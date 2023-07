Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis para você seguir em frente com seus intuitos, pior para elas, porque sua alma se sentirá desafiada e seguirá em frente a despeito de todos os sinais contrários.

Touro

Falar as coisas certas para as pessoas erradas é tão ruim quanto falar as coisas erradas para as pessoas certas. Melhor você frear a língua antes de comunicar qualquer coisa que o valha, e observar o cenário.

Gêmeos

Tudo que é barato acaba saindo mais caro com o passar do tempo, tenha isso em mente na hora de fazer pechinchas. É importante poupar recursos, porém, tão importante quanto isso é investir bem seu dinheiro. Em frente.

Câncer

Apesar de haver relacionamentos que se baseiam em interesses materiais, não seria sábio avaliar os relacionamentos apenas por esse índice, porque sempre há envolvidos fatores subjetivos muito importantes também.

Leão

Mais vale calar e conceder, ainda que a contragosto, do que você se desgastar através de discussões que seriam contraproducentes. O tempo está ao seu favor, mas é preciso saber se conter agora para desfrutar depois.

Virgem

De alguma maneira, sua alma sempre precisará de ajuda, não importa o quanto tenha feito para ser completamente independente. É sábio cultivar a independência, mas tendo cuidado de não negligenciar os relacionamentos.

Libra

Agora é um momento de expressão objetiva, no qual sua alma pode aproximar um pouco mais os sonhos da realidade concreta. Porém, não se esqueça de que isso não acontece espontaneamente, você precisa fazer acontecer.

Escorpião

Tudo que você precisa comunicar há de encontrar o momento perfeito para isso, senão sua alma corre o risco de perder a oportunidade de fazer os ajustes necessários aos relacionamentos, e na prática, só isso importa.

Sagitário

Procure avaliar direito a necessidade que se apresenta como urgente, porque urgentes mesmo são os desejos, já que as necessidades, por serem inerentes ao processo da vida, podem ser supridas com calma e sensatez.

Capricórnio

Buscar culpados é uma tentação, e haverá plateia suficiente para isso. Porém, sua alma há de se perguntar se essa busca resultará em algum benefício real ou alívio, porque se assim não for, melhor desistir.

Aquário

É tudo muito trabalhoso, porque nenhum diamante é encontrado pronto na natureza, ele é produto de milhares de anos de pressão e, depois, do talento das mãos humanas que sabem como o lapidar. Tudo trabalhoso.

Peixes

Amplie seus contatos sociais, evite o distanciamento, porque mesmo que esse seja seu movimento natural, neste momento as melhores oportunidades circulam através dos relacionamentos sociais. Vale a pena investir nisso

Magos Online

Leia Também