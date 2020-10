Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/10) para o seu signo

Áries - Você fica no alerta até às 12h14, e deve adiar as mudanças para o período da tarde. Procure agir com cautela. A companhia de pessoas alegres fará bem a você. A noite promete surpresas com seu amor. C. 775 M. 2944

Touro – Coloque em ordem os negócios importantes no período da manhã, pois a partir das 12h14, você passará a receber a influência do alerta. Fuja de discussões. O final de semana indica a rotina como o melhor caminho. C. 921 M. 0417

Gêmeos – Condições super favoráveis para dar novos rumos aos projetos de trabalho. A fase promete ótimos ganhos. Procure a companhia da pessoa amada e família. Final de semana positivo. C. 538 M. 7565

Câncer - Para conseguir o sucesso profissional trabalhe em equipe e use todo o conhecimento que possui. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 047 M. 9235

Leão – Coloque uma dose a mais de garra em tudo que for fazer e terá a receita certa para alcançar os objetivos. Pode dar continuidade em projetos que estavam parados. Aceite convite para estar ao lado da família. C. 686 M. 3101

Virgem - O trabalho está bem influenciado. Os esforços trarão ótimos resultados. Siga sua intuição. A harmonia vai marcar a vida a dois. Favorável para jogos. Final de semana de alegrias. C. 212 M. 6856

Libra – Fase em que poderá atingir os objetivos profissionais. Pessoas da família serão motivos de grande alegria. Dê mais carinho e atenção à pessoa amada. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. C. 153 M. 4328

Escorpião – Não deixe contratempos atrapalharem o andamento do trabalho. Reflita antes de tomar decisão. A companhia de pessoas positivas fará bem para você. Dê atenção ao seu amor. C. 697 M. 0972

Sagitário - Fase de oportunidades no trabalho. Estimule contatos e parcerias. O diálogo deve prevalecer em todos os momentos. No amor, procure ser mais atencioso com seu par afetivo. C. 804 M. 5611

Capricórnio - Aproveite a fase positiva para incrementar o setor profissional. Use o poder de adaptação para conseguir melhores resultados financeiros. No amor, o diálogo será importante. Viagens favorecidas. C. 431 M. 7950

Aquário - Você recebe boas energias dos astros e deve aproveitar para acertar o setor profissional. Charme e simpatia garantem sucesso com o sexo oposto. Saia para se divertir. Pratique algum tipo de esporte. C. 340 M. 8891

Peixes – Com empenho nada conseguirá atrapalhar o sucesso profissional. Procure a companhia de pessoas mais experientes. Pode sair para se divertir com seu par afetivo. C. 968 M. 1087

Por Dirce Alves

