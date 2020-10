Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/10) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Se você deseja muito ter um relacionamento como casal com essa pessoa, pode ficar tranquilo. Vai tudo dar certo. Descanse bem hoje porque os próximos dias serão com muito trabalho por fazer. Com relação ao dinheiro, encontrou uma maneira perfeita para equilibrar todos os seus gastos. Continue assim. Bom momento para começar uma atividade física, mas mantenha-se firme para depois ver os ótimos resultados. Números da sorte: 18 – 20 – 43 – 40.

Touro (21/04 – 20/05)

Chegou a hora de considerar seriamente a formalização de um relacionamento com a pessoa que ama e que até agora só lhe deu bons momentos. A partir de amanhã você será hiperativo e acabará com uma incrível quantidade de trabalho. Se trabalha em equipe, tente ouvir as opiniões de seus colegas. O entusiasmo vai transbordar do seu corpo devido a uma renovação interna de seu espírito, energia e ilusões. Números da sorte: 2 – 11 – 29 – 38.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Aquela pessoa que ontem era seu amigo, hoje é seu futuro amor. Fique tranquilo porque poderão começar algo sério. No trabalho, você não se cansará e usará sua energia inesgotável para continuar enfrentando todos os compromissos que tiver. Serão tantos que terá que administrar melhor seu tempo. Aproveite este dia para descansa bem relaxando seu corpo e sua mente. Terá bons momentos em família. Números da sorte: 6 – 33 – 43 – 51.

Câncer (21/06 – 22/07)

Dois corações que batem na mesma velocidade é porque têm algo em comum. Com essa linda pessoa começará uma história de amor intensa. Vai entrar em um período laboral em que será muito exigido. Você está capacitado para enfrentar qualquer desafio. Isto poderá render frutos em um curto período. Para ter uma saúde de ferro o importante é manter uma alimentação adequada e fazer exercícios físicos. Números da sorte: 14 – 30 – 25 – 42.

Leão (23/07 – 22/08)

Está em suas mãos que o relacionamento com essa pessoa mude para algo amoroso. Não demore muito para que se torne seu parceiro. No trabalho, chegou a hora de tornar algumas decisões importantes. Essa proposta que recebeu pode completar suas aspirações para crescer na parte profissional e econômica. Vai começar a realizar o que vem desejando há tempos com relação ao seu corpo. Mantenha-se firme nos objetivos. Números da sorte: 5 – 23 – 38 – 53.

Virgem (23/08- 22/09)

Terá um excelente patrocínio astral, que lhe permitirá iniciar um relacionamento com alguém que lhe oferecerá felicidade e estabilidade. Você tem demonstrado com seu esforço e dedicação que é um bom funcionário. Esteja preparado porque pronto vai colher os frutos que vem plantando. Evite problemas de saúde derivados de uma má alimentação, consulte um profissional e comece a regular sua dieta. Números da sorte: 9 – 41 – 34 – 28.

Libra (23/09 – 22/10)

A conexão que tem com essa pessoa é muito forte e pode ser ainda maior do que o esperado. Vocês têm tudo para formar um belo casal. No trabalho, continue com o ânimo e o otimismo que vem demonstrando até hoje. Se está sempre pensando em ganhar mais dinheiro, certamente vai conseguir. Não hesite mais em mudar alguns hábitos na forma em que se alimenta, será muito bom para o seu corpo. Números da sorte: 16 – 23 – 39 – 55.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Você tem um segredo sentimental oculto que será revelado durante estes dias e que depois, irá gerar só felicidade. No terreno laboral, você será imbatível planejando o método com o qual programará suas atividades, tanto que muitas vezes você será marcado como um exemplo a seguir pelos colegas. Hoje pode descansar como merece, colocando um fim a uma semana que não foi nada fácil. Aproveite! Números da sorte: 9 – 27 – 43 – 36.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Os assuntos do coração estão indo de forma excelente, é um bom momento para tomar decisões mais sérias a dois. Você tem tudo de que precisa para ter sucesso, mas para isso, deve mudar sua forma de atuar. Adapte-se aos novos tempos e verá como consegue atingir os objetivos mais rapidamente. Hoje você só vai quere estar junto dos seus e ter bons momentos, desligando-se do resto. É algo que merece fazer. Números da sorte: 14 – 20 – 54 – 31.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Seu coração está lhe avisando para não perder mais tempo com alguém especial, essa pessoa é a sua alma gêmea. Declare-se rápido. No terreno laboral, existe a possibilidade de receber rendimentos consistentes ou recompensas profissionais. As estrelas lhe darão a claridade necessária para tomar decisões importantes para o futuro. Hoje é um bom dia para descansar, esquecer decisões e viver sem preocupações. Números da sorte: 13 – 60 – 21 – 45.

Aquário (21/01 – 19/02)

No plano sentimental, as coisas estão muito bem. Tanto é, que você já está pensando qual é o melhor momento para se declarar. No trabalho vai querer administrar melhor suas tarefas para poder render melhor. O céu promete excelentes oportunidades de prestígio no plano profissional, sucessos e lucros mais que interessantes. O dia é excelente para carregar as baterias para a próxima semana. Aproveite. Números da sorte: 28 – 57 – 33 – 10.

Peixes (20/02 – 20/03)

Você adoraria que alguém que ama o visse de uma maneira diferente. Não perca a esperança, alguns sinais estão surgindo no horizonte. Na parte financeira seu saldo pode não ser um dos mais brilhantes, mas deve melhorar rapidamente. No trabalho terá excelentes oportunidades para aumentar a produtividade. Começará a gostar do exercício, realizará uma atividade física que lhe permitirá estabilizar seu humor. Números da sorte: 5 – 15 – 26 – 53.

