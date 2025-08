Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Visão Clara e Decisões Importantes. Hoje, seu astral está alinhado para uma visão mais nítida das coisas. Você terá facilidade para tomar decisões importantes, mas lembre-se de aceitar o que está fora do seu controle. Isso vai te libertar do estresse e te ajudar a focar no que realmente importa. Pode ser um dia cheio de entusiasmo, mas também exigirá alguns ajustes na sua rotina. Aproveite essa energia positiva para avançar!

Números da sorte: 1 - 43 - 35 - 15 | Lua Crescente em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Comunicação e Claridade Emocional. Mantenha a calma hoje, pois é um dia propício para a comunicação. Você pode descobrir segredos ou esclarecer situações que estavam confusas. Se há algo que você precisa tirar do peito, agora é a hora certa. Use essa energia para fortalecer seus relacionamentos e resolver pendências emocionais.

Números da sorte: 15 - 22 - 31 - 57 | Lua Crescente em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Estabilidade e Organização. Hoje é um ótimo dia para olhar as coisas de forma mais realista e assumir suas responsabilidades. Você sentirá uma sensação de estabilidade, especialmente em relacionamentos e projetos criativos. Organize-se bem, pois isso trará mais harmonia à sua vida. Aproveite esse momento para colocar as coisas em ordem!

Números da sorte: 2 - 18 - 59 - 14 | Lua Crescente em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Evite Conflitos e Cerque-se de Boas Energias. Cuidado com conflitos inesperados hoje. Se surgir algum, saiba recuar a tempo. Cerque-se de pessoas que te elevam e apoiam seus sonhos. Desenvolva suas habilidades e se organize para enfrentar qualquer desafio que apareça. A comunicação e a cooperação vão melhorar conforme o dia avança.

Números da sorte: 23 - 29 - 14 - 34 | Lua Crescente em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Mais do que nunca hoje, confie na Sua Intuição. Este é um dia favorável para alcançar seus objetivos, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. Confie no que você saca analisando as situações, isso vai te guiar no caminho certo. Se surgir uma nova situação, sua intuição vai te ajudar a navegar por ela com facilidade.

Números da sorte: 3 - 29 - 12 - 2 | Lua Crescente em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Reconhecimento e Gratidão. Hoje você colherá os frutos do seu esforço. Espere receber reconhecimento e gratidão pelo que faz. Em família, mostre seu apoio e explore seu lado sensível. Com uma mente brilhante e reação rápida, você evitará situações conflitantes. Pode ser um bom dia para bolar um plano mais ousado para algo que você deseja há tempos.

Números da sorte: 34 - 42 - 27 - 18 | Lua Crescente em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Mesmo diante de algumas situações estranhas ou diferentes hoje, Deixe o Pessimismo de Lado. Não se deixe levar por pensamentos negativos ou bloqueios internos. Aproveite o que você tem agora e deixe o passado para trás. Se sente que é hora de mudar, vá em frente! Não procure mais desculpas, pois algo melhor está esperando por você.

Números da sorte: 9 - 38 - 34 - 20 | Lua Crescente em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Relações e Conexões Importantes. O dia pode trazer a oportunidade de restaurar laços com velhos conhecidos em quem você confia. Analise com cuidado suas relações atuais, sejam profissionais ou de amizade. Pode ser o momento de evitar ou até abrir mão de conexões tóxicas que não te fazem bem.

Números da sorte: 60 - 16 - 52 - 39 | Lua Crescente em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Pequenos Ganhos e Presentes. O início do dia será calmo, com possíveis recebimentos de dinheiro, mesmo que sejam pequenas quantias. Isso vai te permitir fazer compras não planejadas ou presentear seus entes queridos. As coisas vão mudar em breve, mas não deixe o desânimo tomar conta de você.

Números da sorte: 5 - 12 - 28 - 34 | Lua Crescente em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje precisará focar e muito na Estrutura e Planejamento. Qualquer pequena mudança hoje é essencial para trazer mais estrutura aos seus planos de vida. Descubra maneiras práticas de melhorar as coisas. Este é um ciclo ótimo para planejar e começar a conquistar o que te traz alegria e sensação de poder.

Números da sorte: 48 - 5 - 31 - 42 | Lua Crescente em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Abundância e Crescimento. Aproveite o potencial de abundância, aprendizado e crescimento que se apresenta hoje. A Lua traz uma sensação gostosa de fluidez, empatia e inspiração. Vá passo a passo, sem medo do inesperado. Não deixe a falta de confiança tomar conta de você, pois isso só vai atrapalhar seu progresso.

Números da sorte: 46 - 12 – 35 - 28 | Lua Crescente em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você tem a força para superar qualquer obstáculo que surgir, especialmente pela manhã. À noite, as coisas se acalmam. Pare de criticar as pessoas ao seu redor, principalmente aquelas que tentam te ajudar. Tente se acalmar e tudo correrá bem. Sua saúde pode melhorar, e sua sorte pode se iluminar hoje!

Números da sorte: 4 - 19 - 53 - 42 | Lua Crescente em Sagitário.

