Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/05) para o seu signo

Áries - 21 de março a 20 de abril

Uma clareza de ideias que o acompanha será a causa para que possa enfrentar todo tipo de mudanças com facilidade e confiança. Você pode que se veja diante de uma escolha difícil. Tome uma decisão, você ajustará os detalhes ao longo do caminho. Por outro lado, seja moderado na dificuldade dos objetivos que você estabelece para si mesmo.

Números da sorte: 16 - 47 - 30 - 5

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Tudo o que existe ao seu redor está disponível para fazer você crescer e se expandir. Junte forças e vá em direção ao que é importante para você. Encare com vontade o risco de ser feliz, mesmo que a vida lhe apresente situações que acabem por lhe derrubar, mas também permite que reerga com mais força e poder. Deve se adaptar ao que surge da melhor maneira possível.

Números da sorte: 21 - 8 - 39 - 16

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho

Prepare-se para dar um pouco mais da sua parte ou pelo menos tentar. Deve estar ciente do que significa fazer algumas mudanças, ainda mais se por trás está a felicidade. Os próximos dias serão produtivos se você estiver disposto a aceitar as coisas como elas vierem. Tudo começa a melhorar, basta paciência. Você está protegida e seu astral passa a ser positivo.

Números da sorte: 26 - 8 - 31 - 57

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Câncer - 21 de junho a 21 de julho

Ao seu redor há uma série de eventos que podem lhe dar um melhor bem-estar pessoal e material. Mas não é surpreendente se você tiver um sentimento de desconforto relacionado à forma como as coisas andam, a demora em tudo, que não permitem você se sentir melhor e em paz. Tenha calma porque tudo vai mudar. Pense em tudo em termos de pequenos passos.

Números da sorte: 30 - 14 - 23 - 48

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto

Pode ser que hoje enfrente uma importante tomada de decisões. Uma influência positiva e esotérica que aparece nos dias de hoje pode facilmente fazer você escapar para ideias e sonhos sobre como pode ser sua vida para melhor. Uma coisa clara é que você precisa se sentir livre e fazer da sua vida e do seu tempo o que quiser.

Números da sorte: 32 - 4 - 50 - 29

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Não sabe a enorme sorte que tem, a partir de agora estará cercado de coisas boas. As obrigações e a vida pessoal podem se atrapalhar e você terá que decidir o que deve prevalecer. Neste momento em sua vida, as coisas não podem ser forçadas, aprenda a deixar fluir e tenha tolerância mesmo que você discorde. Termine as coisas que você já começou.

Números da sorte: 42 - 17 - 9 - 56

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje pode ser o dia que você estava esperando para enfrentar e resolver alguns pequenos inconvenientes que incomodam. Este dia traz tensões, mas felizmente você também pode contar com um clima otimista no meio de toda essa agitação. Use cada fibra do seu ser para se destacar fazendo o que gosta. Coloque tudo de você para se sentir plena.

Números da sorte: 56 - 10 - 28 - 7

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

Você saberá reencontrar o que precisa para se dar bem e o fará do ponto de vista de quem tem as condições certas e vontade de assumir novos desafios. Este é um bom momento para procurar novos desafios na sua vida como um todo. Você precisa fazer algo para não cair na apatia e na rotina. É hora de mudar - não tenha medo disso.

Números da sorte: 46 - 7 - 18 - 24

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

Há algo de que você precisa e que aos poucos vai entrar em sua vida. Tudo tem um sentido, confie no destino e flua com ele. Em questões pessoais, ao contrário do que você pensava, tudo correrá do seu jeito. Você poderá realizar seus planos com a certeza de estar caminhando pra frente. Você tem que aprender a se amar mais, reivindicar o que pertence a você.

Números da sorte: 5 - 31 - 12 - 40

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você terá a condição necessária para acabar com alguns inconvenientes. Não é fácil, mas com a determinação necessária poderá cumprir com tudo. Você não deve se forçar a fazer algo que não quer. Não se deixe pressionar e lembre-se que você sempre pode dizer não para outras pessoas e agir do seu jeito. Há momentos em que é melhor deixar ir tudo que atrapalha.

Números da sorte: 53 - 28 - 49 - 32

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Assuma a mudança que está às portas do seu destino. Tudo correrá do seu jeito em questões que estão pendentes. Você não precisa se preocupar com nada e pode ter certeza de que a aura planetária o favorece nessa área. Seu entusiasmo fortalecerá sua personalidade e não passará como apenas um dia mais. Abra espaço para mudanças para atingir seus objetivos.

Números da sorte: 60 - 38 - 54 - 26

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de março

Há momentos que farão você ver o mundo de outra perspectiva. Quando o assunto é algo muito seu, um desejo, você não precisa se preocupar com nada. As estrelas irão favorecer você. Mas, não permita que nenhuma situação o domine. Por mais complicado que possa parecer, quase tudo na vida tem solução. Mantenha-se firme que vai dar certo!

Números da sorte: 9 - 35 - 52 - 46

Lua do dia: Lua Crescente em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

