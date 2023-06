Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/06) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Enquanto houver uma rotina produtiva e de entrega do que de melhor sua alma é capaz de fazer, não haverá motivo de preocupação quanto às finanças, porque o fluxo de caixa estará garantido. Evite se complicar com preocupações

Touro

Faça suas manobras do jeito que você quiser, sem se ater a nenhuma regra existente, mas, abrindo seu próprio caminho. Este é um momento muito intenso, que envolve tanta coisa que cada passo parece muito arriscado.

Gêmeos

Ainda que suas reais intenções não possam ser postas sobre a mesa, pelo menos essas precisam ser muito claras a você, porque qualquer tentativa de esconder de si a verdade, será também o boicote que jogará tudo a perder.

Câncer

Por mais que as coisas pareçam bacanas e as pessoas andem alegres e extrovertidas, isso não significa que sua alma acompanhe esse ritmo. Procure tomar distância e encontrar um lugar de silêncio onde se confortar.

Leão

Aproveite o brilho que sua presença emana para abrir portas e fazer conexões que, de outra maneira, não seria tão fácil. Nada separa você de verdade daquelas pessoas que sua alma quer conectar. É só começar.

Virgem

Faça movimentos para colher resultados a médio e longo prazo, porque assim você agregará segurança ao seu caminho. Viver em contínua dependência dos resultados imediatos deixa a alma ansiosa e bastante desorientada.

Libra

O cenário atual é muito complexo e cria apreensões a respeito do futuro, mas essa não é uma visão realista. Acontece que o progresso que nossa humanidade deseja não é mais possível conservando as coisas como estão.

Escorpião

O tempo que você usar para atender às necessidades das pessoas com que você se relaciona, será também o tempo da gratidão, pois, mesmo que essa não seja manifesta de imediato, circulará de forma invisível por aí.

Sagitário

Os encontros não podem ficar na mão dos mistérios da vida, precisam ser arquitetados e organizados com atenção aos detalhes, pois, já que há tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, merecem toda sua atenção.

Capricórnio

Os benefícios colhidos hão de ser compartilhados com todas as pessoas envolvidas, mas esse movimento há de ser vigiado de forma constante, porque por trás das boas intenções sempre serpenteia o egoísmo.

Aquário

É necessário expressar o que você sente e pensa, mas sem que isso signifique atropelar nada nem ninguém. Para isso, há de se encontrar o momento certo, em nome de que o resultado seja de compreensão e aceitação.

Peixes

Por mais que pareça impossível realizar o futuro que sua alma deseja, na prática tudo começa com um bom planejamento, pois, se esse for bem desenhado, tenha certeza você de que a execução será mais fácil do que parece.

