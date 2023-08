Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries : Problemas de comunicação e atrasos podem surgir na primeira metade do dia, querido Áries. Você pode se sentir incompreendido ou inadvertidamente se apresentar mal, seja por não falar sobre algo ou por falar sobre algo prematuramente. Processe em vez de forçar uma decisão para obter melhores resultados. Mas à medida que o dia avança, a resolução de problemas é favorecida, pois você se distrai menos com preocupações emocionais. Fica mais fácil se desvencilhar dos aborrecimentos e, à medida que você avança, pode chegar a belos insights. Sua imaginação o leva a lugares criativos agora, e você pode se divertir pensando em novos planos ou procedimentos, especialmente aqueles que tornam a vida mais fácil e progressiva dentro e fora de casa e com seus negócios. Elaborar novas técnicas ou usar métodos diferentes e inspirados para abordar sua vida familiar, dinheiro.

Touro : Pode haver alguma tensão no círculo familiar ou com amigos que podem interpretar mal suas palavras na primeira metade do dia, querido Touro. Alguém próximo a você pode parecer difícil de agradar. Considere que os detalhes ofuscam a imagem maior agora. À medida que o dia avança, os trânsitos apontam para a inspiração. Algo ou alguém mexe com seus ideais mais elevados e desperta seus sonhos. Você está em ótima forma para interações com um irmão ou conhecido, notícias que o ajudem e, geralmente, uma sensação de seguir em frente, se não um avanço. Urano em seu signo se harmoniza com o Sol em seu setor de comunicação, e você pode se deliciar com algumas ideias inspiradoras e uma sensação de progresso. Ganhar liberdades surpreendentes ou descobrir novas maneiras de fazer as coisas pode figurar fortemente agora.

Gêmeos : Pode haver algumas complicações com as comunicações na primeira metade do dia, querido Gêmeos, e você deve prestar atenção para não dizer algo que seja facilmente mal interpretado. A tomada de decisão não é direta porque você não está pronto para formar uma linha de fundo. Reavaliar um assunto diante de uma realidade revelada pode ser necessário, mas pode levar ao crescimento, pois é melhor saber onde você está. À medida que o dia avança, você deseja uma programação mais flexível e prefere definir seu próprio ritmo. Você pode chegar a novas ideias ou métodos fantásticos com o Sol e Urano se harmonizando no plano de fundo de seu mapa solar. Você pode se beneficiar da exploração e de atividades não rotineiras, e pode haver uma espécie de avanço que o inspire.

Câncer : Pode haver alguns mal-entendidos sobre finanças, opiniões e crenças na primeira metade do dia, querido Câncer. Essa ambigüidade pode ser útil, pois desacelerar agora pode voltar sua atenção para coisas que você pode ter esquecido. Se você passar de idealizar ou romantizar uma situação para se preocupar com o pior, lembre-se de que a verdade está em algum lugar entre os dois. À medida que o dia avança, um trânsito Sol-Urano é uma influência libertadora. Com o Sol transitando em seu signo, você é mais perceptível hoje em dia e pode se sentir mais responsável por seu destino ou, pelo menos, por suas ações! Hoje, você tem ainda mais coragem para se expressar ou se libertar de estereótipos e rotinas, o que é bom. Você pode se sentir fortemente sobre um esforço de grupo e trabalho em equipe.



Leão : Os trânsitos na primeira metade do dia o encorajam a reunir seus pensamentos e formular seus planos, querido Leão. Pode haver um obstáculo, um pequeno contratempo ou um atraso para administrar, mas pode fazer com que você se esforce mais, ajudando-o a longo prazo. À medida que o dia avança, é natural dar certo. Você pode desfrutar de uma inspiração e intuição repentinas que impulsionam sua carreira, reputação ou objetivos de longo prazo. Você está se sentindo positivo e abrindo sua mente para novas abordagens que podem ser verdadeiramente valiosas, pois o Sol, seu regente, se harmoniza com Urano. Pode haver soluções alternativas para problemas que economizam tempo ou levam a outros desenvolvimentos positivos. A espiritualidade pode despertar dentro de você, mudando sua perspectiva de vida. Também é um bom momento para ficar cara a cara com alguém especial. A cooperação aumenta ainda mais o seu humor.



Virgem : Pode haver pequenas dúvidas ou preocupações vagas para enfrentar na primeira metade do dia, querido Virgem, e elas podem atrasá-lo um pouco. Ainda assim, isso pode ser bom, pois você pode precisar de um pouco mais de tempo para acertar as coisas. Alguém pode discordar de escolhas recentes, ou você pode estar sentindo alguma pressão para resolver um problema quando talvez seja melhor respirar fundo e esperar. Tente não avançar muito rápido ou com muita força. À medida que o dia avança, é fácil desapegar-se de pequenos problemas. Você está mais em contato com suas qualidades e talentos únicos do que o normal, e é muito mais fácil superar as preocupações. Um trânsito Sol-Urano desperta seu lado inventivo. Você tem combustível emocional para desfrutar e perseguir seus interesses, e é provável que goste muito de experimentar coisas novas, diversificar, improvisar e experimentar. Você é especialmente atraído por atividades, ideias e pessoas únicas, diferentes ou fora do comum. Com sua perspectiva equilibrada, você pode ser um guia para alguém.

