Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para o seu signo

Áries

Veja de concluir tudo que estiver ao seu alcance, de modo a sua alma deixar de carregar tanto peso do passado. Sobre o que não puder ser concluído, pelo menos tome uma atitude de distanciamento e se dedique a outra coisa.

Touro

É importante comunicar suas ideias e opiniões, mas encontrando a oportunidade certa para isso, porque ficar falando de ideias maravilhosas para as pessoas erradas nos momentos inadequados é como jogar as ideias no lixo.

Gêmeos

Para sua alma se sentir completamente segura, o mundo teria de ser completamente diferente, porque do jeito que andam as coisas, por mais que sua alma faça tudo para se sentir segura, surpresas insólitas aconteceriam.

Câncer

Relacionamentos nunca estão prontos ou acabados, requerem ajustes contínuos e, às vezes, essa necessidade se renova várias vezes num mesmo dia para, depois, as coisas entrarem num longo período de estabilidade.

Leão

São emoções demais acontecendo ao mesmo tempo, é preciso manter a cabeça no lugar e evitar reações precipitadas diante dos acontecimentos, porque, certamente, essas seriam exageradas e não agregariam nada positivo.

Virgem

Por mais que você tente ser independente, a realidade humana continuará sendo a interdependência entre todos. Portanto, lado a lado de sua busca de independência há de haver também o desenvolvimento dos relacionamentos.

Libra

Agora é quando sua alma precisa pensar menos e fazer mais, sem medo de errar, porque mesmo que algum erro acontecer, haverá margem para consertar e seguir em frente. Se despreocupe, mas se ocupe no que interessa.

Escorpião

Muitas coisas precisariam ser ditas com a maior clareza possível, porém, é preciso esperar pelo momento certo, para que suas palavras não soem como uma ofensa, mas cheguem ao coração como um bálsamo libertador.

Sagitário

Está tudo certo no mundo que anda cheio de incertezas. É preciso você aceitar que o equilíbrio buscado não seja uma condição estática, mas um dinamismo que precisa de ajustes o tempo inteiro. O tempo inteiro.

Capricórnio

Agregue algo positivo aos relacionamentos que servem de referência para sua vida, nada deixe no automático, pelo contrário, atualize a consciência da necessidade que faz as pessoas se relacionarem. Isso sim.

Aquário

Tudo anda dando mais trabalho do que o habitual, mas sua alma não há de enxergar nisso qualquer sinal de algo errado que venha vindo por aí. É apenas um momento que requer mais atenção do que a habitual de sua parte.

Peixes

Ser você não seria difícil se você soubesse inequivocamente quem é você, porém, mesmo com uma margem enorme de incerteza a respeito, dá para continuar vivendo e experimentando as aventuras que a vida oferece o tempo inteiro.

