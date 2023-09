Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

As energias de hoje são úteis para aliviar problemas por meio de conversas, reflexões ou escritas, caro Áries. Expressar algo verbalmente ou por escrito pode moldar uma situação de forma diferente e a nova perspectiva que resulta é útil. A confiança que ganha do seu círculo de apoio pode impulsioná-lo muito e sua vida familiar pode ser um fator significativo nas decisões que está tomando agora.

Touro

Embora o dia possa começar com um sentimento de incerteza, querido Touro, ele avançará com maior facilidade e fluxo. Os trânsitos de hoje despertam o lado mais idealista de sua natureza, e você pode descobrir que está se entregando mais por meio de ajuda, apoio ou serviços.

Gêmeos

Pode haver incerteza ou uma sensação de estar no limbo hoje cedo, querido Gêmeos, mas o dia está preparado para ser estimulante e favorável. Você pode aproveitar experiências que reforçam sua autoestima e fé em si mesmo.

Câncer

O dia pode começar com incerteza ou um estado de limbo, querido Câncer. Mas à medida que o dia avança, você está em ótima forma para fazer planos e imaginar possibilidades. Você pode estar particularmente interessado em autoaperfeiçoamento e está totalmente aberto para aprender e crescer.

Leão

A incerteza da manhã não se prolonga à medida que o dia avança, querido Leo. Mesmo que você não tenha chegado a uma conclusão ou decisão, um trígono Mercúrio-Netuno ajuda você a relaxar e liberar a tensão de qualquer maneira.

Virgem

Você pode estar em um estado de limbo ou se sentir inseguro sobre onde direcionar suas energias hoje cedo, querida Virgem. É mais fácil deixar as preocupações de lado e se divertir mais à medida que o dia avança.

Libra

O dia pode começar com uma decisão pesando sobre você ou confusão sobre onde colocar suas energias, querido Libra. No entanto, à medida que o dia avança, um trígono Mercúrio-Netuno coloca você em uma posição excelente para imaginar maneiras criativas de promover seus objetivos ou carreira.

Escorpião

Um aspecto desajeitado de Marte-Plutão esta manhã pode mexer um pouco com o seu humor, querido Escorpião. Você pode não saber qual será o próximo passo, mas à medida que o dia avança, é fácil relaxar e se divertir.

Sagitário

A incerteza do início do dia rapidamente se transforma em aceitação e pensamento imaginativo, querido Sagitário, e isso é inspirador. As relações íntimas tendem a ir bem à medida que o dia avança, principalmente com as linhas de comunicação abertas e a disposição de entender ou procurar camadas ocultas.

Capricórnio

Vagos medos ou culpa podem tornar difícil ter um plano claro hoje cedo, querido Capricórnio. No entanto, o dia avança com mais suavidade devido a um trígono Mercúrio-Netuno. Este trânsito coloca você em uma excelente posição para se expressar com brio ou apelo criativo.

Aquário

Hoje cedo, pode ser difícil decidir sobre uma determinada busca ou plano, querido Aquário. No entanto, à medida que o dia avança, os trânsitos são ideais para um fluxo natural de comunicação e as ideias que surgem são únicas e criativas.

Peixes

O dia começa com dificuldade em se estabelecer em um determinado caminho, querido Peixes. No entanto, à medida que o dia avança, você reconhece as muitas opções e se sente muito menos pressionado a escolher uma. Com Mercúrio em harmonia com Netuno, imaginar possibilidades é útil e agradável. Você se sente excepcionalmente confortável e à vontade e se expressa de forma natural e criativa.

Leia Também