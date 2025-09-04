Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Energia top e confiança bombando. Hoje você vai entrar numa vibe poderosa, cheia de pura energia e vontade de fazer as coisas acontecerem de verdade. Vai se sentir mais seguro de si, com aquele jeito descolado e uma energia super extrovertida que vai chamar atenção. É dia perfeito pra sair do óbvio, tentar algo diferente e colocar aquele gás todo para transformar o seu dia numa...Números da sorte: 7 - 19 - 25 - 41 | Lua Crescente em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Seu charme tá on e todo mundo vai reparar. Neste dia o seu brilho pessoal estará impossível de ignorar! Sua energia vai renovar o coração e a criatividade, te deixando com um magnetismo que vai atrair geral. A galera vai querer estar perto, trocar ideia e sentir essa vibe boa. Não esquece de se cuidar e manter os limites firmes, porque agradar a todos não é sua missão. Primeiro você...Números da sorte: 9 - 30 - 57 - 48 | Lua Crescente em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Imagina, sonha grande e abre a mente. Hoje o dia está super favorável pra você soltar a imaginação e se abrir para experiências novas e diferentes. Pode até aparecer algum perrengue, mas no final tudo vai fluir numa boa. Você vai começar a sacar aqueles sinais que antes passavam batido e, de repente, enxergar tudo sob um ângulo totalmente novo, deixando a vida mais leve e cheia...Números da sorte: 50 - 29 - 12 - 8 | Lua Crescente em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Curiosidade na veia e novas aventuras chamando. Sua cabeça vai estar aberta demais pra testar coisas novas e descobrir interesses diferentes. Vai bater aquele conflito entre ficar na zona de conforto e se jogar rumo ao desconhecido, cheio de adrenalina. Tenta fechar os projetos que estão pendentes, mas sem sufocar a curiosidade que pode te levar a caminhos surpreendentes. Aproveita...Números da sorte: 33 - 8 - 52 - 14 | Lua Crescente em Capricórnio.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Coração leve, perdão e vibe de recomeço. Clima de paz e esperança na área. O coração vai se abrir pra perdoar, curar mágoas e se reconciliar com quem for preciso. É o momento perfeito para transformar dores e desafios em lições que fortalecem você. Além disso, conecta mesmo com seus sonhos mais profundos porque a energia está 100% ali para te dar aquele empurrão pra realizar...Números da sorte: 7 - 26 - 13 - 42 | Lua Crescente em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Mudança chegando com tudo - fique ligado(a)! Tem novidade no ar que pode mexer bastante com o seu dia, trazendo mudanças bastante positivas. Essas viradas vão abrir portas novas e clarear o caminho das suas escolhas para o seu bem. Confia naquele seu sexto sentido, ele vai te ajudar a agir rápido e agarrar cada chance que pintar. Fica esperto(a), não perca o foco pra não deixar a...Números da sorte: 11 - 32 - 6 - 49 | Lua Crescente em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Intuição no comando, confia! Pode ser que sua intuição vai ser tipo aquela bússola interna poderosa. Assim, antes de tomar qualquer decisão importante, escuta com atenção o que seu coração e sua mente estão te dizendo. Não deixa ninguém te desviar do que você sente que é certo, tá? Se pintar um cansaço ou confusão, para um instante, dá um respiro; essa pausa vai te...Números da sorte: 51 - 47 - 23 - 18 | Lua Crescente em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Dá um tempo, reseta e volta com tudo. Se em algum momento do dia parecer que tudo tá meio perdido ou você não sabe pra onde ir, relaxa! Um tempinho de descanso pode ser o que você precisa pra resetar a mente e deixar as ideias fluírem de novo. Você tem tudo pra conquistar o que quer, só tenta não pirar demais na obsessão. Mantém o foco no que realmente importa que...Números da sorte: 12 - 58 - 10 - 22 | Lua Crescente em Capricórnio.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Passa o recado e resolve na boa. Dia bom pra compartilhar o que você sabe e dar aquela força pra quem precisar de um conselho esperto. Pode rolar uns perrengues ou situações tensas, mas você vai ter a manha pra lidar com tudo rapidinho, sem estresse. No fim do dia, vai bater aquele cansaço, claro, mas também uma baita sensação de missão cumprida, porque você deu conta...Números da sorte: 59 - 4 - 37 - 41 | Lua Crescente em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Foco na veia e prioridade na mira. Se você conseguir segurar a onda e focar de verdade no que importa, o dia tem tudo pra ser um sucesso total. Sua energia vai estar tipo motorzão, capaz de transformar qualquer problema em chance de crescer e aprender. Os desafios? Só vão ser degraus que vão te levar ainda mais longe. Então, escolhe o que é prioridade, bora...Números da sorte: 16 - 2 - 47 - 31 | Lua Crescente em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Bora mudar? Preguiça e medo não são convidados. Chega de ficar parado no mesmo lugar. Hoje o universo tá pedindo aquela coragem pra sacudir a poeira e sair da zona de conforto. Tem passo importante que você vem protelando? É hora de dar aquele gás, mas cuidado: não precisa abrir todo seu mundo pra qualquer pessoa, tá? Tem coisas que é melhor guardar só pra você...Números da sorte: 49 - 27 - 13 - 50 | Lua Crescente em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Clareza na cabeça e alegria no coração. Logo cedo, seu foco deve estar afiado, perfeito pra encarar aqueles desafios que exigem atenção no detalhe. Mesmo que a agenda fique cheia, sua disposição vai estar lá em cima junto com o bom humor, o combo perfeito pra você dar conta de tudo sem estresse. A dica? Paciência é o segredo e aquele sorrisão ajuda a manter a vibe leve...Números da sorte: 21 - 5 - 43 - 60 | Lua Crescente em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

Leia Também