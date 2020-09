Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/09) para o seu signo

Compradores conscienciosos, os virginianos sabem quais as marcas oferecem os melhores produtos pelos menores preços e são sempre muito cuidadosos com aquilo que consomem. São o tipo de pessoas que lêem as mais miúdas letras das embalagens, rejeitando os produtos que não estejam dentro das especificações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 17h23, e a rotina é aconselhada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia produtivo no trabalho. Saia para compras, negócios domésticos e se acertar com a família. Mas, a partir das 17h23, você entrará no alerta. Não pegue tanto no pé da pessoa amada. C. 308 M. 2527

Touro – Finalmente seus esforços são recompensados. O humor esta estável e com isso melhora o relacionamento com todos. Ótimo dia para buscar novos contatos nos negócios. C. 773 M. 8995

Gêmeos – Pode acontecer uma grande mudança no trabalho. Melhora o relacionamento com sócios, superiores e funcionários. Invista em novos negócios. Amor envolvente. C. 887 M. 0651

Câncer – Seja mais coerente com o trabalho e a pessoa amada. Será importante ouvir o que os outros tem a dizer. Com bom humor acertará os negócios. Inicie um regime alimentar. C. 593 M. 9406

Leão – Seu otimismo contagia a todos e você deve brilhar nos negócios e trabalho. No dia 7, Vênus estará no seu signo. Espere para acertar a vida afetiva e familiar. Cuide dos seus cabelos. C. 135 M. 6842

Virgem – Coloque os pés no chão e organize o trabalho e a vida familiar. Oportunidades de ganhos extras. Acredite no seu potencial e vá em busca de novos negócios. Clima envolvente no amor. C. 049 M. 4763

Libra – O Sol esta na sua 12ª casa, indicando que deve evitar novos gastos, mudanças no trabalho e negócios. Não espere apoio da família. O ideal é ser mais prestativo com todos. C. 161 M. 6730

Escorpião – Seja rápido nas mudanças no trabalho e negócios. Mercúrio a partir do dia sete passara a trazer problemas. O apoio que busca pode não vir. Acertos domésticos em alta. Otimismo com o seu amor. C. 956 M. 5183

Sagitário – Aproveite e resolva os problemas do seu lar. Vá em frente com os negócios, trabalho, compras e encontros de amigos. Organismo protegido. Evite a ansiedade no amor. C. 418 M. 7921

Capricórnio – Espere novidades no trabalho que começa a se movimentar. Conseguirá acertar alguns problemas financeiros. Momento para resolver os negócios. Relação amorosa firme. C. 629 M. 8014

Aquário – Encontrará alguns obstáculos, mas agindo com determinação e inteligência encontrará o melhor caminho. Aceite apoio no seu trabalho. Amor agitado com a pessoa amada. C. 702 M. 1258

Peixes – Você ainda acorda no alerta e deve evitar problemas com Virgem e Libra. Cuide mais da saúde. A partir das 17h23, você sai deste período negativo e terá uma noite tranquila com a família. C. 240 M. 3379

