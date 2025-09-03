Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Dia de iniciativa e novos caminhos. O universo hoje convida você a tomar a iniciativa com coragem e determinação. Esse passo é fundamental para conquistar seus objetivos com mais facilidade. Hoje em dia, é fundamental ter um plano financeiro claro e bem estruturado para conseguir dar passos firmes na vida. Não enrole ou deixe as coisas pra depois. Fique ligado(a), mantenha...Números da sorte: 41 - 19 - 39 – 24 | Lua Crescente em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Sensatez e encontros que transformam. Sua inteligência será sua maior aliada para lidar com surpresas hoje. Você terá resultados incríveis ao agir com calma e sabedoria, fortalecendo sua vida em vários aspectos. Se você tem uma ideia para fazer crescer sua economia, agora é o momento perfeito pra transformar esse sonho em realidade. Defina metas claras, crie planos que funcionem de...Números da sorte: 19 - 37 - 7 – 8 | Lua Crescente em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Rir do passado e fazer acontecer no presente. Este é o dia para soltar aquele sorriso que vem de aprender com os momentos difíceis. Você recupera a confiança em si mesma e tomando mais responsabilidade em seus objetivos. O universo está mandando sinal verde para você dar um gás na sua vida financeira. Chegou a hora de resolver tudo o que trava a sua evolução. Confie em...Números da sorte: 56 - 20 - 24 – 44 | Lua Crescente em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A sorte está do seu lado! O universo está firmão do seu lado, e hoje ninguém vai atrapalhar o caminho das suas conquistas. Tudo o que você deseja está ao seu alcance, basta se abrir para receber essa energia favorável. Se a ideia é comprar algo que você sempre quis ou começar um projeto próprio, o momento não poderia ser melhor. Os astros trarão boas chances pra você...Números da sorte: 1 - 33 - 58 - 40 | Lua Crescente em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Limpeza de energia para um novo ciclo. Chegou a hora de abrir espaço para uma vida repleta de bênçãos e alegrias reais a partir de hoje. Afaste vibras tóxicas e pessoas que drenam sua energia. Assuma o controle da sua vida. Agora é hora de prestar muita atenção nas suas finanças. Se perceber que as contas não estão fechando, não force a barra: peça ajuda! Às vezes, um olhar...Números da sorte: 34 - 1 - 52 - 25 | Lua Crescente em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Período de conquistas está chegando. Na previsão há novidades boas que vêm devagar, mas com certeza. Sua mente ficará clara, e você vai se identificar com uma nova fase cheia de possibilidades. Seu foco estará turbo ligado, aproveite isso pra planejar direitinho. Use listas, agendas ou apps pra anotar prioridades e metas. Assim, fica mais fácil não perder o ritmo e ir atrás dos...Números da sorte: 24 - 38 - 33 - 20 | Lua Crescente em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vitória garantida com pensamentos positivos. Hoje é dia de agendar sua vitória e afastar qualquer pensamento negativo. Abrir o coração para as coisas boas que a vida oferece vai fazer toda a diferença. Fica ligado(a) porque mudanças legais estão a caminho pra dar um up nas suas finanças. Nada muito doido, mas o suficiente para facilitar sua vida e ajudar você a realizar aqueles...Números da sorte: 14 - 15 - 39 - 42 | Lua Crescente em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Cuide da sua energia e evite conflitos. O dia pode trazer tensão e pequenos conflitos, mas é importante controlar o estresse para não prejudicar seu corpo e mente. Afaste quem gera problemas e cultive seu equilíbrio interno. Ser criativo e pensar fora da caixa pode abrir portas que você nem imaginava na sua vida financeira. Pode ser um projeto diferente, uma ideia pra ter renda...Números da sorte: 16 - 45 - 29 - 32 | Lua Crescente em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O Universo quer o seu sucesso. Deve começar uma fase de melhorias reais em sua vida. Observe que seus pensamentos criam seu destino, então mantenha o foco no positivo. O cosmos está alinhado para trazer boas oportunidades para você. Chegou a hora de pegar as rédeas da sua grana de forma firme e consciente. Não fica só no básico, bora pensar grande e traçar planos que...Números da sorte: 48 - 26 - 47 – 46 | Lua Crescente em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Obstáculos são pulos para o sucesso. Hoje é um dia para enxergar os desafios como oportunidades disfarçadas. Por trás das dificuldades surgem novas possibilidades para sua vida. Aproveite para traçar metas com clareza e determinação. Se você estava travado pelo medo do desconhecido, relaxa, porque as energias atuais tão pedindo que você dê um passo à frente. Confie...Números da sorte: 25 - 7 - 35 - 14 | Lua Crescente em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Otimismo e nova expressão pessoal. O céu hoje está cheio de energia positiva para você agir com confiança. Suas ideias vão fluir e podem transformar seu dia a dia para melhor. Não tenha medo de tomar a frente e se posicionar em questões importantes. As estrelas estão a seu favor, trazendo um período de estabilidade e segurança na grana. Seu talento e visão para negócios vão...Números da sorte: 38 - 25 - 50 - 6 | Lua Crescente em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Sorte e apoio para novos encontros. Pela frente aparecem dias incríveis com muita sorte do seu lado. Um encontro inesperado pode abrir uma perspectiva bem interessante para o seu futuro. Encare seus desafios com coragem. Se você andou enrolando com projetos ou se perdendo em escolhas que não levam a lugar nenhum, agora é o momento de mudar o foco. Coloque sua energia...Números da sorte: 26 -3 - 39 – 37 | Lua Crescente em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

