Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/06) para o seu signo

Energia positiva favorece seus projetos pessoais: hora de agir com foco

A energia do dia está altamente favorável para dar vida aos seus projetos pessoais. Com disciplina e determinação, você pode superar obstáculos que vinham incomodando e abrir espaço para o progresso verdadeiro. O horóscopo de hoje indica que esse é um momento excelente para colocar ideias em prática, especialmente aquelas que vinham sendo adiadas.

Números da sorte: 15 - 36 - 50 - 52 | Lua Crescente em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Bem-estar físico e vida social em alta: prepare-se para viajar

Atividades físicas, momentos de descanso e conexões sociais serão fontes de alegria e equilíbrio nesta fase. Sua energia vital se fortalece, e você pode até atrair mais atenção do que o normal. O horóscopo aponta um período propício para viagens e aventuras — fazer as malas pode ser exatamente o que você precisa.

Números da sorte: 16 - 35 - 21 - 48 | Lua Crescente em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Dia de sorte e inspiração: dê espaço aos seus sonhos mais ousados

Hoje você será favorecido por uma maré de sorte e inspiração. A energia do universo está ao seu lado, permitindo que você pense de maneira criativa e encontre soluções para antigos desejos que ainda não teve coragem de realizar. Seu horóscopo revela que este é um dia excelente para sair da zona de conforto e dar o primeiro passo rumo a sonhos antigos.

Números da sorte: 2 - 60 - 23 - 19 | Lua Crescente em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Mudança na rotina atrai novas amizades e oportunidades

Se você sente vontade de sair do piloto automático, este é o momento certo. O dia está propício para experimentar novas atividades, mudar hábitos e conhecer pessoas diferentes. Seu horóscopo do dia sugere que a energia da sua aura está aberta para o novo, o que pode atrair amizades inesperadas e conexões significativas.

Números da sorte: 22 - 57 - 34 - 49 | Lua Crescente em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Clareza mental e foco: realize suas metas com tranquilidade

Hoje, o universo favorece o foco e a clareza sobre seus objetivos. É um dia de ideias produtivas e visualização do futuro com mais serenidade. Seu horóscopo indica menos ansiedade e mais contentamento com o presente — até os imprevistos serão encarados com leveza. Essa estabilidade emocional é perfeita para dar passos firmes rumo à realização pessoal.

Números da sorte: 5 - 41 - 15 - 11 | Lua Crescente em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Bom humor e surpresas agradáveis: dia leve e cheio de boas vibrações

O clima astral é leve e otimista. Seu humor estará elevado, e o dia promete surpresas agradáveis que podem transformar sua energia para melhor. O horóscopo do dia revela que este é um bom momento para fazer uma pausa na rotina, respirar fundo e avaliar sua vida com mais racionalidade e menos carga emocional. Viva o presente com gratidão.

Números da sorte: 8 - 55 - 35 - 4 | Lua Crescente em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Menos ansiedade e mais clareza: aproveite a fluidez do dia

Hoje você experimentará uma sensação de leveza mental incomum. Com menos ansiedade e mais foco nas tarefas do cotidiano, sua vida começa a fluir como você deseja. De acordo com o horóscopo, este é um ótimo momento para fazer mudanças práticas que irão beneficiar seu bem-estar a longo prazo. Aproveite essa harmonia astral para reorganizar sua rotina.

Números da sorte: 1 - 56 - 48 - 23 |Lua Crescente em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Razão x Emoção: como lidar com decisões divididas hoje

A energia do dia traz uma divisão interna: a razão apontando para um lado e o coração puxando para outro. Essa dualidade emocional pode gerar dúvidas, especialmente em situações delicadas com outras pessoas. O horóscopo do dia alerta: use a sabedoria para equilibrar os dois mundos e agir com empatia.

Números da sorte: 11 - 28 - 52 - 15 | Lua Crescente em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Evite obstáculos mentais e preserve sua paz interior

Seu humor tende a melhorar significativamente se você souber evitar autossabotagem. Não crie obstáculos desnecessários — a paz emocional será sua maior aliada hoje. O horóscopo aconselha: alivie o peso da responsabilidade constante e permita-se relaxar. O excesso de controle pode drenar sua energia. Mantenha o foco no presente e cultive leveza.

Números da sorte: 17 - 1 - 32 - 60 | Lua Crescente em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Emoções oscilantes e ação necessária: não perca a boa sorte

A melancolia pode aparecer, trazendo sentimentos contraditórios, mas isso será passageiro. Uma mudança interna o ajudará a se recompor, e o horóscopo revela que agir com firmeza será essencial. Evite pensar demais sobre o passado e concentre-se no que pode ser feito agora. A sorte está disponível, mas exige atitude.

Números da sorte: 3 - 54 - 43 - 38 | Lua Crescente em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Evite agir por impulso e acalme sua mente acelerada

Hoje, o céu pede paciência. Seus pensamentos podem estar acelerados ou girando em círculos, dificultando a tomada de decisões. O horóscopo orienta: evite agir impulsivamente e espere por mais clareza. Às vezes, dar um passo atrás é a melhor forma de avançar. Mude o foco, respire e confie que as respostas virão quando você estiver em um estado mais centrado.

Números da sorte: 39 - 24 - 48 - 13 | Lua Crescente em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Mudança interior e intuição fortalecida: sintonize com o invisível

Transformações profundas estão acontecendo dentro de você. Seu magnetismo pessoal se intensifica e sua intuição estará aguçada — inclusive durante os sonhos. O horóscopo indica que visões e premonições podem surgir como sinais importantes. Conecte-se com essa sensibilidade e observe os sinais do universo. O invisível hoje fala mais alto do que as palavras.

Números da sorte: 9 - 57 - 46 - 7 | Lua Crescente em Virgem.

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril