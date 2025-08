Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/08) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O dia promete ser leve e cheio de boas sensações. Sua intuição estará afiada, especialmente quando o assunto for descanso e bem-estar. Ao se permitir relaxar, você também abre espaço para momentos agradáveis com quem ama. Conversas animadas e muitas risadas deixarão o ambiente mais leve, recarregando suas energias de forma natural e prazerosa.

Números da sorte: 50 - 37 - 29 - 13 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Se estiver pensando em dar uma nova cara à sua casa ou fazer aquela faxina caprichada, vá em frente! O dia é perfeito para colocar tudo em ordem e ainda receber pessoas queridas. Curtir a companhia de quem você ama vai trazer alegria e fortalecer laços. Para equilibrar tudo isso, que tal incluir uma caminhada leve ou um alongamento? Seu corpo e mente agradecem.

Números da sorte: 18 - 49 - 37 - 56 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Separar um momento só seu hoje fará toda a diferença. Sem isso, o cansaço emocional pode bater forte. Ao mesmo tempo, os astros favorecem os encontros familiares e entre amigos. O clima está acolhedor e vai transformar sua casa num espaço vibrante e cheio de alegria. À noite, desacelere e se entregue ao descanso merecido.

Números da sorte: 23 - 38 - 9 - 16 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje é um ótimo dia para planejar algo divertido — seja em casa ou fora dela. Sua energia contagiante vai brilhar e atrair bons momentos. Só fique atento para não se sobrecarregar: saber dizer "não" quando necessário é essencial para preservar sua saúde física e emocional. Aproveite cada instante, mas procure sempre respeitar seus limites.

Números da sorte: 13 - 58 - 27 - 44 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, você estará com energia de sobra para dar conta de todas as tarefas e compromissos. Que tal aproveitar esse ritmo para traçar metas relacionadas à sua saúde e bem-estar? O momento é ideal para dar um passo importante na direção de uma rotina mais equilibrada e com mais carinho por você mesmo. Pequenas atitudes podem iniciar uma fase de mudanças.

Números da sorte: 15 - 20 - 48 - 36 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Assumir responsabilidades que tragam frutos duradouros será uma ótima escolha. Seja um novo hábito, um projeto pessoal ou um plano financeiro, investir nisso agora trará ótimos resultados lá na frente. Além disso, manter a mente positiva será essencial para manter a paz interior. Essa leveza vai ajudar a manter o foco e seguir com confiança.

Números da sorte: 39 - 50 - 26 - 11 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O dia começa com uma energia sonhadora e cheia de entusiasmo. É um ótimo momento para pensar em compras importantes, novos planos ou até aquela viagem especial que está nos seus pensamentos. Sua presença será valorizada por quem ama, então aproveite para trocar ideias, escutar e fortalecer os laços com as pessoas mais próximas.

Números da sorte: 16 - 44 - 37 - 28 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Aproveite o dia para se afastar do barulho e da correria. Buscar um momento de silêncio e paz será essencial para renovar suas energias. Esse recolhimento pode ser também uma ótima oportunidade para se conectar com sua fé, espiritualidade ou simplesmente com o seu eu interior. Ao fazer isso com calma, você se fortalece por dentro e por fora.

Números da sorte: 10 - 42 - 37 - 56 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje é um cenário ideal para que corpo e mente entrem em equilíbrio. Você pode sentir uma leveza interior que há tempos não sentia; uma mistura de paz, gratidão e esperança. Este dia é perfeito para desacelerar, refletir sobre as experiências recentes e enxergar com mais clareza os propósitos da sua vida. Use esse impulso para retomar projetos deixados de lado.

Números da sorte: 59 - 28 - 11 - 46 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Pode surgir uma nova chama dentro do seu coração; uma vontade, uma ideia ou até um sentimento que chega carregado de esperança. Essa nova ilusão não é apenas fantasia: ela vem embalada com entusiasmo e tem grandes chances de se transformar em realidade, desde que você a alimente com dedicação. Aproveite essa fase para acreditar mais em você.

Números da sorte: 48 - 12 - 59 - 30 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O dia promete trazer um estado de espírito mais leve, e isso será essencial para que você se sinta livre para fazer o que realmente gosta. O interesse por aprender algo novo ou mergulhar em temas que inspiram pode surgir com força. Porém, cuidado com os impulsos: nem toda empolgação leva a conclusões acertadas. Seja focado enquanto nutre a mente com novidades.

Números da sorte: 39 - 28 - 57 - 42 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

As tensões recentes começam a perder força, abrindo espaço para um dia mais calmo, afetuoso e cheio de boas vibrações. Essa é uma oportunidade valiosa para se reconectar com as pessoas queridas e recarregar suas energias em ambientes que fazem você se sentir em casa. Permita-se sentir a alegria simples que existe nos pequenos momentos de paz.

Números da sorte: 31 - 55 - 6 - 28 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

