Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/12) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, o dia impulsiona o Ariano a assumir o controle e transformar intenção em ação. A confiança cresce e abre caminhos para oportunidades inesperadas. Estudos rápidos e insights práticos ganham destaque. Horário melhor do dia: 10h–12h. Veja a previsão completa de Áries clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A energia do dia favorece vitórias sobre obstáculos e decisões que trazem paz. Questões burocráticas podem finalmente fluir, abrindo espaço para avanços reais. Uma mudança positiva se aproxima. Horário melhor do dia: 14h–16h. Veja a previsão completa de Touro clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O céu destaca memórias e aprendizados que moldam seu presente. É hora de focar no que tem propósito e cortar dispersões. Negociações e acordos tendem a acelerar e se resolver. Horário melhor do dia: 11h–13h. Veja a previsão completa de Gêmeos clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia favorece acordos, contratos e decisões importantes, desde que você respeite seu próprio ritmo. Paciência abre portas e traz estabilidade. O clima de segurança cresce à medida que você evita pressa. Horário melhor do dia: 9h–11h. Veja a previsão completa de Câncer clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: As estrelas pedem foco no prático e atenção às opções para resolver e fazer acontecer que chegam. Resolver pendências traz força e estabilidade. Uma proposta ou oferta pode marcar sua tarde. Horário melhor do dia: 15h–17h. Veja a previsão completa de Leão clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: As emoções pedem cuidado, e manter distância de pressões pode ser essencial. O dia não favorece burocracias, mas ajuda na reorganização de rotinas. Conflitos evitados fortalecem sua clareza. Horário melhor do dia: 8h–10h. Veja a previsão completa de Virgem clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje, avançar assuntos importantes e cuidar de si é prioridade. Reuniões ou encontros podem destravar conquistas. Ao reduzir ruídos, você abre espaço para soluções inteligentes. Horário melhor do dia: 10h–12h. Veja a previsão completa de Libra clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A energia do dia pede clareza sobre o que você quer manter ou deixar ir. Conversas diretas resolvem o que parecia travado. A serenidade cresce conforme você transforma intenção em ação. Horário melhor do dia: 14h–16h. Veja a previsão completa de Escorpião clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Compartilhar ideias pode render resultados poderosos, especialmente nos negócios. Projetos simples e bem apresentados ganham força. Sua visão clara abre novos caminhos. Horário melhor do dia: 9h–11h. Veja a previsão completa de Sagitário clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O dia favorece começar algo diferente e transformar intenção em prática. A sorte atua em múltiplas direções, impulsionando avanços. A disciplina se converte em progresso real. Horário melhor do dia: 13h–15h. Veja a previsão completa de Capricórnio clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Seguir seus planos é essencial nesta jornada astral, e uma ideia inspiradora pode ganhar forma. Aventuras e iniciativas ousadas chamam sua atenção. O insight certo se torna ação concreta. Horário melhor do dia: 11h–13h. Veja a previsão completa de Aquário clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: A energia do dia pede ajustes para recuperar o bem-estar e o bom humor. Libertar-se de opiniões alheias traz mais tranquilidade para você. Sonhos e intuições revelam mensagens poderosas. Horário melhor do dia: 20h–22h. Veja a previsão completa de Peixes clicando no nome do signo.

