominem seu dia. O segredo de hoje está em renovar sua mente com pensamentos positivos.

Números da sorte: 7 - 18 - 41 - 20 | Lua Crescente em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Cuidado com a pressa, ela pode ser sua maior inimiga hoje. Tentar apressar as coisas pode acabar com todo o seu esforço. Mantenha a calma e evite brigas desnecessárias, principalmente em relacionamentos. Hoje é essencial evitar que a ansiedade e o medo não conseguir dar conta assumam o controle.

Números da sorte: 3 - 55 - 6 – 17 | Lua Crescente em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, sua intuição permitirá que você perceba desequilíbrios ao seu redor. Questões de justiça e reconciliação podem aparecer, e sua habilidade de ver os dois lados será fundamental para resolver conflitos de maneira tranquila. Lembre-se de agir com empatia, pois o verdadeiro equilíbrio começa dentro de você.

Números da sorte: 43 - 13 - 23 – 40 | Lua Crescente em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

A energia do dia traz uma sensação de renovação, perfeita para dar início a novos projetos e valorizar os pequenos detalhes da vida. O que está surgindo agora é fruto do seu esforço passado, então é hora de colher os resultados da sua dedicação e ficar de olho nas novas oportunidades que estão se apresentando.

Números da sorte: 31 - 44 - 35 - 14 | Lua Crescente em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Prepare-se para enfrentar alguns contratempos hoje, pois a paciência será sua melhor amiga. Apesar dos obstáculos, mantenha o foco nos seus objetivos e não deixe que a desmotivação te derrube. O dia também destaca a importância de cuidar da saúde física e mental, então não esqueça de se movimentar, mesmo que seja com atividades leves.

Números da sorte: 42 - 6 - 29 - 53 | Lua Crescente em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Você pode sentir a necessidade de se afastar de ambientes barulhentos para encontrar seu equilíbrio emocional. Siga essa intuição e liberte-se de pensamentos negativos que te deixam inseguro. Para avançar em seus projetos, é essencial deixar para trás o que te paralisa e focar no que realmente pode transformar sua vida.

Números da sorte: 14 - 38 - 9 – 36 | Lua Crescente em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Este ciclo astral traz boas vibrações para o seu crescimento pessoal. A confiança que você vai sentir será a energia que faltava para dar aquele passo importante. O horóscopo de hoje indica que sua saúde e bem-estar vão melhorar à medida que você se dedica a objetivos de longo prazo. Prepare-se para se sentir mais forte e pronto para conquistar tudo o que deseja.

Números da sorte: 60 - 12 - 4 – 6 | Lua Crescente em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Embora novas responsabilidades possam parecer pesadas, sua determinação será sua melhor amiga. Com foco e trabalho duro, você vai conseguir superar os desafios do dia. Valorizar o que está ao seu redor e celebrar as pequenas vitórias vai trazer ainda mais boas energias. Você está em um momento de amadurecimento e busca por estabilidade.

Números da sorte: 47 - 5 - 27 - 3 | Lua Crescente em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

As estrelas estão a seu favor quando se trata de autoconfiança e reconhecimento dos seus talentos. Hoje, você vai se sentir inspirado e mais próximo dos seus objetivos. É hora de assumir o controle do que pode e priorizar o que realmente importa. O horóscopo destaca que o bem-estar vem de agir de acordo com seu propósito.

Números da sorte: 28 - 35 - 32 - 10 | Lua Crescente em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

A quinta-feira promete ser agitada, cheia de trocas significativas. Reencontrar antigos colegas ou contatos profissionais pode abrir novas oportunidades. O horóscopo sugere que você estará mais receptivo à comunicação e à descoberta de talentos que estavam adormecidos. Cada passo que você der será um avanço em direção a uma versão melhor de si mesma.

Números da sorte: 22 - 37 - 2 - 14 | Lua Crescente em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril