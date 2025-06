Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

04 Jun 2025 - 05h52

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você já parou para pensar no impacto que as pessoas ao seu redor têm sobre sua saúde mental e emocional? Hoje, o Universo envia um lembrete importante: sua energia é moldada pelas suas companhias. Por isso, é essencial avaliar quem está somando ou drenando a sua paz. Aproveite para reorganizar seus hábitos, adotar um estilo de vida mais saudável.

Números da sorte: 25 - 19 - 46 - 30 | Lua Crescente, que entra em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Muitas vezes, estamos tão certos de nossas opiniões que esquecemos o valor de uma boa convivência. Hoje, os astros sugerem: ceder pode ser sinal de sabedoria, não de fraqueza. Em vez de alimentar discussões, escolha a harmonia. O passado? Deixe para trás. Lembre-se: você não precisa vencer toda discussão. Às vezes, preservar uma amizade vale muito mais.

Números da sorte: 49 - 60 - 18 - 34 | Lua Crescente, que entra em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Há dias em que nossa imaginação se acende com mais intensidade. Hoje é um desses momentos em que sonhos guardados voltam à superfície, pedindo atenção. Não os ignore. Mesmo os mais ousados têm seu valor: são sementes de grandes transformações. Use essa inspiração para planejar algo novo. Grandes mudanças começam com um simples desejo.

Números da sorte: 1 - 32 - 40 - 58 | Lua Crescente, que entra em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Depois de tanto esforço, algo começa a se desenrolar com mais leveza. E, junto com essa resolução, chega um aprendizado profundo sobre você mesmo. Preste atenção: às vezes, basta um instante de percepção para enxergar o que antes estava oculto. Dê espaço para seu mundo interior se expressar. Hoje, a dica é clara: pare, sinta e ouça o que seu coração tem a dizer.

Números da sorte: 20 - 38 - 52 - 16 | Lua Crescente, que entra em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Sua energia está em alta, e isso pode ser canalizado para projetos novos, desafios diferentes ou até mesmo para resolver pendências antigas. Afaste-se do que te desgasta e defenda aquilo em que acredita com coragem e clareza. Ah, e esteja atento ao celular: uma mensagem ou ligação inesperada pode trazer exatamente o que você precisava ouvir.

Números da sorte: 30 - 17 - 6 - 24 | Lua Crescente, que entra em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, a vibração é perfeita para sair da rotina e se abrir a novas experiências. Pessoas diferentes podem trazer perspectivas incríveis e renovar sua alegria de viver. Sua saúde emocional e física está em alta, mas cuidado com exageros: equilíbrio é essencial. Se busca evolução pessoal, se arrisque mais! Você nunca saberá o quão longe pode ir se não tentar.

Números da sorte: 47 - 33 - 19 - 26 | Lua Crescente, que entra em Libra.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Esperar algo que ainda não aconteceu pode ser exaustivo. Mas hoje, os astros pedem que você confie no tempo. Não viva em função de uma resposta que ainda não chegou. A ansiedade rouba o brilho do agora. Enquanto isso, aproveite para se dedicar a você: seu bem-estar e seus planos merecem atenção. Reorganize seus horários, priorize-se e siga em frente com leveza.

Números da sorte: 13 - 2 - 60 - 37 | Lua Crescente, que entra em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje pode surgir uma informação inesperada, mas não se deixe prender a isso. Seu foco deve ser você mesmo(a). Se tem deixado sua saúde física ou emocional em segundo plano por causa das obrigações, é hora de encontrar o equilíbrio. Empatia será sua melhor aliada hoje. Em vez de discutir, acolha. Em vez de cobrar, compreenda. Isso te poupará energia e trará mais paz.

Números da sorte: 47 - 3 - 18 - 56 | Lua Crescente, que entra em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você está a um passo de algo importante. Talvez uma chance que já parecia perdida. Ainda é possível recuperá-la, mas será preciso esforço e atenção. Sua mente está afiada: use isso para planejar, pensar estrategicamente e evitar decisões por impulso. Hoje, a escuta será sua maior arma. Antes de reagir ou se comprometer com algo, ouça com calma, avalie e só então decida.

Números da sorte: 4 - 38 - 16 - 20 | Lua Crescente, que entra em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Suas atitudes de hoje terão impacto direto no seu bem-estar futuro. Por isso, nada de agir no automático. Respire antes de reagir. Se alguém ultrapassou limites com piadas de mau gosto, escolha o caminho da maturidade. Nem tudo é pessoal, e todo mundo erra. Se você abaixar as expectativas e organizar melhor sua rotina, vai notar como sobra tempo para o que importa.

Números da sorte: 58 - 13 - 7 - 39 | Lua Crescente, que entra em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, seu maior desafio pode ser não deixar que a emoção domine suas atitudes. Dramas e exageros dificultam a solução dos problemas. Lembre-se: tudo o que está te angustiando tende a se resolver, e o desfecho será melhor do que você imagina. Aproveite para estender a mão a quem está precisando. Você tem um dom natural para ajudar e hoje isso será valioso.

Números da sorte: 28 - 60 - 31 - 42 | Lua Crescente, que entra em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

A ansiedade pode estar sabotando sua paz. Hoje, o conselho mais importante é: não viva refém da desconfiança ou de coisas que ainda nem aconteceram. A informação que falta chegará. Enquanto isso, concentre-se no presente. Você terá uma conversa ou encontro importante em breve. Prepare-se com calma, organize suas ideias, ensaie se precisar.

Números da sorte: 37 - 59 - 8 - 46 | Lua Crescente, que entra em Libra.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

