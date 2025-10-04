Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, ariano(a), o universo vai te pedir uma atenção extra para aquelas coisas que você normalmente nem dá bola. Uma boa dica é ouvir aquela pessoa de confiança que tem uma visão diferente. Entre 14h e 16h, você vai estar com o timing perfeito para decisões que vão fazer diferença, então aproveite esse momento para agir. A sorte está na sua casa, mas é na qualidade dos seus passos que está o segredo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Taurino(a), o dia convida a encontrar prazer nas pequenas coisas que podem recarregar suas energias de verdade. Se conseguir dar uma desacelerada, a visão da vida vai ficar mais leve e tranquila. O período entre 9h e 11h é perfeito para investir em algo que te faça bem, seja um hobby, um papo com alguém querido ou um momento de pausa. Sua sorte tá lá em cima, principalmente em tudo que tem a ver com casa e seu equilíbrio emocional.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje as conversas vão ter um peso diferente geminiano(a), preste atenção porque uma frase solta pode ser a pista que faltava para um projeto que você queria tirar da gaveta. O dia é ótimo para juntar ideias antigas com novos planos. Anota tudo, especialmente entre 16h e 18h, que é quando sua mente vai estar tinindo para essas conexões. A sorte está na média, mas com foco e vontade, suas chances de sucesso vão crescer bastante.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A vibe do dia pode parecer puxada por tanta troca de mensagens e interação canceriano(a), e você pode acabar se sentindo esgotado(a). O melhor é separar um tempinho só para você, nem que seja rapidinho. O intervalo entre 12h e 13h é uma janela perfeita para desacelerar e recarregar as energias. A sorte não está das melhores hoje, então o foco mesmo é encontrar paz interior e manter seu equilíbrio emocional.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Cuidado com o que você fala hoje leonino(a), porque as pessoas podem reagir de um jeito inesperado. A dica é suavizar o tom, mesmo que você tenha razão, assim, conquistará mais gente ao seu lado. Mostrar sua generosidade vai fazer uma baita diferença e inspirar quem convive com você. Entre 15h e 17h a vibe social estará no topo, então aproveite para fortalecer antigas amizades. A sorte está do seu lado para tudo que envolver grupo e conexão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje é dia de soltar um pouco o controle e parar de gastar energia com detalhes que não valem a pena. Virginiano(a) foque no que faz seu coração e mente respirarem melhor. Se algo estiver te preocupando, vale muito a pena bater um papo honesto com alguém próximo para clarear a cabeça. Das 10h às 12h é o horário ideal para essa reflexão profunda. Sua sorte tá na média, mas dialogar e abrir espaço para novas ideias pode transformar seu dia.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A sua grande missão hoje libriano(a) é aprender a falar “não” quando for preciso, sem medo de parecer grosseiro(a). Isso é essencial pra evitar que os outros abusem da sua boa vontade. O período entre 13h e 15h está favorável para colocar essas ideias em ação, especialmente se envolver coisas práticas. No campo da família, sua sorte está lá em cima, então aproveite para fortalecer esses laços e garantir estabilidade.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpiano(a), hoje a vibe é suavizar o tom e não julgar quem parece mais superficial, muitas vezes o leve é o que cura. Um papo que ficou pendente no passado pode virar aquela faxina emocional que você precisava para clarear a mente. Entre 18h e 20h, tudo que parecia confuso vai ficar muito mais fácil de entender, trazendo insights que fazem toda a diferença. A sorte está moderada, mas o seu melhor guia é a intuição, então confie nela.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Ótimo dia pra abraçar mudanças que vão dar um up na sua vida sagitariano(a), mesmo que no começo pareça um desafio. As transformações que estão surgindo são para melhorar sua qualidade de vida, então aproveite a maré. Dica importante: entre 9h e 11h vale mais ouvir do que falar, você vai captar muito mais do que imagina. Sua sorte está lá em cima, então vá com tudo e coração aberto para o novo!

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, hoje é dia de parar e repensar seus objetivos sem medo de mexer nos planos antigos. Ajustar as metas faz parte da vida e mostra que você está amadurecendo e aprendendo com a experiência. Entre 19h e 21h, é bom pra bater um papo sincero com alguém de confiança, essa conversa vai ajudar a clarear suas ideias e aliviar a cabeça. A sorte está moderada, mas pode pintar alguma surpresa boa para dar um gás na sua rotina.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Parece que o desejo de dar um up no seu espaço e na sua energia aquariano(a) estará forte hoje, trazendo aquela sensação gostosa de equilíbrio e novidade. Entre 14h e 16h, fique atento(a) a conversas inesperadas; elas podem guardar informações importantes para o seu futuro. A sorte está naqueles detalhes que passam meio despercebidos, então mantenha o radar ligado para aproveitar as oportunidades pequenas que podem crescer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Neste dia pode ser que as emoções vão estar intensas e é importante escutar o que seu coração está dizendo. Pisciano(a), hoje pode pintar um momento de clareza e decisões que vão transformar sua vida para melhor. Ser honesto(a) nas relações traz mais paz e evita confusões desnecessárias. Entre 11h e 13h, é perfeito para soltar a imaginação e botar a mão na massa. A sorte está lá em cima, então se permita relaxar e dedicar tempo ao que te faz feliz.

Leia Também