Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para o seu signo

Sendo o virginiano um signo marcado pelo sentimento crítico, adota uma atitude de julgamento não apenar com relação ao mundo, mas principalmente com relação a si mesmo. Isso pode tornar o planejamento e a busca de concretização de objetivos como uma espécie de motivação básica.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte personalidade. Conseguirá render acima do esperado em lugares calmos. Alcançará sucesso, graças à sua garra e inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não queira impor suas vontades ao par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – Dia de alerta, a Lua esta na sua 12ª casa. Evite exageros alimentares, bebidas alcoólicas e cigarro. Tenha jogo de cintura e espere a hora certa para mostrar seus projetos. Amor tumultuado. C. 643 M. 1085

Touro – As mudanças no lar estão dando um novo e positivo rumo à vida como um todo. Programe o seu domingo que será de alerta, aproveite para relaxar e amar muito. Tente em jogos e loteria. C. 270 M. 5739

Gêmeos – Bom dia para resolver problemas da família, não julgue ninguém precipitadamente, seja simpático. Mudanças nos negócios saiba aproveitar. Crescimento financeiro. Amor com carinhos. C. 786 M. 0862

Câncer – O Sol na sua terceira casa indica mudanças, novos amigos e grandes negócios. Terá muita sorte e talento para atingir suas metas profissionais e financeiras. Agitação no amor. C. 965 M. 6420

Leão – Conseguirá desenvolver novos trabalhos e negócios. As respostas que espera ainda levará uns dias para acontecer. Não inicie parcerias e não peça apoio à Áries. Amor com ciúmes e até discussões. C. 023 M. 9516

Virgem – Período que o Sol traz seu aniversário e você deve aproveitar para ficar tranquilo. Programe os próximos passos, pois dia sete Vênus passará a trazer problemas. Organize as finanças. C. 891 M. 2247

Libra – Dia que deve ficar na rotina, não assuma compromissos profissionais e financeiros. Não crie problemas com Câncer, Virgem e Áries. O Sol não o favorece e pode trazer melancolia. C. 748 M. 1654

Escorpião – Terá oportunidades de concretizar suas esperanças profissionais. Momento de transformar velhos planos em novos. Seu lado sentimental passa por uma mudança radical, para melhor. C. 509 M. 3098

Sagitário – Bom dia para resolver problemas domésticos, saia para compras para o lar. O Sol promete grandes momentos com seu amor. Deve dar apoio à Gêmeos, Touro e Áries. Cuide da aparência. C. 182 M. 8706

Capricórnio – Seu otimismo esta pronto para negócios, trabalho e mudanças nas finanças. Busque apoio de sócios ou superiores para novas ideias. É o seu paraíso astral, amor e pequenas viagens. C. 435 M. 5173

Aquário – Boas oportunidades de trabalho, as mudanças que quer realizar estão prestes a acontecer. Amplie seus contatos profissionais e amizades. Novas chances de crescer. Amor afinado e feliz. C. 695 M. 4332

Peixes – Livre do alerta, você tem um bom dia no trabalho e negócios. Seja menos ansioso e não abuse das finanças. Organize tudo com tranquilidade. Não deixe que o dinheiro estrague sua paixão. C. 314 M. 7941

Por Dirce Alves

