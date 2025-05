Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Áries – 21 de março a 20 de abril

O dia se mostra propício para você se destacar hoje, especialmente se precisar conversar, negociar ou participar de encontros importantes. Sua presença será bem recebida, contanto que mantenha um tom gentil e demonstre atenção com as pessoas. Para aproveitar ao máximo esse clima favorável, organize todas suas rotinas com antecedência.

Números da sorte: 1 - 46 - 27 - 10 - 39 - 54

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Touro – 21 de abril a 20 de maio

O dia traz um clima de autoconfiança e visibilidade: você poderá sentir que, finalmente, está no comando da sua própria jornada. Aproveite esse impulso para mostrar seu valor, especialmente em situações desafiadoras. O segredo é confiar em quem você é e se permitir brilhar, mesmo quando o cenário parecer complexo ou exigir mais do que o comum.

Números da sorte: 16 - 29 - 41 - 36 - 57 - 30

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Se você souber administrar bem o tempo, seu dia poderá render como nunca. Faça um planejamento logo cedo, estabeleça prioridades e vá com foco. A clareza sobre seus objetivos será o primeiro passo rumo ao bem-estar que tanto deseja — e isso depende mais da sua dedicação do que de fatores externos. Organize-se e verá como tudo se encaixa.

Números da sorte: 32 - 20 - 8 - 43 - 17 - 56

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Você pode se surpreender com o quanto estará disposto a interagir e encarar novos desafios hoje. Há uma energia de leveza e otimismo no ar, o que será ideal para resolver pendências que exigem criatividade e estratégia. Use essa força momentânea a seu favor, criando planos práticos para tirar ideias do papel e alcançar resultados reais. É dia adequado para brilhar.

Números da sorte: 45 - 17 - 26 - 31 - 57 - 28

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Prepare-se para um dia cheio de boas surpresas, onde suas conquistas vão te lembrar de que viver com propósito vale a pena. A sensação de progresso será marcante e deve te motivar a buscar ainda mais. É hora de encarar desafios maiores, com coragem e confiança, mesmo que isso signifique sair de onde é confortável — afinal, é fora do conhecido que a mágica acontece.

Números da sorte: 17 - 3 - 22 - 59 - 40 - 36

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Você terá a chance de avançar com firmeza rumo aos seus objetivos hoje. O segredo será manter o foco e não permitir que interrupções te desviem do que realmente importa. Sua produtividade estará em alta, então aproveite para dar passos importantes nos projetos em andamento. A energia estará ao seu lado, favorecendo a disciplina e a persistência.

Números da sorte: 21 - 9 - 34 - 50 - 3 - 17

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Confira a previsão detalhada de cada signo:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Sua sensibilidade estará aflorada, e isso pode abrir portas para ideias inspiradoras e soluções criativas. Ao confiar no que sua intuição está tentando dizer, você descobrirá caminhos diferentes para alcançar seus objetivos. Ouse sair da zona de conforto e explore novas possibilidades com coragem — sua mente visionária vai te levar longe.

Números da sorte: 17 - 9 - 28 - 36 - 50 - 44

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é um convite para respirar fundo e aliviar as pressões internas que o incomodam. Permita-se viver o momento com mais leveza, deixando de lado a autocrítica excessiva. Pequenas mudanças na forma como você enxerga o dia a dia podem renovar sua energia e trazer mais bem-estar. Abrace aquilo que te faz bem e confie no processo.

Números da sorte: 38 - 41 - 15 - 20 - 59 - 26

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

As relações ao seu redor poderão ganhar destaque, e será importante ouvir com atenção tanto quanto falar. Ao investir tempo em conexões verdadeiras, você além de fortalecer laços, também cria ambientes mais positivos. Ao mesmo tempo, há espaço para cuidar de si: repensar seus hábitos pode trazer mais equilíbrio e satisfação pessoal.

Números da sorte: 28 - 7 - 16 - 39 - 40 - 51

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje você terá clareza para definir planos maiores e dar o primeiro passo rumo a algo importante. A ambição será uma aliada, desde que combinada com disciplina e estratégia. Pense a longo prazo, mas mantenha os pés no chão — cada escolha feita com consciência aproxima você das conquistas que tanto deseja. Apenas se organize de uma melhor forma.

Números da sorte: 10 - 2 - 43 - 56 - 27 - 39

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

É bem provável que hoje, você esteja com uma energia vibrante e pronta para transformar ideias em ação. O momento favorece novas iniciativas e reencontros com aquilo que te inspira. Se algo despertar sua curiosidade neste dia, siga essa intuição: pode ser o início de uma jornada interessante que vai renovar seu entusiasmo com a vida.

Números da sorte: 8 - 31 - 60 - 29 - 55 - 47

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Seu dia trará uma clareza rara, permitindo ver seus projetos e emoções com mais equilíbrio. Apenas precisará alinhar esperança com planejamento, criando uma base sólida para aquilo que deseja construir. Confie que você está no caminho certo e aproveite a boa fase para dar passos firmes, mesmo que pequenos. Em breve, você verá ótimos resultados de tudo isso.

Números da sorte: 40 - 5 - 36 - 14 - 59 - 27

Lua do Dia: Lua Crescente, que entra em Virgem.

Confira a previsão detalhada de cada signo:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também