Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Durante o dia de hoje, você vai sentir uma onda de carinho ao seu redor, seja por meio de mensagens ou olhares. As pessoas ao seu redor vão deixar claro o quanto se importam com você, e isso certamente vai elevar seu astral e proporcionar um conforto emocional. Portanto, evite se deixar levar por pensamentos negativos.

Números da sorte: 19 - 10 - 24 - 43 |Lua Crescente em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

É possível que você enfrente um desentendimento com alguém ao longo do dia. No entanto, se você conseguir lidar com as palavras e situações que não lhe agradam de forma sábia, conseguirá superar esse desafio com mais tranquilidade. Não vale a pena se desgastar com questões que não trazem benefícios para o seu bem-estar.

Números da sorte: 13 - 41 - 23 - 44 | Lua Crescente em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje tire um tempo para esquecer os problemas e foque em si mesmo. O objetivo aqui não é mudar para agradar os outros, mas sim fazer algo que te faça sentir bem. Olhe-se no espelho e pergunte-se: o que posso fazer para melhorar meu dia e meu estado de espírito? Questione-se: o que posso fazer hoje para melhorar meu humor e meu bem-estar?

Números da sorte: 39 - 9 - 5 - 48 | Lua Crescente em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Para manter sua paz interior, evite deixar que questões pessoais ou profissionais te deixem de mau humor. Aceite as situações com paciência e, acima de tudo, com bom humor. Ao fazer isso, você perceberá que os problemas não são tão grandes e que o estresse não precisa dominar sua vida.

Números da sorte: 18 - 15 - 56 - 53 | Lua Crescente em Libra.

Descubra o que o universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

É hora de deixar o passado para trás e não se deixar levar por situações que não trazem nada de bom. Foque no presente e nas oportunidades que a vida ainda tem a oferecer. Lembre-se de que é essencial manter uma perspectiva positiva, mesmo diante das dificuldades. Encontre algo que te faça sorrir e eleve seu espírito, seja o que for.

Números da sorte: 47 - 29 - 58 - 19 | Lua Crescente em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Embora desafios possam surgir, não permita que a raiva ou a frustração dominem seu dia. Esses sentimentos só atraem energia negativa, que não combina com a sua essência. Cuide do que você alimenta em sua mente e busque manter a calma, evitando se deixar levar por emoções ruins.

Números da sorte: 51 - 25 - 16 - 27 | Lua Crescente em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, é melhor se afastar de tudo que possa causar estresse. Desconectar-se um pouco das redes sociais e das notícias pode ser exatamente o que você precisa para encontrar a serenidade. Dê um tempo para si mesmo e perceba como isso pode ajudar a restaurar seu equilíbrio emocional.

Números da sorte: 44 - 11 - 57 - 21 | Lua Crescente em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Uma nova situação pode surgir hoje, trazendo clareza sobre o que você realmente deseja e os passos necessários para alcançá-lo. Mesmo que a imaginação te leve a sonhar com o que gostaria de ter, não hesite em visualizar seus objetivos. Hoje pode ser o dia em que você encontra a chave para transformar esses sonhos em realidade.

Números da sorte: 41 - 38 - 15 - 48 | Lua Crescente em Libra.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você pode se sentir sobrecarregado hoje, com muitos pensamentos ocupando sua mente. É importante encontrar um equilíbrio e não deixar que as preocupações dominem seu dia. Foque no que traz bem-estar e tranquilidade, deixando de lado os problemas que não valem a pena. Lembre-se de que ter muitos pensamentos ao mesmo tempo pode causar desconforto.

Números da sorte: 35 - 21 – 43 - 1 | Lua Crescente em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, mais do que nunca, mantenha seus planos intactos e não se deixe influenciar pelos desejos dos outros. Existe alguém ao seu redor com uma atitude negativa que merece ser ignorada. Afaste-se dessa pessoa para recuperar sua paz interior e equilíbrio emocional, livrando-se de um problema que não traz nada de bom.

Números da sorte: 42 - 55 – 16 - 23 | Lua Crescente em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste dia, concentre-se nas coisas positivas e você verá resultados satisfatórios. Não é necessário se fixar apenas no lado negativo, mesmo que ele exista. Utilize sua sabedoria e intuição para lidar com situações que podem surgir, abordando-as com uma mentalidade otimista e disposta a resolver.

Números da sorte: 3 - 31 – 54 - 19 | Lua Crescente em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Em algum momento do dia, considere que ajudar os outros pode preencher um vazio que você sente. Como alguém que se preocupa com o bem-estar alheio, dedicar um tempo para fazer algo positivo pode trazer leveza e felicidade. Até mesmo uma rápida videochamada com alguém distante pode energizá-lo e trazer boas vibrações para o seu dia.

Números da sorte: 34 - 59 – 48 - 17 | Lua Crescente em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também