Libra : Hoje cedo, você pode estar lidando com o lado mais crítico ou mal-humorado de outras pessoas próximas a você e, possivelmente, de você mesmo, querido libriano. Tente não ser muito defensivo, pois isso não lhe trará nenhum favor. Preste atenção também para ler muito ou pouco nas coisas. É melhor desacelerar e pensar antes de falar. Mas à medida que o



dia avança, pode haver alguns momentos fantásticos de inspiração e uma sensação de avanço. Uma boa mudança em sua rotina pode aumentar a necessidade de improvisar, o que pode ser divertido ou levar a desvios emocionantes. Um aspecto harmonioso Sol-Urano pode indicar canais satisfatórios para se expressar. Métodos inovadores para fazer negócios ou avançar em seus objetivos podem aparecer agora. Você parece ter o apoio dos superiores, ou pode haver um aumento na sua reputação.

Escorpião : Hoje cedo, falar vagamente ou prematuramente pode causar problemas, querido Escorpião. Ainda assim, você não pode esperar controlar o que os outros interpretam, e os verdadeiros amigos e apoiadores lhe darão o benefício da dúvida. Se possível, faça uma pausa ou desacelere para se orientar. Avançar agora pode levar a uma série de pequenas frustrações. À medida que o dia avança, soluções alternativas ou hacks de vida podem ser inventivos, com o Sol e Urano em harmonia. Você pode ver uma oportunidade que perdeu no passado, especialmente relacionada a um relacionamento. Ajudaria se você liberasse sua mente para aproveitar essa energia, e pequenos desvios nos planos podem resultar em desvios emocionantes. Esse trânsito favorece o apelo pessoal, as amizades e coisas novas para aprender ou envolver sua mente.



Sagitário : As energias de hoje são excelentes para novas abordagens, querido Sagitário, mas pode haver alguns mal-entendidos ou atrasos para navegar no início do dia. As pessoas que discordam de você ou não compartilham de seus valores podem afetá-lo mais do que o normal. Além disso, podem surgir falhas e a necessidade de fazer edições antes de prosseguir. Felizmente, quaisquer atrasos ou mal-entendidos que ocorram agora podem levá-lo a situações melhores. À medida que o dia avança, o Sol em seu setor de intimidade se harmoniza com Urano, e você pode descobrir um novo método ou ideia para tornar a vida um pouco mais fácil. Você pode descobrir um novo interesse, produto ou atividade que o excita. Esse trânsito o incentiva a pensar fora da caixa e a aprender coisas novas. Procure se aprofundar, pesquisar e manter a mente aberta. Você está aproveitando o entusiasmo e uma melhor capacidade de acessar sua criatividade.



Capricórnio : Você pode querer mergulhar em um projeto ou em uma pessoa, mas responsabilidades práticas que precisam de atenção mais imediata podem desafiar isso cedo hoje, querido capricorniano. Ainda assim, esse breve bloqueio pode fortalecer sua determinação de resolver as coisas. Além disso, as influências mais tarde hoje podem ajudá-lo a relaxar. Superar um ponto fraco permite que você aprecie a energia libertadora de um aspecto harmonioso Sol-Urano. A atração pessoal é vital, pois esses planetas caem em seus setores românticos e de parceria. Há um espírito de liberdade e aceitação no amor e na amizade, e uma sensação de que você pode ser você mesmo completa seu humor. É mais fácil se expressar de forma criativa e espontânea. Você gosta de mais originalidade em sua vida e é mais provável que se abra para mudanças e melhorias.

Aquário : Você pode ver os buracos em um plano ou sua confiança no que está fazendo pode diminuir hoje cedo, querido Aquário, mas é temporário. Na verdade, mesmo que isso o desvie um pouco do curso, você se orientará e encontrará melhores abordagens. As revisões que você faz agora podem mudar o jogo. À medida que o dia avança, melhorias na rotina, saúde e ordem em sua vida podem aparecer fortemente. É um excelente momento para novas ideias, tecnologias, métodos e abordagens relacionadas às suas rotinas de trabalho e saúde. Este pode ser um momento para uma doce liberação de tensões ou preocupações recentes por meio de suas atividades domésticas ou de trabalho ou por meio de uma abordagem melhor para a cura. O trânsito Sol-Urano de hoje favorece atividades que apoiam o crescimento e estimulam seu senso de invenção e progresso. Você deseja renovar, atualizar ou inovar de alguma forma.



Peixes : Emoções ou tensão nervosa podem interferir nas comunicações na primeira metade do dia, querido Peixes. Na medida do possível, evite pensar demais nas coisas, pois focar nos detalhes pode obscurecer o quadro geral. Mais tarde, um sextil Sol-Urano traz flexibilidade e inspiração para abordar situações de forma criativa. Afastar-se um pouco de uma situação permite que você ganhe perspectiva. Pode haver desenvolvimentos divertidos ou progressos relacionados a brincadeiras e expressões criativas. Irmãos, conhecidos e interesses amorosos podem apoiá-lo ou agradecê-lo, talvez trazendo surpresas agradáveis para sua vida. Outros o notam e o reforçam, e possivelmente incentivá-lo a se abrir. Adotar uma abordagem progressiva e inventiva é o que mais recompensa hoje.

