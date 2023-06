Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Os bons sentimentos que surgem inesperadamente são o salva-vidas a que sua alma precisa se agarrar, para continuar respirando alegria e leveza entre o céu e a terra. Nada há de mais importante do que isso. Em frente.

Touro

Evite discussões repetitivas que não levarão a lugar nenhum. Imprevistos e surpresas acontecerão simultaneamente hoje. Talvez você sinta necessidade de maior liberdade e de encerramento do passado.

Gêmeos

Planos de longo prazo ficarão mais claros neste começo de um novo ciclo de vida. O Sol iluminará caminhos de maior realização pessoal e profissional. Parcerias com amizades e atividades de grupo poderão ser reformuladas.

Câncer

Sonhos com uma viagem, conexões com pessoas queridas de longe e investimentos no desenvolvimento pessoal colorirão o dia. Explore seus talentos, aumente a exposição, brilhe e intensifique atividades de grupo.

Leão

Harmonia familiar, conforto e solução de pendências darão tranquilidade hoje. A semana terminará com lembranças gostosas, autoestima e oportunidades de expansão profissional. Divulgue o trabalho e determine metas mais altas. Ideias inovadoras abrirão caminhos na carreira.

Virgem

Conversas inspiradoras, empatia nos relacionamentos e palavras carinhosas darão sabor à vida social, troca de mensagens e aos encontros com amigos. Apesar de tensões no ambiente de trabalho, você estará em sintonia com a equipe e de bem com a vida.

Libra

As boas intenções que são postas em prática são as melhores, porque aquelas que ficam só no impulso são as que pavimentam o caminho do inferno, cujos labirintos são feitos de todos os desentendimentos cotidianos.

Escorpião

Compartilhe seus bons momentos com a mesma ou maior intensidade com que você compartilha generosamente os tempos de mau humor. Isso provocará equilíbrio e contraste, em nome de mais harmonia nos relacionamentos.

Sagitário

Enquanto os momentos de enlevo e prazer continuarem escassos, há de se tomar cuidado para desfrutar dos poucos que acontecerem, sem os contaminar com o ressentimento de que sejam poucos. Às vezes, pouco é muito.

Capricórnio

Os encontros casuais não são tão casuais assim, porque respondem a essa trama misteriosa com que a vida faz as coincidências acontecerem, sempre cheias de significado e sentido. Aproveite as coincidências.

Aquário

Organizar as questões práticas sempre produz alívio e conforto, mas há momentos em que são tantas e tão variadas, que em vez de aliviar acabam pesando mais. O que importa agora é fazer o necessário sem estressar.

Peixes

Entre uma preocupação e outra haverá sempre uma brecha no céu por onde sua alma experimentar a sensação que a eleva a mais altos planos de glória, de beleza de intensa graça. Cada momento assim há de ser desfrutado.

